Axi ได้รับการยอมรับด้วยรางวัล ‘สถานที่ทำงานที่ดีที่สุดประจำปี 2025’ จาก Xref Engage

ซิดนีย์, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi โบรกเกอร์ FX และ CFD ออนไลน์ชั้นนำ ประกาศว่าบริษัทได้รับรางวัลสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดประจำปี 2025 จาก Xref Engage รางวัลล่าสุดนี้สร้างขึ้นจากการที่โบรกเกอร์ได้รับการยอมรับจาก Voice Project ในครั้งก่อน โดย Axi คว้ารางวัล ‘สถานที่ทำงานยอดเยี่ยม’ 2 ปีติดต่อกันในปี 2020 และ 2021

Rajesh Yohannan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Axi แบ่งปันความตื่นเต้นเกี่ยวกับการได้รับการยอมรับครั้งใหม่ของบริษัทว่า “รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งที่เราร่วมกันสร้างมา โดยมีรากฐานมาจากนวัตกรรม การทำงานร่วมกัน และความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อความเป็นเลิศ ที่ Axi เราลงทุนอย่างต่อเนื่องในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกัน โดยทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและได้รับการรับฟัง รวมทั้งเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จได้ และเราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นการรับรองความพยายามของเราอีกครั้ง”

โบรกเกอร์ที่มีฐานการดำเนินงานอยู่ในออสเตรเลียนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2007 และเติบโตจากบริษัทสตาร์ตอัปที่มีพนักงานเพียง 2 คนจนกลายเป็นกลุ่มบริษัทระดับโลกที่ได้รับการนับถืออย่างสูงและมีพนักงานมากกว่า 400 คนจากกว่า 45 สัญชาติในสำนักงาน 9 แห่งทั่วโลก ได้แก่ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร ไซปรัส ดูไบ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินเดีย และวานูอาตู

การได้รับรางวัลชื่นชมล่าสุดนี้สืบเนื่องมาจากผลสำเร็จอื่น ๆ อีกมากมายที่โดดเด่นของ Axi ในปี 2024 โบรกเกอร์ได้รับการยอมรับด้วยรางวัล ‘นักสร้างสรรค์แห่งปี’ ในงาน Dubai Forex Expo 2024 และเมื่อไม่นานมานี้ ก็ได้รับการเสนอชื่อจาก Finance Feeds ให้เป็น ‘บริษัทการซื้อขายแบบมีกรรมสิทธิ์ที่มีนวัตกรรมมากที่สุด’ นอกจากนี้ โบรกเกอร์นี้ยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นโบรกเกอร์ที่ดีที่สุด (MENA) โบรกเกอร์ที่ไว้วางใจได้มากที่สุด (LatAm) โบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด (ยุโรป) และโปรแกรมแนะนำโบรกเกอร์ที่ดีที่สุด (เอเชีย) ประจำปี 2024 จาก Global Forex Awards อีกด้วย

เกี่ยวกับ Axi

Axi เป็นบริษัทซื้อขาย FX และ CFD ออนไลน์ระดับโลกที่มีลูกค้าหลายพันรายในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก Axi เสนอ CFD สำหรับสินทรัพย์หลายประเภท เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น ทองคำ น้ำมัน กาแฟ และอีกมากมาย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก Axi โปรดติดต่อ mediaenquiries@axi.com

ดูรูปภาพประกอบการเผยแพร่ข่าวนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cccccb40-307b-4f21-bcf2-1af3f88de766

