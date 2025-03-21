eXp Realty 進軍秘魯市場，為物業代理的未來發展締造無與倫比的機遇

秘魯成為 eXp Realty 迅速擴展的環球網絡中第 25 個開業的海外地點

貝靈漢，華盛頓州, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 是全球最具規模的獨立房地產經紀商以及 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 旗下的附屬公司，今天宣布於秘魯開展其業務，成為該公司進軍的第 25 個海外市場，藉此鞏固其全球影響力，為秘魯的房地產代理提供一條邁向成功、創造財富及環球合作的突破性途徑。

eXp World Holdings 的創辦人、行政總裁暨主席 Glenn Sanford 表示：「進軍秘魯象徵我們繼續成為全球以物業代理為最核心的房地產經紀商而勇敢邁出的另一步。有別於限制物業代理發展的傳統經紀商，eXp 的業務模式對物業代理取得的成就予以獎勵，促進他們的專業發展，並將他們與發展蓬勃的環球社區聯繫起來。秘魯的物業代理現在獲得前所未有的機會，可以擴展其業務範疇並充分掌握自己的事業發展。」

eXp 秘魯國內業務主管 Ricardo Alfaro 特別指出 eXp 的卓越優勢：

「秘魯物業代理現在可以受惠於這個經紀合作模式，創新之餘亦能為人生帶來轉變。eXp Realty 不僅是一間房地產公司 – 更是一場運動，讓物業代理透過合作、持有股權及建立環球業務機遇而真正蓬勃發展。」

秘魯物業代理選擇加盟 eXp Realty 的原因

eXp Realty 以其雲端主導模式及專屬協作平台，在當今不斷演變的房地產市場中，為秘魯的物業代理提供成功所需的競爭優勢， 當中包括：

賺取愈多，可得收益愈多： 領先業界的傭金分拆制度，設有低上限而令物業代理可獲得最高收入。

領先業界的傭金分拆制度，設有低上限而令物業代理可獲得最高收入。 未來的股份擁有權：有機會獲得於 Nasdaq 上市公司的股權 ，讓物業代理可在業務交易以外累積財富。

，讓物業代理可在業務交易以外累積財富。 無限增長潛力： 擁有近 83,000 名物業代理的環球轉介網絡，以跨境形式擴闊業務機遇。

擁有近 83,000 名物業代理的環球轉介網絡，以跨境形式擴闊業務機遇。 提供世界級的培訓及支援： 可獲得來自全球頂尖物業代理的即時指導、輔導及業務增長策略。

可獲得來自全球頂尖物業代理的即時指導、輔導及業務增長策略。 無可比擬的靈活性和自由度：可於任何地方工作，以不受地域限制的方式擴充團隊，並且在全球營銷房地產。



有志於令自己房地產事業發展更上一層樓的秘魯物業代理，可了解更多關於加盟 eXp Realty 的資訊，解鎖房地產市場未來的發展潛力，詳情請瀏覽：exprealty.international

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI)（簡稱該「公司」）是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。eXp Realty 為全球最具規模的獨立房地產經紀商，業務遍及 25 個海外地點，擁有近 83,000 名物業代理。eXp Realty 是以雲端為基礎、以物業代理為核心的經紀商，為房地產物業代理提供領先業界的傭金分拆制度、收益共享、持有股權的機會，乃至讓物業代理業務茁壯成長的環球網絡。欲了解更多關於 eXp World Holdings, Inc. 的訊息，請瀏覽：expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，獲得SUCCESS® 雜誌的支持，是個人和專業發展界別中深受信賴的品牌， 同時作為 eXp 生態系統的一部分，為物業代理提供寶貴的資源，讓他們得以提升技能、發展業務，並取得長遠的成功。欲了解更多關於 SUCCESS 的資訊，請瀏覽 success.com。

安全港聲明與前瞻性陳述

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》中所界定的前瞻性陳述。此等陳述反映出公司及其管理層的當前預期，但涉及對實際結果可能會構成重大影響的已知及未知風險和不明朗因素。這些陳述包括但不限於與海外擴張、個別物業代理的成功，以及是否提供擁有股權計劃的相關陳述。某些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述所述存在重大不利差異，包括：房地產市場的波動、物業代理在留任或招募上的變動、公司成功於海外市場擴展業務的能力、競爭壓力、監管條例的轉變，以及公司向證券交易委員會提交的文件（包括但不限於最近提交 10-Q 表格的季度報告及 10-K 表格的年度報告）中不時詳述的其他風險。除法律要求外，公司對於此等陳述的更新概不承擔任何責任。

媒體關係聯絡人：

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

投資者關係聯絡人：

Denise Garcia，管理合夥人

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e94eada6-775b-4309-8337-f2788d770fd9

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.