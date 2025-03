至2032年，净水器市场规模将达到628.8亿美元，2025年至2032年的复合年增长率为7.6%

净水器市场规模 净水器市场份额

净水器市场报告涉及的主要公司有 A. O. Smith Corporation、Brita LP、Culligan International Company、Unilever PLC、Panasonic Corporation、LG Electronics、Kent RO Systems Ltd.

SHANGHAI, CHINA, March 20, 2025 / EINPresswire.com / -- 2024 年全球 净水器市场 价值为 350.1 亿美元,预计将从 2025 年的 376.7 亿美元增长到 2032 年的 628.8 亿美元,预测期内复合年增长率为 7.6%。2024 年,亚太地区引领市场,占有 39.70% 的份额。净水器在过滤介质的帮助下消除原水中的污染物,并将其转化为更优质的水,可安全用于整体和特定测定。它们使水更安全、更健康,适合饮用,也适合烹饪、洗澡和洗涤等其他用途。Fortune Business Insights™ 在一份题为“净水器行业份额、规模、全球报告和预测,2025-2032”的报告中展示了此信息。获取免费样本研究 PDF:报告范围:♦ 2025 年市场规模价值:376.7 亿美元♦ 2032 年市场规模价值:628.8 亿美元♦ 增长率:复合年增长率为 7.6%(2025-2032 年)♦ 基准年:2024 年♦ 历史数据:2019-2023 年♦ 研究考虑的年份:2019-2032 年♦ 报告页数:247♦ 𝗦𝗲𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗖𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱:按产品类型(使用点过滤器{在按类型(RO 过滤器、UV 过滤器、重力过滤器等)、按应用(住宅和轻型商业)划分的过滤器类型包括:台面过滤器、台面过滤器、水壶过滤器、水龙头安装过滤器等和入口过滤器)、按类别(RO 过滤器、UV 过滤器、重力过滤器等)、按应用(住宅和轻型商业)细分分析:根据产品类型,全球市场分为使用点过滤器和入口点过滤器。根据应用,市场分为住宅和商业。根据分销渠道,市场分为线下商店和线上商店。根据类别,市场分为 RO 过滤器、UV 过滤器、重力过滤器等。所有这些类别都在美国线下和线上分销渠道中运营。在这些类别中,RO 过滤器在 2020 年占据了市场最大的收入份额。报告范围:该报告对美国净水器市场进行了全面评估,并介绍了现有趋势和即将到来的预期,以建立近期的投资成果。报告还揭示了对任何未来前景、风险、困难或驱动因素的详尽分析。逐步提供深入的区域检查。报告中讨论了 COVID-19 的影响,以帮助股东和商业专业人士更好地理解这些问题。报告中介绍了市场中的关键公司,并讨论了他们推动市场增长的方法。𝐁𝐫𝐨𝐰𝐬𝐞 𝐃𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐞𝐝 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐓𝐎𝐂:主要公司简介列表:• O. Smith Corporation(美国)• Brita LP (美国)• Pentair PLC(美国)• Culligan International Company(美国)• Unilever PLC(英国)• Panasonic Corporation(日本)• LG Electronics(韩国)• Helen of Troy Limited(美国)• Best Water Technology Group(奥地利)推动全球净水器市场发展的关键因素由于快速的城市化和工业化,人们对水传播疾病的认识不断提高,对清洁饮用水的需求也不断增长,推动了全球净水器市场的发展。健康意识的增强、新兴经济体的可支配收入增加以及反渗透 (RO) 和紫外线 (UV) 过滤等净化技术的进步等因素推动了对净水器的需求。此外,世界许多地区安全且可获得的饮用水稀缺,以及政府提供清洁水的举措,进一步推动了市场的增长。阻碍全球净水器市场扩张的挑战尽管前景光明,但一些挑战可能会阻碍全球净水器市场的增长。先进净化系统相关的高昂初始成本和维护费用限制了市场渗透,尤其是在低收入地区。此外,农村和服务不足地区对清洁饮用水重要性的认识不足是一个主要障碍。此外,发展中国家净水基础设施不足以及市场上假冒产品的存在也对其扩张构成了重大挑战。全球净水器市场的潜在增长机会净水器市场提供了充足的增长机会,尤其是在水质差、饮用水供应不足的地区。技术创新,例如具有实时监控和连接等功能的智能净水器,有望吸引精通技术的消费者。此外,灾害多发地区和偏远地区对便携式净水设备的需求不断增长,提供了另一种增长途径。私营公司与政府合作扩大农村地区的供水渠道,也为市场扩张提供了重大机会。引领市场增长的顶级地区亚太地区净水器市场价值 108.8 亿美元,2021 年,由于水传播疾病的增加,该市场将实现显着增长,印度和中国在净化技术方面投入了大量资金。受主要参与者的推动以及德国和英国等国自来水使用量的增加,欧洲市场将会扩大。与此同时,北美,特别是美国和加拿大,将见证住宅和商业应用中对使用点和入口点过滤器的需求不断增长,其中 RO 过滤器将获得关注。获取报价: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/get-a-quote/water-purifier-market-103118 市场近期主要发展2022 年 11 月 - Culligan International 与 Waterlogic Group Holding 合并,成立“Culligan”,成为清洁和可持续饮用水解决方案的领导者。2022 年 8 月:LG Electronics 在马来西亚市场推出了其最新的净水器系统 PuriCare 自助式无水箱净水器。新推出的系统配有用户可更换的过滤器。相关报告- 使用点水处理系统市场 规模和预测 液体废物管理市场 规模、份额和报告分析关键要点:Fortune Business Insights™ 提供准确的数据和创新的公司分析,帮助各种规模的组织做出适当的决策。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.