EBC金融集團強調AI在全球交易與泰國經濟格局中的變革性作用

THAILAND, March 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- 人工智慧（AI）正在重新定義全球金融格局，加速決策流程、提升效率，並轉型交易策略。隨著AI的迅速崛起，各國政府積極推動規範，確保AI應用的責任性並促進創新。泰國深刻認識到AI的潛力，正透過前瞻性的政策與法規，積極推動AI融入國家經濟。EBC金融集團（EBC）深入探討AI對交易、金融及券商產業的影響，並分析泰國如何善用AI技術。

AI在全球交易與金融領域中不斷擴展的角色

AI已徹底革新金融產業，實現高頻交易、演算法風險評估和即時市場分析。由AI驅動的交易演算法可迅速處理海量數據、識別市場模式並在毫秒內完成交易，提升效率同時也帶來新的挑戰。世界經濟論壇警示，不同國家的AI法規若不一致，可能引發貿易摩擦，增加跨境交易的困難。目前世界貿易組織（WTO）等機構正努力協調各國AI監管，避免經濟混亂（World Economic Forum, 2024）。

AI也正在重塑市場行為。自動化雖然提高IMF）指出，雖然AI提高市場效率，但在壓力時期可能導致更大的交易量及波動性（IMFBlog, 2024）。隨著監管議題的發展，包括券商在內的市場參與者需積極調整，以確保法規遵循並善用AI的優勢。

泰國的AI投資與基礎建設

泰國正迅速邁向AI經濟，透過研究投資、支持新創公司以及建立科技中心等措施積極布局。2024年，泰國政府透過與頂尖大學及私部門合作，大幅增加研究經費，深化對AI創新的投入。泰國總理貝東丹·欽那瓦宣布新政策，目標在2030年前將數位經濟佔國內GDP比例提升至30%，強調AI將提升農業並促進對中國的出口（Reuters, 2024）。此外，谷歌宣布投資10億美元（360億泰銖）在泰國建立首個數據中心，並擴展雲端基礎設施（CNBC, 2024）。「泰國4.0」政策及東部經濟走廊（EEC）等計畫，特別推動自動化、數據分析及智慧城市發展（The Atlas of Urban Tech）。

泰國AI新創公司數量日益增加，孵化器和加速器積極培育金融科技、醫療AI及機器人等領域的企業家。國家科學技術發展署（NSTDA）則持續推動AI研究，維持泰國在全球AI市場的競爭力（Bangkok Post, 2025）。此外，曼谷及清邁的科技園區與創新中心，持續吸引國際AI企業進駐東南亞。

Grok AI：重新定義市場智慧在泰國的角色

Grok AI透過深度學習技術，即時處理並分析大量數據，建立了AI交易的新典範。其對市場情緒的理解、異常檢測及趨勢預測精準度超越傳統AI工具（Finance Alliance, 2025）。隨著金融市場對自動化依賴日益增加，Grok AI逐漸成為交易執行、風險評估及策略優化的關鍵力量。

Grok AI的開源特質激發了對其潛力與風險的廣泛討論。金融機構可透過其客製化模型滿足個別需求，但同時也引發監管及倫理使用AI的議題。在泰國積極推動負責任AI整合下，Grok AI的應用將推動金融穩定與經濟成長（Manushya, 2024）。

泰國AI策略：在創新與監管之間取得平衡

泰國正逐步建立結構化的AI監管框架，包括兩個重要的立法提案：《人工智慧系統商業運營皇家法令草案》及《促進和支持人工智慧創新法案草案》（Baker McKenzie, 2023）。前者採用風險導向，對信用評分及預測性警務等高風險AI應用實施嚴格監管，較低風險的AI應用則維持透明度。後者則透過監管沙盒、數據共享機制和認證標準，促進AI的發展。

總理貝東丹·欽那瓦在泰國工業聯合會（FTI）博覽會中強調政府對AI的承諾，支持企業在負責任使用AI的同時獲益（The Nation, 2025）。FTI也積極為製造業制定AI路線圖，降低成本並提升競爭力。

泰國亦致力於成為區域性AI培訓中心，與聯合國教科文組織（UNESCO）合作，協助開發中國家採用AI倫理規範。政府也正在推動公共機構的AI治理框架，以透過AI解決金融挑戰（Bangkok Post, 2024）。

EBC金融集團對AI於交易和金融的觀點

EBC金融集團認為AI可加快交易執行、優化風險管理並提升客戶服務。EBC金融集團(UK)執行長David Barrett ：「科技產業正在AI熱潮中競爭，積極投資資料中心、人才及尖端晶片技術。」他指出，AI仍處於初期階段，金融市場目前處於成長週期，而非廣泛的顛覆。

AI對科技、金融及券商的影響

除了交易外，AI還推動客戶洞察、欺詐偵測及自動化合規監控，全面轉型金融服務與券商營運。泰國逐步清晰的AI法規，為企業帶來創新契機，同時維持倫理和法律合規。然而，企業須持續留意資料隱私、安全風險及演算法透明性。

泰國政府結構化的AI推動與產業合作，使泰國在全球AI市場具競爭力。隨著監管清晰化，包括EBC在內的金融券商，將受益於AI的效率提升，同時維持良好的治理。

泰國的AI未來：策略性發展契機

泰國對AI的投入顯示其在技術驅動的經濟成長中，積極成為區域領導者。透過創新與監管平衡，泰國正打造商業蓬勃發展且負責任使用AI的理想環境。

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關於EBC金融集團

EBC金融集團（EBC）成立於倫敦這個享有盛譽的金融區，以其金融經紀和資產管理服務聞名。EBC在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等主要金融中心設有辦事處，為零售、專業及機構投資者提供進入全球市場和交易機會的渠道，包括外匯、大宗商品、股票及指數等領域。

EBC金融集團屢獲殊榮，並始終維持高標準的道德準則，嚴格遵守國際法規。EBC的子公司均在當地法規框架下進行監管和註冊。EBC金融集團（英國）有限公司受到英國金融行為監管局（FCA）的監管，EBC金融集團（開曼）有限公司受到開曼群島金融管理局 CIMA）的監管，EBC金融集團（澳洲）有限公司及EBC資產管理有限公司則受到澳洲證券與投資委員會（ASIC）的監管。

EBC集團的核心成員擁有超過30年的豐富經驗，曾在主要金融機構中成功應對多次重大經濟週期 的挑戰，從廣場協議到2015年瑞士法郎危機，無不顯示出其卓越的專業能力。EBC倡導一種以誠信、尊重和客戶資產安全為核心的文化，確保與每一位投資者的合作都能得到應有的重視和對待。

EBC是巴賽隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，並在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲及大洋洲等地區提供專業服務。此外，EBC 亦為聯合國基金會「聯手打敗瘧疾」運動的合作夥伴，致力於改善全球健康並推動生活平等。 自2024年2月起，EBC將支持牛津大學經濟學系的「經濟學家做了什麼 」公共參與系列活動，旨在揭開經濟學的神秘面紗，https://www.ebc.com/zh/

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