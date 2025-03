Curia 宣佈擴展全球無菌灌裝生產地點的網絡

奧爾巴尼,紐約州, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的合約研究、開發及製造企業 Curia Global, Inc. (Curia) 今天宣佈擴展其英國格拉斯哥工廠的計劃,並就新墨西哥州阿爾伯克基進行中的擴張計劃披露最新進展。

Curia 位於格拉斯哥的無菌灌裝工廠將會增加一條以隔離器為基礎的整合式小藥瓶灌裝線及冷凍乾燥機,適用於包括高效能藥物在內的多種藥物製品,比目前 GMP 批次規模增加一倍以上。 Curia 已憑著其抗體偶聯藥物 (antibody drug conjugates,簡稱 ADC)、脂質納米顆粒 (lipid nanoparticles,簡稱 LNP)、冷凍乾燥技術的發展、複雜配方和開發以及臨床製造經驗而馳名,格拉斯哥廠房的擴張將進一步鞏固 Curia 從預配方到臨床階段和商業製造的無菌灌注產品開發服務。

除了將批次規模增加至 20,000 小瓶以外,新產能將採用位於隔離器內的機器式無損灌注技術,令灌注速度比目前產能快五倍以上。 額外的冷凍乾燥機還將為臨床階段的客戶在商業化進程中提供更大的擴展性,並為未來在格拉斯哥進行小批量商業灌注創造機會。 在擴張期間,該廠房仍會正常運作,繼續為客戶提供服務。

Curia 行政總裁 Philip Macnabb 表示:「Curia 在格拉斯哥的投資,彰顯我們致力成為端對端合作夥伴的承諾。 在臨床開發初期出現的創新不計其數,而 Curia 渴望滿足臨床階段客戶對擴大產能日益增長的需求。」

除了格拉斯哥的擴展計劃,Curia 投放了 2 億美元資金在阿爾伯克基廠房進行持續多年的擴建計劃。 兩條隔離式的灌注生產線,將為超過 200,000 平方尺的阿爾伯克基廠房增添逾 70,000 平方尺的製造空間,並且將會為其客戶帶來重要的第三期臨床及商業產能。 VarioSysTM Flex Line 適合小規模的生物製劑及非強效的小型分子,可以容納注射器、藥筒和小藥瓶。 該生產線目前正在調試中。 此外,Curia 新的高速小藥瓶生產線將於 2025 年第 3 季度開始進行調試。 新的高速藥瓶生產線包括兩台自動上料的冷凍乾燥機、自動化的藥瓶檢測,以及為 2R 至 30R 藥瓶貼上標籤 / 包裝的系統。

Macnabb 續稱:「GLP-1 增效劑、新型生物藥物的需求有所增加,再加上客戶對供應鏈的持續檢討,阿爾伯克基廠房的產能在此刻投入運作,實在是理想不過的時機。 憑藉 Curia 在美國擁有多個製造廠房、於供應鏈方面的專業知識,以及準備就緒的生產能力,令我們成為協助客戶應對各種挑戰的不二之選。」

Curia 在全球的無菌灌注廠房網絡還包括在加州卡馬里奧 (Camarillo) 及千橡市 (Thousand Oaks) 的臨床開發和製造生產設施;以及位於麻省伯靈頓 (Burlington) 的商業和臨床製造生產設施。

關於 Curia

Curia 是一間擁有超過 30 年經驗的合約研究、開發與製造企業 (CDMO),擁有由全球超過 20 個據點組成的整合網絡,現有 3,100 名員工,與生物製藥客戶合作,將改變生活的療法引入市場。 我們在小分子、學名活性藥物成分和生物製劑方面的產品涵蓋從發現到商業化的整個過程,並具有整合的監管、分析和無菌灌裝能力。 我們的科學和製程專家,加上符合監管要求的設施,為原料藥和藥品生產提供一流的經驗。 從探索到治癒,我們的每一步都是為了加速您的研究,並改善患者的生活。 請瀏覽 curiaglobal.com。

企業聯絡人:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.