Gestion d’appels i24 lance un nouveau balado, Au-delà de l'appel !

Un balado d'i24: Au-delà de l'appel

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, March 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- Gestion d’appels i24 est ravi d'annoncer le lancement de son tout nouveau baladodiffusion, « Au-delà de l'appel » le 20 mars 2025.

Un balado audio mensuel qui vise à interagir avec la communauté des affaires. Au-delà de l’appel fournira des informations précieuses sur l'industrie de la gestion des appels, en offrant des conseils et des témoignages de réussites-clients.

Conçu pour les propriétaires d'entreprises de tous les secteurs, le balado mettra en lumière les valeurs fondamentales d'i24, offrant un aperçu des opérations de l'entreprise et présentant à la fois les réussites de ses clients et les histoires de ses employés. Le balado comportera une variété de segments captivants, notamment des nouvelles perspectives sur le leadership, des discussions sur le bien-être, ainsi que la mise en vedette de nos clients.

« Nous avons créé Au-delà de l'appel pour étendre la portée de notre marque et inspirer le public de manière innovante et passionnante. Il ne s'agit pas seulement de solutions d’affaires ; il s’agit de construire des relations et de créer de la valeur par le biais de conversations significatives », a déclaré Gary, Président et Chef de l’engagement d’i24. « Avec chaque épisode, nous offrirons aux auditeurs des informations uniques, des conseils pratiques et un regard plus approfondi sur les personnes et les valeurs qui animent i24. »

De plus, les auditeurs peuvent s’attendre à des apparitions exclusives de leaders d’opinion avant-gardistes du secteur, de clients et même de membres de l’équipe i24, qui partageront leurs idées sur l’établissement de relations solides avec les clients, la promotion du bien-être et la contribution à la communauté.

La promotion de pré-lancement comprend une campagne de bandes-annonces (incluant des extraits audio) sur les réseaux sociaux, avec des aperçus des prochains épisodes. Dès le lancement, le baladodiffusion sera disponible sur toutes les principales plateformes, notamment Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music et Deezer.

Restez à l'écoute pour le premier épisode, qui sera diffusé ce mois-ci, où nous plongerons dans les racines de Gestion d’appels i24, explorant le parcours de l'entreprise depuis sa création jusqu'à devenir un leader depuis 55 ans du secteur.

Pour plus d'informations ou pour écouter les épisodes, visitez la Page du balado de Gestion d’appels i24.

À propos de Gestion d’appels i24 : Lauréat de prix d’excellence, Gestion d’appels i24 est un fournisseur canadien de solutions de gestion des appels et de solutions d’affaires multicanaux, fondé il y a 55 ans. Avec un engagement envers l'excellence, i24 dessert des entreprises partout en Amérique du Nord, travaillant avec une multitude d'industries. i24 représente l'image de ses clients grâce à des services de réponse téléphonique et à des solutions d’affaires en ligne. L'équipe i24 est un groupe de professionnels de haut niveau qui sont de première classe dans l'industrie. Le succès de nos clients est notre succès et depuis un demi-siècle, i24 est leader grâce à l'innovation, à la technologie et au service client personnalisé.

Note : L'utilisation du masculin dans ce texte a pour but d'alléger la lecture et de rendre le contenu plus fluide.

