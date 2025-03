생태관광 시장, 2032년까지 7,599억 3,000만 달러 규모로 성장 예상, 2025-2032년 연평균 성장률 14.31%

글로벌 생태관광 시장 보고서는 G Adventures, Steppes Travel, ROW Adventures, Aracari, Discover Corps 등의 주요 회사를 다루었습니다.

시장 성장을 견인하는 여행 및 관광 산업의 꾸준한 발전 | 경쟁 우위 확보를 위해 혁신적인 전략을 채택하는 주요 기업” — Fortune Business Insights

SOUTH KOREA, March 13, 2025 / EINPresswire.com / -- 글로벌 생태관광 시장 규모는 2024년에 2,607억 6,000만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 7,599억 3,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 14.31%의 CAGR을 보일 것입니다.생태관광은 용어에서 알 수 있듯이 자연 기반 관광의 모든 종류를 포괄하며, 관광객의 주요 목표는 자연 서식지에서 발견되는 다양한 전통 문화를 경험하고 감상하는 것입니다. 전 세계적으로 더 많은 여행객이 친환경 여행과 활동에 참여하여 책임감 있게 여행하는 방법을 찾고 있으며, 이는 생태관광 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.Fortune Business Insights™는 "에코투어리즘 시장 규모, 점유율, 성장 및 예측 보고서, 2025-2032"라는 제목의 포괄적인 연구 보고서에서 이러한 통찰력을 제공합니다. 이 보고서는 향후 몇 년 동안 성장을 형성하는 자세한 예측 및 추세를 포함하여 에코투어리즘 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다.무료 샘플 연구 PDF 받기:보고서 범위 및 세분화:2024년 시장 규모 가치: 2,607억 6,000만 달러2032년 시장 규모 가치: 7,599억 3,000만 달러성장률: CAGR 14.31% (2024-2032)기준 연도: 2023역사적 데이터: 2019-2022연구 고려 연도: 2019-2032보고서 페이지 수: 192다루는 세그먼트: 유형별(자연 및 야생 동물 관광, 농촌 관광 및 기타), 여행객 유형별(1인 및 단체), 예약 모드별(여행사 및 직접), 연령대별(X세대, 밀레니얼 세대, Z세대).지역 범위: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카성장 동인: 여행 및 관광 산업의 꾸준한 발전이 시장 성장을 견인 | 관광객 수를 늘리기 위한 디지털 마케팅 이니셔티브 증가가 시장 성장을 촉진할 것경쟁 환경:시장 리더, 경쟁력 유지를 위한 사업 성장 전략 구현ROW Adventures, G Adventures, Frosch International Travel 등 많은 선도적 기업이 광범위한 사업 성장 전략을 구현함에 따라 시장은 매우 경쟁적입니다. 여기에는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위한 파트너십, 합병 및 인수가 포함됩니다.보고서에 언급된 주요 플레이어 목록:• G 어드벤처(캐나다)• Adventure Alternative Ltd(아일랜드)• ROW 어드벤처(미국)• 스텝스 여행(영국)• 아라카리(미국)• Small World Journeys (호주)• 블랙 카이트 투어(에티오피아)• 글로벌 지속 가능한 에코투어(미국)• 디스커버 군단(미국)• 인력거 여행 그룹(탄자니아)세분화 분석:야생 동물 보호에 대한 인식 증가로 인해 자연 및 야생 동물 관광이 활기를 띱니다.유형별로 시장은 자연 및 야생 동물 관광, 농업 관광, 기타로 세분화됩니다. 자연 및 야생 동물 관광 부문은 야생 동물 보호에 대한 인식이 상당히 증가함에 따라 주요 생태 관광 시장 점유율을 차지합니다. 