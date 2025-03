نظّم تحالف أمّة لأجل الأرض إفطارًا مجتمعيًا صديقًا للبيئة في الأردن

U4E Iftar U4E Iftar U4E Iftar

للإضاءة على الرابط بين القيم الإسلامية والإستدامة وتمكين الشباب للعمل لأجل البيئة

تبني عادات مستدامة في شهر رمضان يؤدي إلى مواءمة تأملاتنا الروحية مع رعاية البيئة. من خلال دمج الممارسات الصديقة للبيئة في ممارساتنا اليومية، فإننا نعيش إيماننا ونتخذ خطوات ذات مغزى نحو رعاية كوكبنا” — نهاد عواد

عمان, JORDAN, March 16, 2025 / EINPresswire.com / -- أقامت كل من جمعية الجيل الأخضر غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، في إطار تحالف أمّة لأجل الأرض ، إفطارًا مجتمعيًا صديقًا للبيئة في الأردن كجزء من نشاطات حملتهم الخاصّة بشهر رمضان. تهدف هذه الفعالية إلى تمكين الشباب المسلم الفاعل من خلال دمج الوعي البيئي ومبادئ الإستدامة في نشاطاتهم.قال المسؤول التنفيذي للبرامج وعضو مجلس الإدارة في جمعية الجيل الأخضر عبدالله دريعات: "تعزّز هكذا فعاليات حس المسؤولية المشتركة من خلال الربط بين القيم الإسلامية والوعي البيئي. وتساعد الأفراد على رؤية الإستدامة كمبدأ متجذّر بعمق في الواجبات الروحية".وشارك ما يقارب 60 شخصًا في الإفطار المجتمعي الصديق للبيئة الذي استمر على مدار اليوم. وفّر هذا النهار فرصة لمقاربة مشاركة الشباب في العمل المناخي والمبادرات المجتمعية البيئية بشكل تفاعلي ينبثق من منطلق إيماني. وتضمّن نشاطات نُفذّت قبل الإفطار وهي كناية عن ألعاب تفاعلية خضراء ركّزت على تعلّم المزيد عن التخفيف من إنتاج النفايات والحفاظ على الطاقة والسلوكيات المستدامة. وتَبِع هذه الألعاب توزيع قناني مياه يمكن إعادة استخدامها وأكياس قماشية على المشاركين.وشرح دريعات: "أتاح الإفطار مساحة فريدة للمشاركة والتعاون وتبادل المعارف. كما ربط بين الأفراد والمنظمات العاملين في المجال البيئي في الأردن".وشارك الحاضرون بعد الإفطار في جلسة نقاش حول أهمية الحفاظ على البيئة في القيم الإسلامية. كما بحثوا في طرق يمكن من خلالها للناشطين البيئيين وقادة الكشافة إدخال المبادرات المتعلقة بالاستدامة في أنشطتهم. وسلّط الحوار الضوء على العمل المناخي المجتمعي المنبثق من القيم الإيمانية.من خلال خوض النقاشات حول الممارسات الخضراء مثل التقليل من النفايات البلاستيكية والتخفيف من استهلاك الموارد واعتماد عادات تتميّز بالوعي البيئي، شجع الإفطار المجتمعي الصديق للبيئة على تنفيذ تغييرات في السلوكيات بما يتناغم مع كل من الإيمان والاستدامة البيئية.وقالت منسقّة الحملات والتواصل العالمي في مشروع أمّة لأجل الأرض في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نهاد عواد: "إن تبني عادات مستدامة خلال شهر رمضان يؤدي إلى مواءمة تأملاتنا الروحية مع رعاية البيئة. من خلال دمج الممارسات الصديقة للبيئة في ممارساتنا اليومية، فإننا نعيش إيماننا ونتخذ خطوات ذات مغزى نحو رعاية كوكبنا".-انتهى-للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:مادلين أرناؤط، مسؤولة التواصل والمؤثرين الرئيسيين لمشروع أمّة لأجل الأرض في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، marnaout@greenpeace.org، +961 76 343 278عن تحالف أمّة لأجل الأرضأمّة لأجل الأرض هو تحالف مناخي منبثق من منطلق إيماني مكوّن من أكثر من 45 منظّمة وحليف فردي حول العالم. ونركّز على تمكين المجتمعات والمبادرات البيئية المحلية وعلى إلقاء الضوء على التقاطع والترابط بين القيم والمبادئ الإسلامية والعمل المناخي وعلى تشجيع المسلمين على رفع أصواتهم والعمل لضمان صحّة منزلنا المشترك.عن غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيامنظمة غرينبيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي منظمة غير ربحية مستقلة تمامًا – سياسيا وماليا. تأسست في عام 2018 وهي منظمة تابعة لشبكة غرينبيس التي تتألف من 29 منظمة وطنية وإقليمية مستقلة في أكثر من 57 دولة في جميع أنحاء العالم. منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي موطننا ونعمل وفق نهج تعاوني إبداعي خلاّق لتقليص الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة المناخية العالمية، ونشجّع على إيجاد الحلول المبتكرة في إطار محلي لتمكين مجتمعاتنا من الازدهار والعيش بانسجام مع البيئة التي تحتضنهم.عن جمعية الجيل الأخضرجمعية الجيل الأخضر هي جمعية بيئية شبابية مستقلة غير ربحية، تأسست في عام 2014 تهدف الى تنشئة جيل جديد قادر على التأقلم مع التغيرات البيئية العالمية واستيعابها وصنع قادة للمستقبل يتمتعون بالكفاءات و المهارات اللازمة والتي تمكنهم من مواجهة التحديات البيئية و المناخية.

