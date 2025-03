Der Flugzeugleasingmarkt steht vor starkem Wachstum und wird bis 2032 voraussichtlich 401,67 Milliarden US-Dollar

Flugzeugleasingmarkt Marktgröße für Flugzeugleasing

Wichtige Unternehmen im Flugzeugleasingmarkt sind AerCap (GECAS), Avolon, BBAM, Nordic Aviation Capital, SMBC Aviation Capital, ICBC Leasing, und andere.

GERMANY, March 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Im Jahr 2023 wurde der globale Flugzeugleasingmarkt auf 172,88 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass er stetig wächst und 2024 183,23 Milliarden US-Dollar erreicht und bis 2032 möglicherweise auf 401,67 Milliarden US-Dollar ansteigt, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,1 %. Europa war 2023 Marktführer und hielt mit 50,32 % den größten Anteil.Ein rechtsverbindlicher Vertrag zwischen zwei Parteien – typischerweise einem Leasinggeber und einem Leasingnehmer – wird als Flugzeugleasing bezeichnet. Gegen regelmäßige Leasingraten leiht der Leasinggeber dem Leasingnehmer das Flugzeug für einen bestimmten Zeitraum. Anstatt Flugzeuge zu kaufen, leasen Fluggesellschaften diese gelegentlich. Gegen eine monatliche oder jährliche Nutzungsgebühr investiert die Leasinggesellschaft in den Kauf des Flugzeugs und übergibt es anschließend an den Betreiber. Der Mieter ist der Eigentümer. Die Fluggesellschaft mietet das Flugzeug monatlich oder jährlich für einen festgelegten Betrag und darf es im Gegenzug mit ihrem eigenen Logo und häufig in ihrer eigenen Farbe verwenden. Nach Ablauf der Leasingdauer wird das Flugzeug an den Eigentümer zurückgegeben. Die steigende Nachfrage nach Billigfliegern ist ein wichtiger Wachstumsfaktor für den Flugzeugleasingmarkt. Fortune Business Insights präsentiert diese Informationen in seinem Bericht „Globaler Flugzeugleasingmarkt, 2024–2032“.➤ Holen Sie sich ein kostenloses Muster-PDF für den Weiterverkaufsbogen:➤ sst von f Familie Pairs Profied Mitglied T-Shirt Bericht RT:• AerCap (GECAS) (Irland)• Avolon (Irland)• BBAM (USA)• Nordic Aviation Capital (Irland)• SMBC Aviation Capital (Irland)• ICBC Leasing (China)• BOC Aviation (Singapur)• Air Lease Corporation (USA)• DAE Capital (VAE)• Boeing Capital Corporation (USA)➤ Segment:Globale Nachfrage nach Schmalrumpfflugzeugen treibt Segmentwachstum anBasierend auf dem Flugzeugtyp wird der Markt in Schmalrumpf-, Großraum- und Regionalflugzeuge unterteilt.Im Jahr 2021 wird das Schmalrumpfsegment voraussichtlich das größte sein. Das Wachstum ist auf die weltweit steigende Nachfrage nach Schmalrumpfflugzeugen zurückzuführen. Hauptverantwortlich für die gestiegene Nachfrage sind Billigflieger und Low-Cost-Carrier (LCCs). Da die nächste Flugzeuggeneration bereits längere Strecken zurücklegen kann, planen die Full-Service-Fluggesellschaften nun, die Anzahl ihrer Schmalrumpfflugzeuge in ihren Flotten zu erhöhen. Zudem verzeichnet der Markt für Billigflieger einen Anstieg der Nachfrage und der Käufe dieser Flugzeuge, und trotz der Auswirkungen der Pandemie ist derzeit mit hohen Bestellungen der Fluggesellschaften zu rechnen. Daher wird im prognostizierten Zeitraum mit einem hohen Wachstum gerechnet.➤ Dry-Lease-Segment wird aufgrund der Erschwinglichkeit ein starkes Wachstum verzeichnenBasierend auf der Leasingart ist der Markt in Wet-Lease, Dry-Lease und Damp-Lease segmentiert.Im Prognosezeitraum wird für das Dry-Lease-Segment ein deutliches Wachstum erwartet. Dieses Wachstum ist auf die günstigen Betriebs- und Wartungskosten von Dry-Lease-Flugzeugen zurückzuführen. Beim Dry Lease überlässt der Leasinggeber dem Leasingnehmer das Flugzeug ohne Besatzung, sodass dieser für alle Betriebs- und Wartungskosten verantwortlich ist. Da der Leasingnehmer bzw. die Fluggesellschaft die volle Kontrolle über die Finanzen hat, setzt er verschiedene Kostensenkungsstrategien ein, um die Wartung und den Betrieb der Flugzeuge erschwinglich zu halten. Obwohl Dry Lease auch für die größten Fluggesellschaften als vorteilhaft gilt, wird es häufig von Billigfliegern genutzt. Darüber hinaus hat die zunehmende Nutzung von Dry-Lease-Flugzeugen zu neuen Arbeitsplätzen geführt.