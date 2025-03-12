EBC 金融集團亮相 2025 年墨西哥金融博覽會，彰顯市場專業實力，深化對拉丁美洲的承諾

David Barrett與Jose Herrera在Money Expo Mexico 2025舞台上分享見解，探討拉美市場趨勢。 Jose Herrera分享拉美交易市場的關鍵見解，並在演講背景中突顯EBC與牛津大學的合作。 David Barrett登上Money Expo Mexico 2025舞台，介紹公司並分享EBC對拉美市場的願景。

EBC 深入剖析關鍵市場趨勢，並強化其在墨西哥——拉丁美洲核心金融門戶的產業影響力。

MEXICO, March 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- 隨著拉丁美洲金融市場持續演進，2025 年墨西哥金融博覽會聚焦區域發展新趨勢。EBC 金融集團 (EBC) 與產業領袖、金融專業人士及交易愛好者深度交流，探討該地區交易的未來方向。作為全球領先的經紀公司，EBC 再次強調其承諾，透過教育、市場情報及針對拉丁美洲市場需求的創新解決方案，持續為交易者提供全面支持。

本次博覽會的一大亮點是思想領導會議，由 EBC 金融集團執行長 David Barrett 和 LATAM 區域經理 Jose Herrera 共同主持。兩位業界專家深入探討了影響市場波動的關鍵因素，包括美墨利率差異、經濟與政治發展，以及全球投資模式的轉變。

David 表示：「墨西哥在該地區的金融生態系統中發揮著關鍵作用。其市場流動性、經濟潛力以及日益複雜的交易環境，使其成為全球投資者與機構關注的焦點。」

Jose 則進一步闡述了貨幣波動對交易格局的影響，並強調：「深入理解宏觀經濟走勢，能夠幫助交易者更有效地應對市場變化。我們透過推動明智決策，為拉丁美洲打造更具韌性的貿易社群貢獻一己之力。」

El Economista 獨家專訪 EBC

EBC 受邀參加 2025 年墨西哥金融博覽會，並與墨西哥領先的金融刊物之一《El Economista》 進行深度對話。討論內容涵蓋墨西哥在全球市場中的不斷演變角色、關鍵產業發展，以及金融科技與創新帶來的廣泛影響。

談及 EBC 在該地區的業務發展時， David 表示：「拉丁美洲為金融市場參與者帶來了重要機遇，我們深信，提供支持明智決策的市場見解極具價值。我們將持續致力於推動全球最佳實踐，並打造一個以透明與創新為核心的交易環境。」

透過百萬美元交易挑戰賽提升交易水準

EBC 宣布，百萬美元交易挑戰賽 (MDTC) 於 3 月 1 日至 5 月 30 日再度啟動。MDTC 最初旨在營造競爭與學習並重的交易環境，如今已發展為一個讓交易者優化策略、在真實市場條件下檢驗技能，並深入洞察全球金融動態的重要平台。

挑戰賽涵蓋美股、外匯、大宗商品及全球指數等多元交易工具，充分展現 EBC 致力於培養分析性思維與嚴謹交易方式的承諾。多年來，參賽者透過實戰經驗提升決策能力與市場洞察力，使 MDTC 不僅是一場競賽，更是一段寶貴的學習旅程。

深耕拉丁美洲金融生態系統

David 強調信任在金融市場中的關鍵作用，並指出透明度與教育是推動產業發展的核心要素。他表示：「建立市場信心的最佳方式，就是提升市場認知並鼓勵負責任的交易行為。」

隨著 EBC 在拉丁美洲的影響力持續擴大，公司始終致力於提供深度市場見解、運用尖端技術，並積極推動該地區的金融成長。

欲了解更多 EBC 金融集團的資訊，請訪問 www.ebc.com.

###

關於EBC金融集團

EBC金融集團（EBC）成立於倫敦這個享有盛譽的金融區，以其金融經紀和資產管理服務聞名。EBC在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等主要金融中心設有辦事處，為零售、專業及機構投資者提供進入全球市場和交易機會的渠道，包括外匯、大宗商品、股票及指數等領域。

EBC金融集團屢獲殊榮，並始終維持高標準的道德準則，嚴格遵守國際法規。EBC的子公司均在當地法規框架下進行監管和註冊。EBC金融集團（英國）有限公司受到英國金融行為監管局（FCA）的監管，EBC金融集團（開曼）有限公司受到開曼群島金融管理局 CIMA）的監管，EBC金融集團（澳洲）有限公司及EBC資產管理有限公司則受到澳洲證券與投資委員會（ASIC）的監管。

EBC集團的核心成員擁有超過30年的豐富經驗，曾在主要金融機構中成功應對多次重大經濟週期 的挑戰，從廣場協議到2015年瑞士法郎危機，無不顯示出其卓越的專業能力。EBC倡導一種以誠信、尊重和客戶資產安全為核心的文化，確保與每一位投資者的合作都能得到應有的重視和對待。

EBC是巴賽隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，並在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲及大洋洲等地區提供專業服務。此外，EBC 亦為聯合國基金會「聯手打敗瘧疾」運動的合作夥伴，致力於改善全球健康並推動生活平等。 自2024年2月起，EBC將支持牛津大學經濟學系的「經濟學家做了什麼 」公共參與系列活動，旨在揭開經濟學的神秘面紗，https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.