Persado annonce sa nouvelle solution IA Dynamic Email pour les équipes Marketing du secteur financier

Réduction de l’effort opérationnel, conten intelligents et automatisation Tout en délivrant de la performance pour les campagnes récurrentes et triggers

Persado nous a aidé à comprendre ce qui résonne auprès de nos clients, nous permettant d'évoluer vers des créations optimisées générant des améliorations à deux chiffres sur les clics et conversions” — David Hixon, Directeur Exécutif Marketing Produit CRM, Ally

PARIS, NY, FRANCE, March 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Persado , l’IA leader dans l’optimisation de contenu pour le marketing, annonce aujourd'hui le lancement de Dynamic Email , une solution puissante qui simplifie drastiquement la gestion des campagnes marketing (récurrentes, triggers) pour les acteurs du secteur financier tout en délivrant une performance incrémentale.Les organismes financiers ayant éprouvé cette technologie en avant-première observent :— Une réduction de 75 % du temps opérationnel consacré aux emails— Une augmentation moyenne de 20 % des conversions— Une expérience client considérablement amélioréeConçue spécifiquement pour les acteurs bancaires et établissements de crédit8 des 10 plus grandes banques américaines font déjà confiance à la plateforme primée Persado Motivation AI et ont généré grâce à elle plus de 2,5 milliards de dollars de revenus supplémentaires ces dernières années.Dynamic Email s'appuie ainsi sur cette expertise sectorielle pour offrir aux campagnes marketing (récurrentes, triggers) :— Bibliothèque unique de contenus performants pré-validés par les services juridique/conformité/fiscalité et conforme aux normes d'accessibilité (ADA)— La mise en place d’une automatisation sans paramétrage additionnel dans les outils de routage (ESP : Adobe Campaign, Salesforce, Cordial, Braze...) sans compétence technique requise en cas de mise à jour— Un gain de temps significatif pour les équipes opérationnellesComme l’exprime Assaf Baciu, Président et Co-fondateur de Persado : "Mener des tests A/B manuellement est chronophage compte tenu de la complexité de la configuration, du suivi des résultats et des allers-retours pour obtenir les validations juridiques. Cela devient encore plus difficile dans le cadre de campagnes avec des workflows complexes, où souvent la volonté d'automatisation entre en conflit avec le besoin de maintenir un contenu 'nouveau,' de réagir aux dynamiques du marché ou à la concurrence, et d'accélérer la mise sur le marché. Ainsi Persado Dynamic Email simplifie l'exécution et améliore les performances pour les envois récurrents et triggers — tout en tenant compte des contraintes de confidentialité et juridiques. Il s'agit avant tout d'efficacité opérationnelle."Vous souhaitez simplifier l’email marketing grâce à l'IA tout en assurant la performance des campagnes : contactez Persado.com.À propos de PersadoLa plateforme Motivation IA de Persado utilise l'apprentissage avancé, le traitement du langage naturel (NLP) et des “transformers model“ pour comprendre l'intention des contenus et générer des messages qui motivent les consommateurs à agir. Des marques emblématiques, notamment Ally, Chase, Gap, NatWest et Verizon font confiance à Persado pour engager leurs clients, de l'acquisition à la fidélisation. L'IA de Persado est entraînée sur un ensemble de données spécialisé composé d'interactions réelles et de données transactionnelles provenant de 1,2 milliard de consommateurs, ainsi l’IA mesure et affine le langage, la réponse émotionnelle et l'engagement — permettant ainsi aux spécialistes du marketing de générer une valeur commerciale significative.Pour plus d'informations sur Persado pour les services financiers, suivez Persado sur LinkedIn.

