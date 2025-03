キュリア (Curia)、無菌充填仕上げ施設のグローバルネットワーク拡充を発表

ニューヨーク州オールバニ発 , March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 研究開発・製造業務受託機関のリーダーであるキュリア・グローバル (Curia Global, Inc.)(キュリア) は本日、英国グラスゴー施設の拡張計画を発表し、ニューメキシコ州アルバカーキで進行中の拡張プロジェクトの最新情報を提供した。

キュリアのグラスゴーにある無菌充填仕上げ施設には、統合型のアイソレーター方式バイアル充填ラインおよび凍結乾燥装置が追加され、高活性薬剤を含む幅広い医薬品製品に対応可能となり、現在のGMPバッチサイズが2倍以上に拡大される。 同施設はすでに、抗体薬物複合体 (ADC)、脂質ナノ粒子 (LNP)、凍結乾燥技術の開発、複雑な製剤開発および臨床製造の分野で高い評価を得ているが、グラスゴーでの拡張により、初期製剤開発から臨床試験段階、商業生産に至るまで、キュリアの無菌注射剤の開発提供能力がさらに強化される。

バッチサイズが最大20,000バイアルに拡大することに加え、新たな生産能力にはアイソレーター内に設置されたロボットによるロスのない充填技術が採用され、現行の能力の5倍の充填速度が実現する。 また、追加の凍結乾燥装置は、臨床段階のクライアントに対し、商業化への道筋におけるスケーラビリティを提供するとともに、グラスゴーでの将来の小容量商業充填の機会を創出する。 同施設は拡張期間中も、通常の業務を維持しながらクライアントにサービスを提供し続ける。

キュリアのCEOであるフィリップ・マクナブ (Philip Macnabb) は以下のように述べている。「グラスゴーへの投資は、キュリアがエンドツーエンドのパートナーであるというコミットメントを裏付けるものです」。 「臨床開発の初期段階には多くのイノベーションが存在しており、キュリアは、臨床段階のクライアント向けに拡張された製造能力への高まる需要に応えることを強く望んでいます」。

グラスゴーでの拡張は、キュリアのアルバカーキ施設における進行中の複数年にわたる拡張プロジェクトへの2億米ドル (約295億5,240万円) の投資に加えて行われるものである。 2本のアイソレーター方式充填ラインにより、アルバカーキの20万平方フィートを超える製造スペースに7万平方フィートが追加され、クライアント向けのフェーズIII臨床試験および商業生産能力が大幅に拡大される。 VarioSysTMフレックスラインは、小規模なバイオ医薬品および低活性の小分子医薬品に適しており、シリンジ、カートリッジ、バイアルに対応可能である。 現在、このラインは試運転段階にある。 さらに、キュリアの新しい高速バイアル充填ラインは、2025年第3四半期に試運転を開始する予定である。 この新しい高速バイアル充填ラインには、自動搬送式の凍結乾燥機2基、バイアルの自動検査、ラベリング・包装機能が含まれ、2Rから30Rのバイアルに対応する。

「GLP-1作動薬、新しいバイオ医薬品の需要増加に加え、顧客によるサプライチェーンの継続的な見直しにより、アルバカーキにおける生産能力の稼働開始は理想的なタイミングとなっています」とフィリップ・マクナブは述べた。 「キュリアは、米国内の複数の製造施設、サプライチェーンの専門知識、即時対応可能な生産能力を備え、クライアントがこうした課題に対応できるよう理想的な支援を提供します」。

キュリアの無菌充填仕上げ施設のグローバルネットワークには、カリフォルニア州カマリロおよびサウザンドオークスの臨床開発・製造施設、ならびにマサチューセッツ州バーリントンの商業・臨床製造施設も含まれている。

キュリアについて

キュリアは、30年以上の経験を持つ研究開発・製造業務受託機関 (CDMO) であり、世界20箇所を超える拠点と3,100人の従業員の統合ネットワークを持ち、バイオ医薬の顧客と提携して人生を変える治療法を市場に投入している。 同社の低分子、ジェネリックAPI、生物製剤の製品は、統合された規制、分析、無菌充填仕上げ機能を備え、発見から商品化まで多岐にわたっている。 同社の科学およびプロセスの専門家と規制に準拠した施設は、薬物原料および医薬品製造全体でクラス最高の体験を提供している。 好奇心から治療まで、同社は研究を加速し、患者の生活を改善するためのあらゆるステップを提供する。 詳しくはcuriaglobal.comを閲覧されたい。

