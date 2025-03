의료 관광 시장은 2024년 292억 6천만 달러에서 2032년 21.4% CAGR로 1,377억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상

의료 관광 시장 규모 의료 관광 시장 점유율

첨단 의료, 최첨단 기술, 세계적 수준의 치료로 유명한 한국의 번창하는 의료 관광 시장을 탐험하세요. 최고의 병원, 숙련된 전문가, 국제 환자를 위한 저렴한 시술을 알아보세요.

SEOUL, SOUTH KOREA, March 17, 2025 / EINPresswire.com / -- 글로벌 의료 관광 시장 규모는 2023년에 241억 4천만 달러에 달했습니다. 2024년에는 292억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2032년에는 1,377억 1천만 달러에 도달할 것으로 예상되어 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률이 21.4%가 될 것입니다.의료 관광은 전 세계적으로, 특히 선진국에서 엄청난 인기를 얻고 있습니다. Medical Tourism Association(MTA)에 따르면 전 세계적으로 1,400만 명 이상이 매년 다른 나라로 의료 치료를 받으러 여행을 떠난다고 합니다.게다가, McKinsey & Company의 보고서에 따르면, 40%의 사람들이 고도로 훈련된 전문가와 첨단 의료 기술을 통해 의료를 받기 위해 국가를 여행합니다. 다양한 질환에 대한 저렴한 치료가 여러 국가에서 제공되면 예측 기간 동안 의료 관광 시장 성장이 지원될 것입니다.𝐅𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐞 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬™는 "의료 관광 시장, 2024-2032" 라는 제목의 연구 보고서에서 이 정보를 제공합니다 .무료 샘플 연구 𝐏𝐃𝐅 받기: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/medical-tourism-market-100681 ➡️ 보고 범위:♦ 2024년 시장 규모 가치: $29.26 Bn♦ 2032년 시장 규모 가치: $137.71 Bn♦ 성장률: CAGR 21.4% (2024-2032)♦ 기준년도 : 2023♦ 과거 데이터: 2019-2022♦ 연구 고려 연도: 2019-2032♦ 보고서 페이지 수: 115♦ 𝗦𝗲𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗖𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱: 의료 관광 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스별(의료 치료 {심장 시술, 종양 시술, 정형외과 및 척추 시술, 치과 시술 및 기타}, 미용 치료 {미용 시술, 회춘 시술 및 기타}, 대체 치료), 서비스 제공자별(공공 및 민간)➡️ 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 영향여행 제한으로 인해 2020년 의료 관광 시장 전망이 방해받다COVID-19 팬데믹의 발발과 급속한 확산으로 대부분 국가에서 엄격한 봉쇄 조치가 시행되었습니다. 예를 들어, 세계관광기구에 따르면 아시아 태평양 지역에서는 2020년 관광객 수가 2019년 대비 84% 감소했습니다. 코로나바이러스 발발의 확산을 제한하기 위해 시행된 사회적 및 여행 제한은 의료 관광 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. COVID-19 사례가 증가하면서 비필수 및 선택적 수술이 연기되면서 시장 역학도 영향을 받았습니다. 그러나 COVID-19 상황이 개선되고 국경이 다시 열리면서 시장은 회복될 것으로 예상됩니다.이 시장에 대한 COVID-19의 단기 및 장기적 영향에 대해 자세히 알아보려면 다음을 방문하세요.