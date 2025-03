Curia הכריזה על הרחבות ברשת אתרי המילוי והגימור הסטריליים הגלובליים שלה

אולבני, ניו יורק, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Curia Global, Inc. (קוריה), חברה מובילה למחקר, פיתוח וייצור לפי חוזים, הכריזה היום על תוכניות הרחבה למתקן שלה בגלזגו, בריטניה וסיפקה עדכונים על ההתרחבות המתמשכת באלבקרקי, ניו מקסיקו.

מתקן המילוי והגימור הסטרילי של Curia בגלזגו יוסיף קו מילוי אמפולות משולב עם ייבוש בהקפאה ועם יכולות בידוד המתאים למגוון רחב של מוצרים תרופתיים, כולל יכולות חזקות ביותר, עם יותר מהכפלת גודל אצוות ה-GMP הנוכחית. הרחבת המתקן בגלזגו, שכבר ידוע בזכות פיתוח צמדי נוגדנים תרופתיים (ADC), ננו-חלקיקים שומניים מוצקים (LNP), יכולות הייבוש בהקפאה, הניסוח והפיתוח המורכבים שלו והניסיון בייצור קליני, תחזק עוד יותר את הפתרונות שמציעה Curia עבור פיתוח מוצרי הזרקה סטריליים החל בשלב קדם הפורמולה, דרך השלבים הקליניים ועד הייצור המסחרי.

מעבר להגדלת האצווה עד ל-20,000 אמפולות, הקיבולת החדשה תתבסס על טכנולוגיית מילוי רובוטית ללא אובדן יכולות, עם בידוד מסביב, כדי לאפשר מהירויות מילוי מהירות פי חמש מהיכולות הנוכחיות. בנוסף, הקו החדש יספק ללקוחות בשלבים קליניים יותר מדרגיות בדרך למסחור, והוא יוצר בגלזגו הזדמנות למילוי מסחרי עתידי גם בנפח קטן. המתקן ימשיך לשרת את הלקוחות בפעילות הרגילה שלו במהלך ההרחבה.

"ההשקעה שלנו בגלזגו מדגישה את המחויבות של Curia להיות שותפה מקצה לקצה", אמר פיליפ מקנאב (Philip Macnabb), מנכ"ל Curia. "יש כל כך הרבה חדשנות בשלבים המוקדמים של הפיתוח הקליני, ו-Curia להוטה לענות על הדרישה ההולכת וגוברת להגדלת הקיבולת עבור הלקוחות שלנו שנמצאים בשלב הקליני".

ההרחבה בגלזגו מתווספת להשקעה של 200 מיליון דולר בפרויקט ההרחבה המתמשך הרב-שנתי במתקן באלבקרקי של Curia. שני קווי מילוי מבודדים יוסיפו למעלה מ-70,000 רגל רבוע, לשטח הייצור של האלבקרקי, שגודלו למעלה מ-200,000 רגל רבוע, וייצרו יכולת משמעותית עבור ייצור קליני ומסחרי בשלב III עבור לקוחותיה. קו VarioSysTM Flex, המתאים לתרופות ביולוגיות בקנה מידה קטן ולמולקולות קטנות בעצימות נמוכה יכול להכיל מזרקים, מחסניות ואמפולות. קו זה נמצא כעת בהפעלה. בנוסף, קו האמפולות המהיר החדש של Curia יתחיל לפעול ברבעון השלישי של 2025. קו האמפולות המהיר החדש כולל שני מכלולי ייבוש בהקפאה שנטענים באופן אוטומטי, מציע בדיקה אוטומטית של אמפולות וכן תיוג/אריזה עבור אמפולות בגודל 2R עד 30R.

"ביקוש מוגבר לאגוניסטים של GLP-1, תרופות ביולוגיות חדשות, יחד עם סקירות מתמשכות של שרשרת האספקה ​​על ידי הלקוחות שלנו הופכים את זה לזמן המיטבי לעלייה בקיבולת הזו באלבקרקי", המשיך מקנב. "Curia מתאימה באופן מיטבי לעזור ללקוחותינו להתמודד עם כל האתגרים הללו עם מתקני הייצור שלנו בארצות הברית, המומחיות בשרשרת האספקה ​​והקיבולת הזמינה שלנו".

רשת מתקני המילוי הסטריליים של Curia במציעה גם יכולות פיתוח וייצור קליני בקאמרילו וטאוסנד אוקס, קליפורניה ויכולות ייצור מסחרי וקליני בברלינגטון, מסצ'וסטס.

Curia הוא ארגון מוביל למחקר, פיתוח וייצור לפי חוזים (CDMO) עם למעלה מ-30 שנות ניסיון, רשת משולבת של יותר מ-20 אתרים גלובליים ויותר מ-3,100 עובדים המשתפים פעולה עם לקוחות ביו-פרמצבטיקה כדי להביא טיפולים משני חיים לשוק. היצע המוצרים הביולוגיים, ממשקי API והמולקולות הקטנות שלנו משתרע בזכות חשיפה באמצעות מסחור, עם יכולות רגולטוריות ואנליטיות משולבות. המומחים המדעיים והמתקנים המתקדמים שלנו מספקים את החוויה הטובה מסוגה בייצור חומרים תרופתיים ומוצרי תרופות.

