eXp Realty 进军秘鲁市场，为代理商创造前所未有的机会，开创广阔未来

eXp Realty 快速扩张的全球业务网络再添版图，秘鲁成为其第 25 个国际市场成员

华盛顿州贝灵汉, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的独立房地产经纪公司、eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 旗下子公司 eXp Realty® 今天宣布进军第 25 个国际市场秘鲁，进一步加强其全球影响力，并为秘鲁房地产代理商铺设了一条通往成功、财富积累和全球合作的开创性道路。

eXp World Holdings 创始人、首席执行官兼董事长 Glenn Sanford 表示：“我们将继续打造全球最注重以代理商为中心的房地产经纪公司，向秘鲁扩张是我们推行的又一大胆举措。与限制代理商发展的传统经纪公司不同，eXp 通过激励代理商实现成功、促进代理商职业发展，以及将代理商与蓬勃发展的全球社区相结合的商业模式，为代理商赋权。秘鲁代理商现在拥有无与伦比的良机，可以拓展自身业务规模，从而全面掌控自己的职业生涯。”

eXp 秘鲁地区负责人 Ricardo Alfaro 强调了 eXp 具备的独特优势。

“秘鲁代理商现在能够利用一种极具创新性和变革意义的经纪模式。eXp Realty 不止是一家房地产公司，更代表一种变革趋势。在这里，代理商通过精诚合作、获得股权以及拓展全球业务的机会，实现真正意义上的蓬勃发展。”

秘鲁代理商为何要转合作 eXp Realty？

eXp Realty 采用基于云的运营模式和专有协作平台，在当今不断变化的房地产环境中，赋予了秘鲁代理商取得成功所需的竞争优势。其优势包括：

创收更多，留存更多： 业内首屈一指的佣金分成比例和低封顶机制，实现代理收入最大化。

业内首屈一指的佣金分成比例和低封顶机制，实现代理收入最大化。 享股权未来：纳斯达克上市公司的股权投资机会 ，助力代理商突破交易创富边界。

，助力代理商突破交易创富边界。 增长潜力无限： 由近 83,000 名代理商组成的全球转介网络，将商机拓展到境外市场。

由近 83,000 名代理商组成的全球转介网络，将商机拓展到境外市场。 世界一流的培训和支持服务： 获取来自全球顶尖高产代理商的现场指导、辅导和业务增长战略。

获取来自全球顶尖高产代理商的现场指导、辅导和业务增长战略。 无与伦比的灵活性和自由度：随时随地开展工作；不受地域限制，扩大团队规模；同时还可实现全球范围内房产销售。



希望将自身房地产职业生涯提升到新高度的秘鲁代理商可访问以下网站，了解更多有关加入 eXp Realty 的信息，开启您的房地产全新未来：exprealty.international

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) （以下简称“公司”）是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。eXp Realty 是全球最大的独立房地产经纪公司，在 25 个跨国际地区拥有近 83,000 名代理商。作为一家基于云模式、以代理商为中心的经纪公司，eXp Realty 为房地产代理商提供业内领先的佣金分成、收入分成、股权机会和全球网络，帮助代理商打造蓬勃发展的业务。 如需了解有关 eXp World Holdings, Inc. 的更多信息，请访问：expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises 成立于 1897 年，以 SUCCESS® 杂志为依托，是个人和专业发展领域深受信赖的品牌。作为 eXp 生态系统的一部分，它为代理商提供了宝贵的资源，帮助他们提高技能、发展业务，取得长久成功。如需了解有关 SUCCESS 的更多信息，请访问：success.com。

安全港声明和前瞻性陈述

本新闻稿包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述反映了公司及其管理层的当前预期，涉及已知和未知的风险以及不确定性，可能导致实际结果出现重大差异。此类前瞻性陈述包括但不限于有关国际扩张、代理商个人成功以及股权计划可用性的陈述。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的表述存在重大不利差异的重要因素包括：房地产市场波动、代理商留用或招募上的变化、公司成功拓展国际市场的能力、竞争压力、监管变化以及公司向美国证券交易委员会提交的文件（包括但不限于最近提交的 10-Q 季度报告表和 10-K 年度报告表）中不时详述的其他风险。除非法律要求，否则我们没有任何义务更新此类前瞻性陈述。

媒体关系联系方式：

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

投资者关系联系人：

Denise Garcia，管理合伙人

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

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