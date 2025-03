Curia ประกาศขยายโรงงานในเครือข่ายโรงงานระดับโลกสำหรับการบรรจุและการตกแต่งแบบปลอดเชื้อ

ออลบานี นิวยอร์ก, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ Curia Global, Inc. (Curia) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านการวิจัย การพัฒนา และการผลิตตามสัญญา ได้ประกาศแผนการขยายโรงงานที่กลาสโกลว์ สหราชอาณาจักร พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการขยายโรงงานอย่างต่อเนื่องในเมืองอัลบูเคอร์คี รัฐนิวเม็กซิโก

โรงงานบรรจุและการตกแต่งแบบปลอดเชื้อของ Curia ในกลาสโกลว์จะเพิ่มสายการผลิตด้วยการเติมของเหลวบรรจุขวดในตู้ผลิตที่มีการปิดล้อมแบบครบวงจรและเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ซึ่งเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่หลากหลาย รวมถึงยาที่ออกฤทธิ์แรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขนาดการผลิตตามมาตรฐาน GMP ให้มากกว่าสองเท่าของขนาดปัจจุบัน การขยายโรงงานที่กลาสโกลว์ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านคอนจูเกตชนิดยา-แอนติบอดี้ (ADC), อนุภาคนาโนชนิดไขมัน (LNP), การพัฒนากระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง, การพัฒนาและคิดค้นสูตรยาที่ซับซ้อน และประสบการณ์การผลิตทางคลินิก จะช่วยเสริมความสามารถของ Curia ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาฉีดปราศจากเชื้อตั้งแต่ขั้นตอนก่อนตั้งตำรับ ไปจนถึงระยะทางคลินิกและการผลิตเชิงพาณิชย์

นอกเหนือจากการเพิ่มขนาดสายการผลิตของเหลวบรรจุขวดสูงถึง 20,000 ขวด บริษัทยังได้เพิ่มความสามารถใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยีการเติมของเหลวด้วยหุ่นยนต์เพื่อให้สูญเสียของเหลวในปริมาณน้อยที่สุด ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะอยู่ในตู้ผลิตที่มีการปิดล้อมเพื่อเพิ่มความเร็วในการเติมของเหลวให้เร็วขึ้นห้าเท่าจากความสามารถปัจจุบัน เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งที่เพิ่มขึ้นยังช่วยให้ลูกค้าในระยะคลินิกสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตสำหรับการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในอนาคตสำหรับการบรรจุของเหลวปริมาณไม่มากในเชิงพาณิชย์ที่กลาสโกลว์อีกด้วย โรงงานจะยังคงให้บริการลูกค้าด้วยการดำเนินงานตามปกติในช่วงการขยายธุรกิจ

“การลงทุนของเราในกลาสโกลว์เป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Curia ในการเป็นพันธมิตรตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ” Philip Macnabb ประธานกรรมการบริหารของ Curia กล่าว “มีนวัตกรรมมากมายที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาเชิงคลินิก และ Curia มุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้าระยะการศึกษาวิจัยทางคลินิกของเรา”

การขยายโรงงานที่กลาสโกลว์เป็นอีกหนึ่งโครงการ นอกเหนือจากการลงทุนในโครงการขยายกิจการต่อเนื่องระยะเวลาหลายปีมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโรงงานในเมืองอัลบูเคอร์คี สายการผลิตด้วยการเติมของเหลวที่แยกกันสองสายจะทำให้พื้นที่การผลิตกว่า 200,000 ตารางฟุตในเมืองอัลบูเคอร์คีมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 70,000 ตารางฟุต และจะมอบความสามารถทางคลินิกระยะ 3 ซึ่งเป็นระยะที่สำคัญและความสามารถเชิงพาณิชย์ให้กับลูกค้า สายการผลิตแบบปรับเปลี่ยนได้ VarioSysTM ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตชีววัตถุจำนวนไม่มากและโมเลกุลขนาดเล็กที่ออกฤทธิ์ไม่แรง สามารถรองรับการบรรจุใส่กระบอกฉีดยา ตลับยา และขวดแก้วได้ สายการผลิตนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบและเตรียมพร้อมให้ดำเนินการได้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดในขณะนี้ นอกจากนี้ สายการผลิตแบบบรรจุขวดความเร็วสูงใหม่ของ Curia จะเริ่มขั้นตอนการทดสอบและเตรียมพร้อมให้ดำเนินการได้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 สายการผลิตแบบบรรจุขวดความเร็วสูงใหม่ประกอบด้วยเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งที่บรรจุของเหลวได้อัตโนมัติสองเครื่อง ระบบตรวจสอบขวดอัตโนมัติ และระบบติดฉลาก/บรรจุภัณฑ์สำหรับขวด 2R ถึง 30R

“ความต้องการยา GLP-1 Agonist ซึ่งเป็นยาชีววัตถุชนิดใหม่ และการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องโดยลูกค้าของเราทำให้ช่วงเวลานี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเพิ่มสายการผลิตใหม่เพื่อส่งมอบความสามารถนี้ในเมืองอัลบูเคอร์คี” Macnabb กล่าวต่อ “Curia เหมาะที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราข้ามผ่านความท้าทายเหล่านี้ ด้วยโรงงานผลิตหลายแห่งของเราในสหรัฐอเมริกา ความเชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทาน และความสามารถในการผลิตที่พร้อมให้บริการอยู่เสมอ”

เครือข่ายโรงงานระดับโลกสำหรับการบรรจุและการตกแต่งแบบปลอดเชื้อของ Curia ยังประกอบด้วยโรงงานที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาและการผลิตเชิงคลินิกในเมืองแคมาริลโลและเมืองเธาซันด์โอ๊กส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย และโรงงานที่มีความสามารถในการผลิตเชิงพาณิชย์และเชิงคลินิกในเมืองเบอร์ลิงตัน รัฐแมสซาชูเซตส์อีกด้วย

