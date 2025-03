Curia Anuncia Expansão da Rede Global de Locais de Processamento Final Estéril

ALBANY, N.Y., March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Curia Global, Inc. (Curia), uma organização líder em contratos de pesquisa, desenvolvimento e fabricação, anunciou hoje planos de expansão de suas instalações em Glasgow, Reino Unido, e forneceu atualizações sobre a expansão em andamento em Albuquerque, NM.

A instalação de processamento final estéril da Curia em Glasgow adicionará uma linha de processamento final de frascos integrada e baseada em isolador e um liofilizador adequado para uma ampla gama de medicamentos, incluindo recursos altamente potentes, mais do que dobrando o tamanho atual do lote de GMP. Já conhecida por seus conjugados anticorpo-droga (ADCs), nanopartículas lipídicas (LNPs), desenvolvimento de liofilização, formulação e desenvolvimento complexos, e experiência de fabricação clínica, a expansão em Glasgow fortalecerá ainda mais a oferta da Curia de desenvolvimento de produtos injetáveis estéreis desde a pré-formulação, passando pelas fases clínicas e de fabricação comercial.

Além de aumentar o tamanho dos lotes em até 20.000 frascos, a nova capacidade contará com tecnologia de processamento final robótica e sem perdas situada dentro de um isolador para permitir velocidades de processamento final cinco vezes mais rápidas do que as capacidades atuais. O liofilizador adicional também fornecerá aos clientes em estágio clínico mais escalabilidade no caminho para a comercialização e criará uma oportunidade para futuros processamentos finais comerciais de pequeno volume em Glasgow. A instalação continuará atendendo clientes com operações normais durante a expansão.

“Nosso investimento em Glasgow ressalta o compromisso da Curia de ser um parceiro completo”, disse Philip Macnabb, CEO da Curia. “Existe muita inovação nos estágios iniciais do desenvolvimento clínico, e a Curia está pronta para atender à crescente demanda de maior capacidade para nossos clientes em estágio clínico.”

A expansão de Glasgow se soma a um investimento de US $ 200 milhões em um projeto de expansão plurianual em andamento nas instalações da Curia em Albuquerque. Duas linhas de processamento final isoladas adicionarão mais de 70.000 pés quadrados ao espaço de fabricação de mais de 200.000 pés quadrados de Albuquerque e criarão uma capacidade clínica e comercial significativa de fase III para seus clientes. Uma Linha VarioSys™ Flex, adequada para produtos biológicos de pequena escala e pequenas moléculas não potentes, pode acomodar seringas, cartuchos e frascos. Esta linha está passando por comissionamento. Além disso, a nova linha de frascos de alta velocidade da Curia começará a ser comissionada no terceiro trimestre de 2025. A nova linha de frascos de alta velocidade inclui dois liofilizadores automáticos, inspeção automatizada de frascos e rotulagem/embalagem para frascos de 2R a 30R.

“O aumento da demanda por agonistas de GLP-1, novos medicamentos biológicos, juntamente com as avaliações contínuas da cadeia de suprimentos por nossos clientes, tornam este o momento ideal para que essa capacidade em Albuquerque seja disponibilizada”, disse Macnabb. “A Curia é ideal para ajudar nossos clientes a enfrentar todos esses desafios com nossas várias instalações de fabricação nos EUA, experiência na cadeia de suprimentos e capacidade prontamente disponível.”

A rede global de instalações de processamento final estéril da Curia também inclui capacidades de desenvolvimento clínico e fabricação em Camarillo e Thousand Oaks, CA e capacidades de fabricação comercial e clínica em Burlington, MA.

