无人机模拟器市场规模预计到 2032 年将增长 56704.2 亿美元，复合年增长率为 18.00%

无人机模拟器市场 无人机模拟器市场规模

无人机模拟器市场的主要公司包括 、以色列航空工业有限公司、德事隆公司、诺斯罗普·格鲁曼公司、Zen Technologies Ltd.、通用原子航空系统公司、SILKAN、新加坡科技电子有限公司及其他参与者

CHINA, March 17, 2025 / EINPresswire.com / -- 预计到 2032 年,全球 无人机模拟器市场 规模将达到 56.7042 亿美元,预测期内复合年增长率为 18.00%。《财富商业洞察》在其题为“无人机模拟器市场规模、份额和行业分析,按产品类型(固定翼、四轴飞行器、直升机)、按组件(硬件、软件)、按平台(军事和国防及商业)和区域预测,2020-2032 年”的报告中发现,为抗击 COVID-19 疫情而部署无人机使该市场的前景更加光明。无人机 (UAV) 在帮助各国应对新冠病毒危机方面发挥着关键作用。例如,在瑞士,瑞士邮政和 Matternet 联手利用无人机在三座瑞士城市的医院之间运送实验室样本。Alphabet(谷歌母公司)旗下的 Wing 公司一直积极与澳大利亚、芬兰和弗吉尼亚州(美国)的当地商店合作,向客户配送消费品。因此,新冠病毒疫情造成的特殊情况为 UAV 提供了一个独特的机会,可以可视化不同的危机场景,并开发嵌入此类背景的无人机模拟器,以培训飞行员和操作员,并让他们以更有效的方式做好准备。➤ 获取免费样本研究 PDF:➤ 无人机模拟器市场报告中介绍的主要公司列表:• CAE 公司(加拿大)• L3哈里斯科技公司• 以色列航空工业有限公司(IAI)• 德事隆公司• 诺斯罗普·格鲁曼公司(美国)• Zen Technologies Ltd.(印度)• 通用原子航空系统公司(美国)• SILKAN(法国)• 新加坡科技电子有限公司 (新加坡)• Leonardo SPA(意大利)• 其他玩家➤ 根据该报告,2019 年市场价值为 6.594 亿美元。该报告还包含以下亮点:• 全面检查主要市场驱动因素、趋势和限制因素;• 对市场即将出现的机会进行智能预测;• 对不同细分市场进行整体分析;以及• 深入研究市场的区域动态和竞争格局。➤ 驱动因素将虚拟和增强现实融入无人机模拟以推动市场发展无人机模拟器市场的增长正受到各公司将虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 整合到无人机模拟系统中的积极影响。例如,德国无人机初创公司 DronOSS 已采用 AR 工具来模拟障碍物和逼真的结构,以训练无人机飞行员。无人机上安装的传感器和摄像头可让操作员驾驶该设备,目的是将无人机在真实世界中坠毁的概率降至最低。同样,2018 年,麻省理工学院 (MIT) 的工程师为无人机创建了一种基于 VR 的新型训练系统,使这些飞行器在空旷的空间中飞行时可以看到虚拟环境。该系统旨在减少实际训练期间无人机坠毁的次数。认识到无人机在执行不同功能方面的潜力,多个垂直行业已部署这些设备来执行关键操作。例如,Xcel Energy 成为美国第一家使用超视距 (BVLOS) 无人机进行检查活动的公用事业公司。越来越多地使用 VR 和 AR 来使无人机变得更加智能,正在促进该市场的长期增长前景。➤ 如需报告定制,请联系我们:➤ 区域洞察私营企业对无人机技术的投资将刺激北美市场的增长2019 年,北美占据无人机模拟器市场份额的主导地位,市场规模达 2.506 亿美元。该地区占据领先市场地位的主要原因是私营无人机公司和国防实体对先进无人机技术进行了巨额投资。此外,这些公司正在积极加强与该地区武装部队的伙伴关系,从而推动无人机在军事行动中的应用。亚太地区市场有望取得丰硕进展,因为该地区各国正在稳步增加国防预算,并积极与私人无人机承包商合作。在欧洲,欧盟委员会制定的支持该地区航空业未来发展的政策预计将在未来几年为无人机制造商创造大量机会。➤ 竞争格局政府积极采取措施营造良性竞争环境各国政府积极参与获取现代无人机技术,促使该市场的主要参与者加大对创新和研发的投资。除此之外,一些政府还致力于使用无人机模拟器为飞行员和操作员提供高质量的培训,以提高其军事监视系统的效率。➤ 行业发展:• 2020 年 11 月:印度民航部启动了一项招募和培训无人机飞行员的计划,这是其实现无人机在该国商业部署的雄心壮志的一部分。政府所有的飞行训练机构英迪拉甘地国家飞行学院将扩大其设施以培训无人机飞行员。• 2020 年 11 月:中国无人机专家北航无人机技术有限公司与泰国皇家陆军 (RTA) 签订了价值 9550 万泰铢的合同,为 RTA 炮兵师开发和交付无人机飞行模拟器。➤ 立即获取报价:阅读相关见解:2030 年无人机 (UAV) 市场 规模、份额、趋势和行业增长2032 年 飞行模拟器市场规模、份额、趋势、需求和增长

