El Festival Internacional de Cine de Puerto Aventuras presenta una programación con más de 70 proyectos de 29 países

PAIFF incluirá el estreno en el festival del documental de Greenpeace México, "Voces de la Selva Maya: Una Batalla por la Vida"

PUERTO AVENTURAS, QUINTANA ROO, MEXICO, March 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Puerto Aventuras , México – 17 de marzo de 2025 – El Festival Internacional de Cine de Puerto Aventuras ( PAIFF ) se enorgullece en anunciar su esperada segunda edición, que presenta más de 70 películas y proyectos creativos de 29 países. Del 2 al 6 de abril de 2025, el PAIFF promete una celebración inolvidable del cine, el arte y la cultura internacional en una de las comunidades costeras más hermosas de México.Entre las presentaciones de largometrajes más esperadas de este año se encuentra el estreno en el festival del innovador documental de Greenpeace México, "Voces de la Selva Maya: Una Batalla por la Vida". Esta poderosa película examina la devastación en curso del "pulmón verde" de México, la selva maya, destacando las amenazas de la deforestación, la agricultura industrial, las mega granjas de cerdos, el desarrollo inmobiliario y el controvertido proyecto del Tren Maya. El documental da voz a las comunidades indígenas y a los defensores del medio ambiente que luchan por sus hogares y su futuro. Como dice el coordinador de la campaña de Greenpeace México, Carlos Samayoa: "Queremos que el grito de la selva se escuche en todo México y más allá de sus fronteras".Invitados especiales de Greenpeace México y líderes ambientales locales se unirán a la proyección para una sesión de preguntas y respuestas, que ofrecerá una visión de primera mano sobre este urgente problema ambiental y de derechos humanos.PAIFF ofrece a los asistentes una emocionante variedad de lugares de proyección únicos, creando una experiencia inmersiva de festival de cinco días, que incluye eventos de apertura y clausura y tres días completos de proyecciones matutinas y nocturnas, tales como:Cine al aire libre en la playa en PA Hotel & Beach Club: películas bajo las estrellas junto al mar Caribe, como parte de la gran celebración de reapertura del recientemente renovado PA Hotel & Beach Club.Golf-Cart Drive-In Cinema en Divot Cocina Mexiterranea Park: una experiencia nostálgica de autocine bajo el cielo nocturno.Cine en el patio de Munchy's Bar & Grill: sesiones matutinas en un ambiente informal y relajado con opciones de desayuno disponibles.Cine en el puerto deportivo en Nauti Burro: proyecciones frente al mar en el corazón del puerto deportivo, que también incluyen el evento oficial de apertura del festival y una experiencia de brunch dominical para cerrar el festival con estilo.Los viernes y sábados por la noche, el festival contará con múltiples proyecciones para elegir, ofreciendo una variedad de películas de todos los géneros y formatos para todos los intereses.PAIFF exhibirá una línea rica y diversa que incluye:LargometrajesDocumentalesCortometrajesPelículas de animaciónPresentaciones de guionesVideos musicalesSesiones interactivas de preguntas y respuestas con cineastas, productores e invitados especialesGala y recepción de alfombra roja: una noche glamurosa que celebra a los cineastas y talentos internacionales.Ceremonia de entrega de premios: en honor a las películas más destacadas del festival y sus logros creativos.Asientos reservados y bolsas de regalo para invitados V.I.P.: disfrute de acceso prioritario, beneficios exclusivos y recuerdos memorables.PAIFF también dará la bienvenida a más de una docena de cineastas y productores asistentes, organizando sesiones interactivas de preguntas y respuestas para brindar al público perspectivas detrás de escena y un diálogo significativo sobre su trabajo creativo.Además del estreno regional de Greenpeace México, PAIFF contará con:Guardianes, dirigida por Rick Walker, protagonizada por Eric Roberts (uno de los dos largometrajes de Eric Roberts en el festival) y Taylor Armstrong (The Real Housewives of Beverly Hills), una película galardonada sobre la fe, la redención y los ángeles guardianes.Una lista diversa de dramas internacionales, documentales, comedias, thrillers, videos musicales, animaciones y cortometrajes galardonados, que ofrecen algo para todos los entusiastas del cine independiente.Los pases para el festival incluyen acceso exclusivo a la Zona Turística de Puerto Aventuras, una comunidad turística cerrada que suele estar reservada para residentes e invitados. Este impresionante pueblo costero, con playas privadas, puertos deportivos, un campo de golf y restaurantes de lujo, sirve como telón de fondo perfecto para las proyecciones y eventos de PAIFF. Los asistentes al festival disfrutarán de una oportunidad única de explorar y experimentar este hermoso y seguro destino mientras participan en una celebración cinematográfica de clase mundial.PAIFF también se complace en anunciar una asociación exclusiva del festival con Dreams Aventuras Riviera Maya, ofreciendo a los asistentes una tarifa especial todo incluido de $ 170 USD por noche hasta agotar existencias. Los visitantes del festival pueden reservar directamente con Dreams utilizando el código PAIFF25 para acceder a esta oferta por tiempo limitado. Para reservas y disponibilidad, comunícate con Dreams Aventuras Riviera Maya en reservations.drepa@dreamsresorts.com, o comunícate con el equipo del festival para obtener más detalles.Únase a nosotros para una experiencia inolvidable en el festival. El Festival Internacional de Cine de Puerto Aventuras da la bienvenida a cineastas, amantes del cine, artistas y miembros de la comunidad para experimentar cinco días de poderosa narración, intercambio cultural y celebración artística, ambientados en la impresionante Riviera Maya.Para ver el programa completo del festival, tráilers y entradas, visite: https://www.pafilmfestival.com/ Para consultas de prensa, póngase en contacto con: Dewey Paul Moffitt en pafilmfest.info@gmail.comPAIFF está asociado con:IMdB, Base de Datos Internacional de Películas.FilmFreeway es la forma #1 del mundo de participar en festivales de cine y concursos de guiones.Braindagger Films, El conocimiento es bueno.Puerto Aventuras, Viviendo la dulce vida.Dreams Aventuras Riviera Maya, Destilación de la Isla,Divot Mexiterranea, Nauti Burro y Munchy's Sports Bar.Dewey Paul Moffitt970-333-4579

