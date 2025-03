Chihuahua será sede del primer FemTech Mexico Forum 2025, impulsando la innovación en la salud de la mujer

Únete al FemTech MX Forum 2025, donde impulsamos la innovación en la salud de la mujer a través de conferencias, paneles y networking. La Dra. Brittney Barreto, PhD, destacada autora y conferencista, participará en el FemTech MX Forum 2025. Logo de Femtech MX, representando la innovación en la salud femenina.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, March 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Con el propósito de posicionar a México como referente mundial en innovación y tecnología de salud femenina, FemTech Mexico , en colaboración con ILUM Ventures y el Tec de Monterrey Campus Chihuahua , anuncia el FemTech Mexico Forum 2025, que se llevará a cabo el 26 y 27 de marzo en el Parque Tecnológico Menlo, Chihuahua.Hasta 1996, las mujeres no eran incluidas en ensayos clínicos. Hoy, las cifras evidencian que las mujeres pasan un 25% más tiempo en mala salud y el costo de su atención médica es el doble. Según el Foro Económico Mundial y McKinsey Health Institute, invertir 1 USD en salud de la mujer puede generar un retorno de 3 USD en la economía global. Por ello, el sector FemTech (tecnología aplicada a la salud femenina) se proyecta como un mercado de $100 mil millones de dólares para 2029, con una tasa de crecimiento anual del 21% de acuerdo con The Business Research Company.¿Por qué Chihuahua?Chihuahua fue elegido como sede por su:- Ubicación Estratégica con un vibrante ecosistema emprendedor.- Infraestructura Sólida, alberga hospitales especializados, universidades de primer nivel y centros de investigación avanzados y talento.- Competitividad Inigualable, el estado de Chihuahua es reconocido como el #1 en productividad e innovación. Fuerte compromiso de gobierno, academia y - sector privado para impulsar la innovación.¿Qué habrá en el FemTech Mexico Forum 2025?- Conferencias magistrales con líderes globales en salud, tecnología y emprendimiento.- Paneles de discusión sobre tendencias, inversión y desarrollo de soluciones FemTech.- Espacios de networking para conectar.Entre los oradores clave se destaca la Dra. Brittney Barreto (Ph.D.), autora best seller, conductora del podcast #1 en femtech “FemTech Focus” y reconocida experta global en innovación en salud de la mujer. Con un doctorado en Biología Molecular y Humana por el Baylor College of Medicine, ha fundado múltiples negocios, incluido el fondo de inversión en femtech Coyote Ventures. Su trayectoria incluye consultoría especializada, desarrollo de soluciones de investigación de mercado en salud femenina y la autoría de “Unlocking Women’s Health: FemTech and the Quest for Gender Equity”.“Chihuahua tiene lo necesario para convertirse en un hub de innovación en salud de la mujer: talento, infraestructura y un ecosistema en crecimiento. Este foro es el primer paso para construir un futuro con soluciones tecnológicas que beneficien directamente a nuestras madres, hermanas e hijas y por consiguiente a nuestra sociedad y economía.”— Mayra Hurtado, fundadora de FemTech Mexico.El registro es gratuito y el cupo es limitado. Para más información y reservar tu lugar:Registro en Eventbrite.