➤ Kontaktieren Sie uns für Anpassungen im Bericht:➤ Berichtsabdeckung:Der Bericht bietet:• Wichtige Wachstumstreiber, hemmende Faktoren, Chancen und potenzielle Herausforderungen für den Markt.• Umfassende Einblicke in regionale Entwicklungen.• Liste der wichtigsten Akteure der Branche.• Wichtige Strategien der Marktteilnehmer.• Zu den neuesten Entwicklungen in der Branche zählen Produkteinführungen, Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen.➤ Treiber & Einschränkungen:Billigflieger und Bukte-Propel-MarktEiner der wichtigsten Treiber ist der globale Flottenausbau von Billigfliegern und Budget-Airlines. Um die Wartungs- und Betriebskosten gering zu halten, leasen diese Fluggesellschaften bevorzugt jedes Flugzeug ihrer Flotte und geben es nach kurzer Zeit wieder ab oder geben es zurück. Dank des steigenden Passagieraufkommens auf Inlandsstrecken verbinden diese Fluggesellschaften alle ländlichen und städtischen Gebiete ihrer Heimatländer. So profitieren Billigflieger beispielsweise vom aktuellen Klima im europäischen Luftverkehr. Nationale Fluggesellschaften scheitern, bauen Personal ab und geben Strecken auf, doch der Billigfliegersektor wächst dank des kontinuierlichen Flottenausbaus rasant. ImGegensatz dazu kann das Flugzeugleasing aufgrund der fehlenden Infrastruktur in Entwicklungsländern nicht weltweit ausgeweitet werden, was das Marktwachstum hemmen könnte.Europa dominiert den Markt aufgrund der Präsenz bedeutender AkteureIm Jahr 2021 dominierte Europa den Markt für Flugzeugleasing. Das Marktvolumen belief sich 2021 auf 94,33 Milliarden US-Dollar. Die Expansion dieses Marktes ist auf die Präsenz eines bedeutenden Akteurs, Aercap, zurückzuführen. Mehr als die Hälfte der von der Luftfahrtbranche genutzten Leasingflugzeuge befindet sich im Besitz des Konzerns. Dank seiner günstigen Steuerstruktur und des günstigen Geschäftsumfelds ist Irland die Heimat der meisten Leasinggeber. Darüber hinaus verzeichnet die Region aufgrund des Aufkommens von Billigfliegern einen Anstieg der Nachfrage nach Leasingflugzeugen. Daher werden für den Prognosezeitraum höhere Umsatzwachstumsraten prognostiziert.➤ Wettbewerbslandschaft:Unternehmen konzentrieren sich auf Akquisitionen und Partnerschaften, um die Marktführerschaft zu erlangenIm Jahr 2021 übernahm AerCap erfolgreich GE Capital Aviation Services (GECAS) von General Electric. Das fusionierte Unternehmen verfügt über einen Auftrag über rund 450 der technologisch fortschrittlichsten und treibstoffeffizientesten Flugzeuge der Welt sowie ein Portfolio von mehr als 2.000 Flugzeugen und 900 Triebwerken. AerCap ist Marktführer in allen Bereichen des Flugzeugleasings und verfügt über ein solides Portfolio und einen breiten Kundenstamm. Die A320ceo- und Neo-Familien sowie die Modelle A330, A350, 737NG, 737 MAX und 787 machen 90 % der AerCap-Flotte aus; diese Modelle erfreuen sich weltweit großer Nachfrage.➤ Wichtige Branchenentwicklung:Dezember 𝟐𝟎𝟐𝟐 – BOC Aviation Limited gab bekannt, dass es mit der Boeing Company eine Vereinbarung über den Kauf von 40 neuen Boeing 737 MAX 8-Flugzeugen getroffen hat. Die Auslieferung aller Flugzeuge ist für 2027 und 2028 geplant.➤ Jetzt Angebot anfordern:➤ Lesen Sie verwandte Einblicke:Marktgröße, Marktanteil, Trends und Branchennachfrage für Businessjets bis 2032Marktgröße, Marktanteil, Überblick und Branchenwachstum für Flugzeugtriebwerke bis 2032

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.