➡️ 시장 세그먼트의료 서비스를 기준으로 시장은 웰빙 치료, 의료 치료, 대체 치료로 분류됩니다. 웰빙 치료 세그먼트는 회춘 시술, 미용 시술 등으로 세분화됩니다. 의료 치료 세그먼트는 심장 시술, 치과 시술, 정형외과 및 척추 시술, 종양학 시술 등으로 세분화됩니다.서비스 제공자에 따라 시장은 민간시장과 공공시장으로 나뉜다.지리적으로 보면 시장은 북미, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.➡️ 시장에 존재하는 주요 업체 목록• Bumrungrad 국제 병원(방콕, 태국)• Apollo 병원(첸나이, 인도)• 방콕 체인 병원(태국 논타부리)• Fortis Healthcare(인도 델리)• 아시아 심장 연구소(인도, 뭄바이)• KPJ Healthcare Berhad (말레이시아 쿠알라룸푸르)• Livonta Global(아메다바드, 인도)• 글렌이글스 병원(뭄바이, 인도)의료 관광 시장 조사 및 컨설팅: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/medical-tourism-market-100681 ➡️ 운전자 및 제지 장치저렴한 치료로 인한 인바운드 의료 여행 증가로 시장 성장 확대의료 관광 시장 성장은 유입 의료 여행의 확대로 가속화될 것입니다. 의료 기기, 웨어러블, 수술 절차 및 연결 기술 측면에서 의료 분야의 지속적인 발전으로 더 나은 의료 제공이 가능해졌습니다. 원격 진료, 원격 건강 관리 및 기타 기술을 통해 환자는 전 세계 어디에서나 진료를 예약하고, 의사와 상담하고, 양질의 치료를 받을 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 인도와 태국과 같은 개발도상국에서 유입 의료 여행이 증가했습니다.개발도상국의 치료비가 선진국에 비해 낮기 때문에 향후 몇 년 동안 의료 관광의 성장이 지속될 것입니다. 의료 및 건강 관광 의회(MHTC)는 아시아 국가의 의료 치료가 미국과 같은 선진국의 사립 병원보다 훨씬 저렴하다고 보고합니다. 예를 들어, 심장 우회 수술은 태국에서는 13,000달러인 반면 미국에서는 113,000달러입니다.이 분야의 급속한 발전에도 불구하고, COVID-19 팬데믹은 의료 관광 시장 성장에 영향을 미쳤습니다. 팬데믹의 매우 불확실한 본질을 고려하면, 다양한 국가에서 새로운 COVID-19 변종이 출현하면서 시장은 2021-2028년 동안 몇 가지 장애물을 겪을 수 있습니다.➡️ 지역별 통찰력북미 의료 관광객 수 증가로 시장 성장 촉진북미는 예상 기간 동안 의료 관광 시장 점유율의 상당 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 2020년에 이 지역 시장은 연간 수익 면에서 30억 달러를 창출했습니다. 성장은 미국에서 심장, 정형외과 및 기타 형태의 의료 관리를 받는 의료 관광객의 높은 비율에 기인합니다.유럽 시장은 잘 정립된 의료 인프라와 첨단 의료 시설의 가용성으로 인해 확대되고 있습니다. 프랑스, 스페인, 벨기에, 영국은 앞으로 몇 년 동안 의료 관광객이 증가할 것으로 예상됩니다.한편, 아시아 태평양 지역에서는 저렴한 의료 서비스 제공에 따라 시장이 성장하고 있습니다.➡️ 보도 범위보고서는 다음을 제공합니다.• 시장의 주요 성장 동인, 제약, 기회 및 잠재적 과제.• 전 세계와 지역적 발전에 대한 포괄적인 통찰력.• 주요 업계 참여자 목록.• 시장 참여자들이 채택한 주요 전략.• 최근 업계 동향으로는 제품 출시, 파트너십, 합병 및 인수 등이 있습니다.견적 받기: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/get-a-quote/medical-tourism-market-100681 ➡️ 산업 개발𝟐𝟎𝟐𝟏년 𝟒월 – HexTransforma Healthcare는 전 세계 환자가 원하는 치료를 검색, 비교, 이용할 수 있도록 하는 혁신적인 의료 관광 플랫폼인 Brit-Med를 공개했습니다.관련 보고서- 치과 임플란트 시장 규모 및 산업 보고서 치과 시장 성장 및 글로벌 보고서

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.