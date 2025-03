드론 방어 시장 규모는 2029년까지 69억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 23.55%입니다.

안티 드론 산업 안티 드론 산업 규모

드론 방어 시장에 참여하는 주요 기업으로는 레이시온 테크놀로지 코퍼레이션, 록히드 마틴 주식회사, 이스라엘 항공우주산업, 드론쉴드, 디텍트 주식회사, 데드론 홀딩스 주식회사, 라이트아이 시스템 주식회사, 엘비트 시스템 유한회사, 사비에이비(SAAB), 탈레스 그룹 등이 있습니다.

SOUTH KOREA, March 13, 2025 / EINPresswire.com / -- 글로벌 드론 방지 시장 규모는 2021년에 13억 4천만 달러였습니다. 이 시장은 2022년 15억 8천만 달러에서 2029년 69억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 23.55%입니다. 이 정보는 Fortune Business Insights에서 "드론 방지 시장, 2025-2029"이라는 제목의 보고서에서 제공합니다.➤ 무료 샘플 연구 PDF 받기:➤ 보고서에 언급된 주요 플레이어 목록:• 레이시온 테크놀로지 코퍼레이션(미국)• 록히드 마틴 코퍼레이션(미국)• 이스라엘 항공우주산업(미국)• DroneShield(호주)• 디텍트 주식회사 (미국)• 데드론 홀딩스 주식회사(미국)• Liteye Systems Inc. (미국)• 엘비트 시스템 유한회사(이스라엘)• SaaB AB(스웨덴)• Thales Group (프랑스)➤ 세그먼트:드론 대응을 위한 첨단 기술 개발로 인해 차단 부문이 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것방법은 탐지와 차단으로 구분됩니다. 이 중 탐지 부문은 2021년 글로벌 드론 방지 시장 점유율을 지배했습니다. 탐지 부문은 2021년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.고에너지 레이저 사용 증가로 시장 성장 촉진기술에 따라 시장은 RF 분석기, 음향 센서, 광학 센서, 레이더, RF 재머, GPS 스푸퍼, 고전력 마이크로파 장치, 그물 및 총, 고에너지 레이저로 분류됩니다. RF 재머 세그먼트는 2021년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.➤ 지상 기반 드론 방어 시스템의 증가로 세그먼트 성장 촉진플랫폼에 따라 시장은 지상 기반, UAV 및 핸드헬드로 세분화됩니다. 지상 기반 세그먼트는 2021년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.➤ 보고서의 사용자 정의를 위해 저희에게 연락하세요:➤ 보고서 범위:이 보고서는 저희 연구원들이 수행한 철저한 연구를 통해 얻은 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장의 추정 규모를 제공하기 위해 광범위한 연구가 수행되었습니다. 국가, 지역 및 글로벌 수준에서 여러 세그먼트의 주식을 예측하는 데 사용된 데이터는 수많은 이해 관계자와의 심층 인터뷰를 통해 얻었습니다. 또한, 저희는 여러 글로벌 및 지역 유료 데이터베이스에 액세스하여 정확한 정보를 제공하여 비즈니스 투자 결정을 쉽게 내릴 수 있도록 했습니다.➤ 운전자와 제지장치:드론 대응 기술 발전으로 드론 방지 시장 성장 견인전 세계 기업들은 드론 사냥을 위한 최신 레이더 및 레이저 시스템 외에도 다른 드론을 차단하기 위해 드론을 활용하기 시작했습니다. 현대 군사 시스템은 첨단 레이저 시스템, 레이더 시스템, 전자 신호 재머, 강력한 레이더를 장착하여 UAV를 내려다보고 사격하는 재사용 전투기와 같은 기술을 활용하여 드론 위협에 대처하려고 시도하고 있습니다.➤ 지역 통찰력:북미는 주요 플레이어의 존재로 선두를 차지할 것2021년에는 북미가 시장을 주도했습니다. 2021년에 0.44억 달러 규모였던 북미 시장은 가까운 미래에 적당한 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다. 이 확대는 방위 산업의 주요 참여자들의 존재와 관련이 있습니다.아시아 태평양 지역의 시장은 방위비 증가와 드론 방어 기술에 대한 투자 증가로 인해 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 공항 보안 조치의 확대와 이 지역의 국제 국경 보안 노력은 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.유럽의 성장은 방위 현대화 지출이 증가하고, 다른 지역 국가에서 최첨단 방위 시스템을 구매한 데 기인한 것으로 분석됩니다.➤ 경쟁 환경:주요 업체, 시장에 주목할 만한 변화를 가져오기 위해 중요한 계약 체결시장에서 활동하는 플레이어는 종종 시장 성장과 제품 수요를 도울 수 있는 수많은 전략을 사용합니다. 전략 풀 중에서 사업 전망을 확장하기 위한 주목할 만한 전략 중 하나는 정부 기관과 수백만 달러 규모의 계약을 체결하고 자체 회사의 수익성 있는 수익을 확보하는 것입니다.➤ 주요 산업 개발:2022년 8월: 미국의 항공우주 회사 Blue Halo가 미국 국방부로부터 드론 방어 시스템 공급을 위한 2,400만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.➤지금 견적을 받으세요:➤ 관련 통찰력 읽기:2032 년까지 상업용 드론 시장 규모, 점유율, 추세 및 산업 성장 드론 센서 시장 규모, 점유율, 성장 및 2028년까지의 산업 동향