이것이 더 많은 사람들이 환경에 긍정적인 영향을 미치기 위해 이러한 형태의 관광에 참여하는 이유입니다.그룹 및 커플을 위한 휴가 패키지 출시로 그룹 여행객 수 증가여행자 유형에 따라 시장은 솔로와 그룹으로 나뉩니다. 그룹 세그먼트는 더 많은 여행사들이 그룹 및 커플 여행을 위한 여행 및 호텔 예약에 매력적인 혜택을 제공하는 휴가 패키지를 출시함에 따라 주요 시장 점유율을 차지합니다.인터넷 침투율 증가로 인해 직접 예약 모드가 인기를 얻다예약 방식에 따라 시장은 직접 예약과 여행사로 나뉩니다. 직접 예약 부문은 인터넷에 접속하는 사람들의 수가 증가함에 따라 큰 속도로 성장하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 원활한 모바일 애플리케이션과 회사 웹사이트의 개발이 가속화되어 직접 예약을 위한 더 간단한 프로세스가 만들어졌습니다.다양한 문화 경험에 대한 요구가 커지면서 밀레니얼 세대 사이에서 에코관광이 인기를 얻을 것으로 예상연령대별로는 X세대, 밀레니얼 세대, Z세대로 구분돼 있는데, 밀레니얼 세대나 Y세대가 소셜미디어 광고의 영향을 더 많이 받고 여행을 통해 다양한 문화를 경험하고 싶어하기 때문에 가장 빠른 속도로 성장하고 있다.지역별로 보면 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카를 포함합니다.TOC가 포함된 연구 보고서의 자세한 요약을 탐색하세요:글로벌 생태관광 시장을 주도하는 주요 요인:여행 및 관광 부문의 강력한 성장으로 시장 성장 촉진글로벌 여행 및 관광 부문은 칭찬할 만한 성장을 보이고 있으며, 특히 COVID-19 팬데믹 시대 이후 해외로 여행하는 사람들의 수가 이 기간 동안 크게 증가했습니다. 전 세계 정부도 관광 산업의 성장을 촉진하기 위해 다양한 이니셔티브를 취하고 있으며, 이는 생태 관광에 대한 수요를 더욱 촉진하여 시장 전망에 유리하게 작용했습니다.그러나 다양한 국가 간의 지정학적 긴장이 고조되면 시장 성장이 방해받을 수 있습니다.지역 통찰력:친환경 여행에 대한 관심 증가로 유럽이 시장을 주도할 전망유럽은 점점 더 많은 유럽인이 생태 의식 여행과 관련 활동에 관심을 갖게 되면서 글로벌 생태 관광 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역은 가장 인기 있는 여행지 중 하나이며, 지역 정부도 이를 알고 있습니다. 따라서 그들은 책임 있는 여행이라는 개념을 홍보하고자 하며, 이를 통해 시장이 성장할 수 있는 여러 기회를 창출할 수 있습니다.아시아 태평양 지역도 고용 기회 확대, 가처분 소득 증가, 도시화 등의 요인으로 인해 향후 몇 년 동안 상당한 CAGR을 기록할 가능성이 있습니다.글로벌 생태관광 시장의 최근 주요 개발 사항:• 2023년 8월 - G Adventures는 콘텐츠 제작자와 특정 지역 및 테마의 경험 제공자를 연결하는 플랫폼인 Jerne과의 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십은 회사의 마케팅 전략을 보다 효과적으로 만들고 고객 도달 범위를 확대하는 데 도움이 될 것입니다.• 2022년 11월 – G Adventures는 여행 기술 스타트업 Reforest에 투자했습니다. Reforest는 여행객과 지역 사회를 연결하여 재산림화 방법을 사용하여 생태계를 복원할 수 있는 디지털 플랫폼입니다.• 2022년 11월 - Ecotourism Australia는 Tourism Australia와 협력하여 Strive 4 Sustainability Scorecard 프로그램을 도입했습니다. 이 프로그램은 지속 가능성 여정을 가장 쉽고 비용 효율적으로 시작하고자 하는 모든 관광 회사를 위한 개방형 플랫폼입니다. 이 스코어카드 프로그램은 신규 기업가가 관광 사업을 시작하는 데 도움이 될 것입니다.지금 견적을 받으세요:관련 통찰력 읽기: 모험 관광 시장 규모, 점유율, 성장 및 예측, 2032 농촌관광 시장 점유율, 성장, 보고서, 2032

