Der MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke soll bis 2030 ein Volumen von 59,01 Milliarden US-Dollar erreichen CAGR 4,69%

Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke zählen Delta TechOps, AAR Corporation, Lufthansa Technik, Rolls Royce plc, und andere.

GERMANY, March 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Der globale MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke hatte im Jahr 2022 ein Volumen von 37,56 Milliarden US-Dollar. Prognosen zufolge wird der Marktumsatz von 42,81 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 59,01 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,69 % zwischen 2023 und 2030 entspricht.Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Flugzeugtriebwerken dient der Aufrechterhaltung der Flugtauglichkeit. Steigende Flugzeugauslieferungen aufgrund des zunehmenden Flug- und Passagierverkehrs sowie der rasanten Expansion der globalen Flugzeugflotte dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.Fortune Business Insights™ stellt diese Informationen in seinem Bericht mit dem Titel „ MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke, 2023–2030 “ bereit.➤ Erhalten Sie eine kostenlose Muster-PDF-Broschüre:➤ Liste der im Marktbericht profilierten Hauptakteure⦿ Delta TechOps (USA)⦿ AAR Corporation (USA)⦿ Lufthansa Technik (Deutschland)⦿ Rolls Royce plc (Großbritannien)⦿ Safran-Gruppe (Frankreich)⦿ GE Aerospace (USA)⦿ MTU Aero Engines AG (Deutschland)⦿ Bombardier MRO (Kanada)⦿ Aerfin Limited (Großbritannien)⦿ Lockheed Martin Corporation (USA)➤ Segmentierung⦿ Steigende Flugzeugauslieferungen treiben die Expansion im Segment der Verkehrs- und Zivilflugzeuge voranDer Markt ist plattformbezogen in Verkehrs-, Zivil- und Militärflugzeuge unterteilt. Das Segment der Verkehrs- und Zivilflugzeuge wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Ein Anstieg der Flugzeugauslieferungen dürfte das Segmentwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln.⦿ Präsenz wichtiger Aktuatoren in vielen Flugzeugen soll Segmenterweiterung vorantreibenDer Markt wird nach Komponenten in Kompressor, Brennkammer, Düse, Lüfterblätter, Sensoren, Aktuatoren und weitere unterteilt. Das Aktuatorensegment dominierte den größten Marktanteil bei der Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken. Die Präsenz wichtiger Aktuatoren in vielen Flugzeugen beschleunigt das Segmentwachstum.⦿ Steigende Investitionen von Fluggesellschaften und Betreibern in den Kauf neuerer Flugzeuge mit Turbotriebwerken sollen die Segmenterweiterung vorantreibenNach Motortyp unterteilt sich der Markt in Kolbenmotoren und Turbomotoren. Der Turbomotor wird weiter in Turbowellenmotoren, Turbopropmotoren, Turbofanmotoren und Turbojetmotoren unterteilt.Das Segment der Turbomotoren dominierte den Weltmarkt. Steigende Investitionen von Fluggesellschaften und Betreibern in neuere Flugzeuge mit Turbomotoren zur Lärmreduzierung und Treibstoffeinsparung treiben das Wachstum dieses Segments voran.Aus regionaler Sicht ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt segmentiert.➤ Get aukte Nowich :➤ Berichtsumfang und Segmentierung:● Marktgröße im Jahr 2022: 37,56 Milliarden USD● Marktwert im Jahr 2023: 42,81 Milliarden USD● Marktgröße im Jahr 2030: 59,01 Milliarden USD● Wachstumsrate: CAGR von 4,69 % (2023–2030)● Studienzeitraum: 2019-2030● Basisjahr: 2022● Historische Daten: 2019–2021● Anzahl der Berichtsseiten: 200➤ BerichtsabdeckungDer Bericht bietet eine detaillierte Analyse der wichtigsten Marktsegmente und der neuesten Markttrends. Er erörtert umfassend die treibenden und hemmenden Faktoren sowie die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt. Darüber hinaus werden die regionalen Entwicklungen und die Strategien der wichtigsten Marktteilnehmer untersucht.➤ Treiber und Einschränkungen⦿ Zunehmendes Passagieraufkommen und steigende Flugzeuganzahl treiben Marktexpansion voranDer zunehmende Fokus von Fluggesellschaften und Betreibern auf den Ausbau ihrer Flotten, um dem wachsenden Passagieraufkommen gerecht zu werden, beschleunigt die Flugzeugauslieferungen. Der Passagierverkehr ist aufgrund des Rückgangs der COVID-19-Fälle gestiegen. Mehrere Fluggesellschaften, darunter Delta Airlines, haben Aufträge an führende OEMs wie Airbus und Boeing vergeben, um dem Passagierwachstum gerecht zu werden. Die steigende Zahl an Flugzeugen dürfte die Nachfrage nach Triebwerkswartungen (MRO) im Prognosezeitraum ankurbeln.Die Nachfrage nach MRO-Leistungen für Flugzeugtriebwerke wird jedoch durch zahlreiche Einschränkungen und Vorschriften hinsichtlich der Flugtauglichkeit der Triebwerke gebremst.➤ Fragen Sie nach einer individuellen Anpassung:➤ Regionale Einblicke⦿ Der asiatisch-pazifische Raum dominiert aufgrund des schnellen Ausbaus der Luftfahrtindustrie und der FlughafeninfrastrukturDer asiatisch-pazifische Raum dominierte den Weltmarkt aufgrund des rasanten Wachstums der Luftfahrtindustrie und der Flughafeninfrastruktur. Steigende Investitionen großer Konzerne und lokaler Akteure in der Region dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum prognostiziert. Ein gut etabliertes Netzwerk von Fluggesellschaften und Flugzeugbetreibern sowie die Zunahme wichtiger MRO-Dienstleister für Flugzeugtriebwerke, darunter Delta-Tech Ops, kurbeln das Marktwachstum in der Region an.➤ WettbewerbslandschaftWichtige Akteure konzentrieren sich auf die Einführung neuer Dienste, um ihre Marktpositionen zu behauptenDie Safran Group (Frankreich) und GE Aerospace (USA) zählen zu den wichtigsten MRO-Dienstleistern für Flugzeugtriebwerke. Andere Marktteilnehmer setzen auf die Einführung neuer Dienstleistungen, regelmäßige Partnerschaften und Akquisitionen, um ihre Marktposition zu behaupten.➤ Wichtige BranchenentwicklungOktober 2023 : Safran ging eine Partnerschaft mit Hindustan Aeronautics Limited ein, um die Produktion von Triebwerksteilen für den zivilen Einsatz zu starten. Als Teil des LEAP-Lieferkettenprogramms von Safran wurde dieses Joint Venture in Bangalore, Indien, gegründet.

