De maandelijkse marketeer | Online Marketing Bureau Tilburg opent nieuwe kantoorruimte in Tilburg

De Maandelijkse Marketeer | Maakt marketing makkelijk voor het MKB

Online marketing bureau De Maandelijkse Marketeer - het marketing bureau voor MKB Nederland - opent nieuwe kantoorruimte in Tilburg.

TILBURG, NOORD-BRABANT, NETHERLANDS, March 21, 2025 / EINPresswire.com / -- De maandelijkse marketeer | Online Marketing Bureau Tilburg , een online marketingbureau dat zich richt op MKB-bedrijven in Nederland, maakt bekend een nieuwe kantoorlocatie te openen aan de Ellen Pankhurststraat 1A in Tilburg. Met deze uitbreiding wil het bureau regionale ondernemers beter ondersteunen en tegelijkertijd inspelen op de groeiende vraag naar maandelijkse marketingpakketten, gericht op SEO en multichannel marketing.De Maandelijkse Marketeer is al enkele jaren actief vanuit een kantoor in Goirle. Volgens een officiële verklaring van de organisatie (1) heeft de introductie van aangepaste pakketvormen op 1 januari 2025 geleid tot meer klanttevredenheid en een toename in de vraag naar doorlopende ondersteuning. Deze nieuwe kantoorruimte in Tilburg wordt gezien als een logische volgende stap in de ambitie om lokaal beter bereikbaar te zijn voor ondernemers en op regelmatige basis persoonlijk advies te kunnen geven.Met het nieuwe pand aan de Ellen Pankhurststraat 1A wil De Maandelijkse Marketeer een laagdrempelige ontmoetingsplek bieden voor MKB-ondernemers. De organisatie verwacht dat regionale samenwerking en directe communicatie bijdragen aan het succes van het vernieuwde maandelijkse online marketing pakket . De pakketten bestaan uit doorlopende SEO-optimalisatie, contentcreatie en andere vormen van digitale marketing, die volgens het bureau kunnen bijdragen aan stabiele online vindbaarheid voor kleinere organisaties.“We merken dat veel MKB-bedrijven behoefte hebben aan consistente ondersteuning, ook hier in de regio. De maandelijkse aanpak biedt hen de mogelijkheid om stap voor stap te groeien zonder ingewikkelde projectstructuren,” aldus Marco van Gils, eigenaar en SEO-specialist bij De Maandelijkse Marketeer. In zijn verklaring benadrukt Van Gils dat deze tweede locatie het marketing bureau in staat stelt sneller te schakelen en beter in te spelen op lokale behoeften van ondernemers in Tilburg en omgeving.Naast deze nieuwe kantoorlocatie heeft De Maandelijkse Marketeer aangekondigd dat er in 2025 een derde kantoor in Noord-Brabant wordt geopend, al is nog niet openbaar gemaakt waar dit zal zijn. De organisatie ziet een toenemend aantal verzoeken met betrekking tot SEO voor MKB en bredere marketingondersteuning als een bevestiging dat de recent doorgevoerde aanpassingen in de maandelijkse pakketten aanslaan bij MKB’ers. In een verklaring stelt het bureau dat de nadruk blijft liggen op meetbare resultaten, transparante rapportage en regelmatige evaluaties om de voortgang te bewaken.Volgens een beknopte marktverkenning door de Kamer van Koophandel (2) groeit het aantal nieuwe MKB-registraties in de regio Tilburg gestaag, wat zou kunnen betekenen dat ondernemers steeds vaker op zoek zijn naar gespecialiseerde marketingoplossingen. De Maandelijkse Marketeer verwacht met deze regionale positie een belangrijke rol te spelen in de begeleiding van bedrijven die behoefte hebben aan een continue marketingaanpak, zonder zelf een grote in-house marketingafdeling op te hoeven zetten.Over De Maandelijkse MarketeerDe Maandelijkse Marketeer is een online marketingbureau met een focus op SEO, multichannel marketing en maandelijkse marketingpakketten. Het bureau ondersteunt organisaties in heel Nederland en streeft naar een doorlopende en meetbare groei voor elke klant.Meer informatie is te vinden op:PerscontactNaam: Marco van GilsFunctie: Eigenaar en SEO-specialistTelefoon: 013 – 000 0000E-mail: info (at) demaandelijksemarketeer (dot) nl(1) Verklaring verstrekt door De Maandelijkse Marketeer op 21 maart 2025.(2) Bron: Kamer van Koophandel, recente gegevens over ondernemingsgroei in de regio Tilburg (uitgave 2024).

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.