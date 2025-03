Ottagono Academy, una giornata all'insegna di arte, design e architettura

Venerdì 28 marzo Dal Pozzo Group apre le porte della sede a Grisignano di Zocco (VI): una giornata per esplorare le sinergie tra arte e architettura

GRISIGNANO DI ZOCCO, VICENZA, ITALY, March 12, 2025 / EINPresswire.com / -- Dare spazio all’ arte : Dal Pozzo Group apre le porte della sua sede vicentina per una nuova edizione di Ottagono Academy, un’occasione imperdibile per esplorare le sinergie tra arte contemporanea, architettura e design d’interni. L’evento, dal titolo Scolpire lo spazio, si terrà venerdì 28 marzo 2025, dalle 9:00 alle 17:00, presso l’Ottagono Headquarter di Dal Pozzo Group a Grisignano di Zocco (VI).Ottagono Academy è un evento formativo gratuito, aperto al pubblico e accreditato con 7 crediti formativi per architetti. L’evento vedrà la partecipazione di tre rinomati artisti contemporanei: Gianfranco Meggiato, Sandi Renko e Sergio Fermariello (le biografie degli artisti sono disponibili in un documento allegato alla presente comunicazione).ARTE, SPAZIO E DESIGN: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATAL’evento inizierà alle ore 9:00 con la registrazione dei partecipanti. Alle 9:30, il benvenuto di Gionata Dal Pozzo, CEO di Dal Pozzo Group, e Maurizio Pentimalli, direttore artistico di AD Dal Pozzo Galleria d’Arte (la divisione del Gruppo dedicata all’arte contemporanea). Seguirà l’intervento di Cinzia Boffo, interior designer, che presenterà alcune case history di progetti di interior valorizzati da opere d’arte. A seguire, Nicola Galvan, critico d’arte e curatore delle mostre di AD Dal Pozzo Galleria D’Arte, terrà una lectio sul rapporto tra scultura e spazio, all’interno e all’esterno, nel tempo, per poi passare la parola a Elisabetta Vanzelli, curatrice e storica d’arte contemporanea, che condurrà un’intervista ai tre artisti, Gianfranco Meggiato, Sandi Renko e Sergio Fermariello. Alle 12:30, i partecipanti potranno scoprire le opere d’arte esposte in dialogo con l’architettura della sede Ottagono Headquarter, in ambienti sia indoor sia outdoor, ricevendo spiegazioni dagli stessi artisti. Alle 13:30, sarà offerto un light lunch.Il pomeriggio sarà dedicato a un workshop, dalle 14:30 alle 17:00, in cui i partecipanti, in collaborazione con gli artisti, potranno cimentarsi nella progettazione di un’architettura che sia capace di amplificare e valorizzare il messaggio artistico delle opere. La giornata si concluderà con un aperitivo.AD DAL POZZO GALLERIA D’ARTE: UN PONTE TRA ARTE E INTERIOR DESIGNOttagono Academy Scolpire lo spazio è un’iniziativa che valorizza l’attività di AD Dal Pozzo Galleria D’Arte, la divisione di Dal Pozzo Group dedicata alla promozione dell’arte contemporanea e alla sua integrazione nei progetti di interior design e architettura. Un’iniziativa che si lega idealmente alla prossima presenza di Dal Pozzo Group al Fuorisalone 2025 (7-13 aprile a Milano) con progetti artistici e installazioni che esplorano il naturale dialogo tra arte, design e architettura. Ulteriori dettagli saranno comunicati prossimamente.L’evento è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione. Per maggiori informazioni e per iscriversi cliccare sul seguente link: https://marketing.arredodalpozzo.it/ottagono-academy-arte-28-03-2025

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.