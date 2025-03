California y Sonora firman una nueva alianza para impulsar acciones transfronterizas sobre el aire y la energía limpia 

El memorando destaca cuatro años de colaboración entre California y Sonora para impulsar su liderazgo mediante el aumento del desarrollo de energías limpias, el desarrollo de la resiliencia de la cadena de suministro y la expansión del acceso regional a las energías renovables, entre otros aspectos. “Sonora y California comparten frontera y desafíos. Hoy establecemos un acuerdo con este estado, líder en crecimiento económico y acciones contra el cambio climático, para unir fuerzas y garantizar que las familias vivan en una región próspera, con un mejor medio ambiente y desarrollo tecnológico,” dijo el Gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño. “Sonora aporta todo un desierto y el talento de su gente para hacer posible una región mejor.” Cómo lo logramos California cumplió su objetivo climático para el 2020, seis años antes de lo previsto gracias a políticas climáticas de vanguardia y alianzas a través de los Estados Unidos y el resto del mundo, creadas para compartir las mejores prácticas y apoyar la cooperación en materia climática. El mes pasado, California y un consorcio de 21 estados brasileños se unieron para combatir la contaminación y fomentar el crecimiento económico sostenible.

El año pasado, el Gobernador Newsom firmó un memorando con Emilia-Romaña durante una visita a Italia para la Cumbre del Clima del Vaticano, y otro memorando en mayo con la provincia de Gyeonggi en Corea del Sur – la cual es el centro de la economía y la industria de alta tecnología de ese país. El Gobernador Newsom también recibió a delegaciones de Suecia y Noruega y renovó las alianzas climáticas con ambos gobiernos.

En 2023, el Gobernador Newsom encabezó una delegación de California a China, donde California firmó cinco memorandos de entendimiento – con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, las provincias de Guangdong y Jiangsu, y los municipios de Pekín (conocido como Beijing en inglés) y Shanghái. El viaje también resultó en una declaración pionera de China y California para cooperar en la acción climática, como la reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero, la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles y el desarrollo de energías limpias. California también lanzó la Alianza Mediterránea para la Acción Climática (MCAP por sus siglas en inglés) en la COP 28, trabajando para apoyar a los miembros en la rápida adaptación a los impactos y emergencias climáticas.

También en 2023, California firmó un memorando de entendimiento con la provincia china de Hainan, así como con Australia.

