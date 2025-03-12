透明度報告指出 Bitget 於 2 月份持續加強社群倡議計劃

維多利亞，塞舌爾, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 發佈了其 2025 年 2 月透明度報告，標誌著獲得業界認可和生態系統成長的另一個里程碑。 有賴於創新成果，策略性商業決策以及大眾對可靠平台的強烈需求，此生態系統持續擴張，超越預期。

從 2 月開始，Bitget 在《Forbes》信譽昭著且最值得信賴的加密貨幣交易所排行榜中名列第 8 位，進一步鞏固了其對安全性和透明度的承諾。 這次獲得認可，是 Bitget 努力不懈在用戶間建立強韌而值得信賴的平台之成果。 此外，Bitget 在保加利亞成功取得虛擬資產服務提供者 (VASP) 牌照，進一步鞏固其環球足跡，令公司可以在歐盟的加密資產市場監管法案 (MiCA) 的監督架構下拓展其服務。

為慶賀 2024 年取得令人刮目相看的表現，Bitget 向員工派發了總值 7,000 萬美元的花紅。 這次破紀錄的花紅派發，彰顯了 Bitget 強勁的增長，亦肯定了團隊在推動成長方面所作出的努力。 在社群驅動的支持及創新下，Bitget 宣佈推出新一輪的 Bitget Builders 計劃，由 Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 擔綱領導。

2 月份亦發生了加密貨幣行業最龐大的黑客攻擊事件，Bybit 為此損失了 15 億美元。 為表與業界同舟共濟，Bitget 透過轉移資金支援提取來擴大其支持。 Bitget 以安全措施和合作為優先考慮事項，一直堅決不移地加強人們對加密貨幣產業的信任。

Bitget 繼續取得亮麗的增長，全球用戶人數已突破一億。 該平台每日成交量高達 200 億美元，廣泛參與現貨及期貨市場活動。 隨著用戶群進一步擴大，Bitget 以安全性為優先考慮，其保障基金的價值維持於 6 億美元，讓用戶在交易時充滿信心，並無後顧之憂。

為擴大其產品服務範圍，Bitget 與 Callpay 作出整合，讓南非用戶可以直接以 ZAR 進行存款。 Bitget Wallet 推出 USDT 質押計劃，讓用戶可以賺取被動收益，此外亦引進 BGB 鏈上質押，並且與 Abstract Mainnet 作出整合，簡化鏈上的存取過程。

在一項有關於中心化交易所流動資金的充裕程度如何影響用戶體驗的研究中，Bitget 於流動性管理方面名列前茅。 Bitget 亦發表了一份由人工智能 (AI) 驅動招募計劃的報告，其目的在於改善招聘方式的實踐和應徵者的質素。

Bitget 在企業社會責任 (CSR) 方面取得了長足進步，推出了首項 Bitget 畢業生 (Bitget Graduate Program) 計劃，旨在招募及培養下一代的 web3 人才。

憑藉在策略上取得的進展、不斷擴大的監管合規性，以及對用戶為本創新的重視，Bitget 繼續為全球加密貨幣的加速發展作出貢獻。 隨著 Bitget 邁步向前發展，公司依然堅守其使命，即為全球用戶創造一個安全穩健、具透明度和包容性的加密生態系統。

如欲查看完整的透明度報告，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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