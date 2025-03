Contact Lenses Market Size to Reach $18.30 Billion by 2032 | Global Contact Lenses Industry Report, 2025

Contact Lenses Market Size Contact Lenses Market Share

NY, UNITED STATES, March 11, 2025 / EINPresswire.com / -- The global contact lenses market size was valued at USD 10.45 billion in 2023. The market is projected to grow from USD 11.08 billion in 2024 to USD 18.30 billion by 2032, exhibiting a CAGR of 6.5% during the forecast period. North America dominated the global contact lenses market with a market share of 34.45% in 2023.Contact lenses are placed on the surface of the eye to help people correct their vision with cases of refractive disorders. The increasing need for improved quality eye care due to the rise in the aging population globally drives market growth.The COVID-19 pandemic negatively impacted the marketโ€™s growth as businesses were closed due to the rising preference for eyeglasses in contrast to contact lenses to lower the infection risk among consumers.๐ ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ž ๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌโ„ขmentions this in a report titled, โ€œ๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ ๐‹๐ž๐ง๐ฌ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ, ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ.โ€๐†๐ž๐ญ ๐š ๐ ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐๐ƒ๐ : https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/contact-lenses-market-101775 โžก๏ธ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐’๐œ๐จ๐ฉ๐ž:โ™ฆ Market Size Value in 2024: $ 11.08 Bnโ™ฆ Market Size Value in 2032: $ 18.30 Bnโ™ฆ Growth Rate: CAGR of 6.5% (2024-2032)โ™ฆ Base Year: 2023โ™ฆ Historical Data: 2019-2022โ™ฆ Years Considered for the Study: 2019-2032โ™ฆ No. of Report Pages: 151โ™ฆ ๐—ฆ๐—ฒ๐—ด๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜€ ๐—–๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ: By Modality (Reusable and Disposable), By Design (Toric, Multifocal, and Spherical), By Material (Soft, Gas Permeable {Orthokeratology and Scleral}, and Others), By Distribution Channel (Ophthalmologists, Retail Stores, and Online Stores)โžก๏ธ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ๐‘๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐๐ฎ๐ฆ๐›๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ซ๐š๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐„๐ซ๐ซ๐จ๐ซ๐ฌ ๐๐š๐ญ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ญ๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ๐ž๐ฅ ๐‘๐ž๐ฎ๐ฌ๐š๐›๐ฅ๐ž ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐กBased on modality, the market is classified into reusable and disposable. In 2023, the reusable segment dominated the market with the rising number of refractive error patients and a surge in lens users.๐„๐š๐ฌ๐ฒ ๐’๐ฎ๐ซ๐Ÿ๐š๐œ๐ž ๐ƒ๐ž๐ฌ๐ข๐ ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐’๐ฉ๐ก๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐‹๐ž๐ง๐ฌ๐ž๐ฌ ๐ญ๐จ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐„๐ฑ๐ฉ๐š๐ง๐ฌ๐ข๐จ๐งBy design, the market is trifurcated into toric, multifocal, and spherical. The spherical segment dominated the market in 2023 owing to spherical lensesโ€™ precise fitting, easy surface design, and multi-faceted usages for myopia and hyperopia.๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐€๐ฐ๐š๐ซ๐ž๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐‘๐ž๐ ๐š๐ซ๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ž๐ง๐ž๐Ÿ๐ข๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐’๐จ๐Ÿ๐ญ ๐Œ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ ๐‹๐ž๐ง๐ฌ๐ž๐ฌ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐กBased on material, the market is divided into soft, gas-permeable, and others. The soft segment led the market in 2023 with the increasing awareness related to the benefits of soft material, such as better vision over eyeglasses.๐’๐ฎ๐ซ๐ ๐ข๐ง๐ ๐๐ซ๐ž๐Ÿ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐“๐จ๐ฐ๐š๐ซ๐ ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ž๐ฌ ๐ญ๐จ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž ๐‘๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ž๐ฌ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐กBy distribution channel, the market is segmented into ophthalmologists, retail stores, and online stores. The retail stores segment held the dominant market share in 2023 as retail stores offer hands-on experience to customers seeking to purchase the right item from several varieties.Geographically, the market is studied across North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East & Africa.โžก๏ธ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐‚๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ ๐žThe report offers:โ€ข Major growth drivers, restraining factors, opportunities, and potential challenges for the market.โ€ข Comprehensive insights into regional developments.โ€ข List of major industry players.โ€ข Key strategies adopted by the market players.โ€ข The latest industry developments include product launches, partnerships, mergers, and acquisitions.๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐ƒ๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐’๐ฎ๐ฆ๐ฆ๐š๐ซ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐“๐Ž๐‚: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/contact-lenses-market-101775 โžก๏ธ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ & ๐‘๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ข๐ง๐ญ๐ฌ๐‘๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ ๐›๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐š๐ง๐ ๐๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐†๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ญ๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ๐ž๐ฅ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐„๐ฑ๐ฉ๐š๐ง๐ฌ๐ข๐จ๐งSurging initiatives by prominent organizations and government agencies working on national and regional levels to increase awareness about the benefits of vision correction augmented the vision correction users globally. With the increasing number of lens wearers globally the contact lenses market growth is anticipated to be substantial.However, the shifting preferences of people toward Lasik surgery to receive permanent relief from vision issues may impede market growth.โžก๏ธ ๐‹๐ข๐ฌ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:โ€ข Johnson & Johnson Vision Care, Inc. (U.S.)โ€ข Alcon (Switzerland)โ€ข The Cooper Companies Inc. (U.S.)โ€ข Menicon Co., Ltd. (Japan)โ€ข HOYA Corporation (Japan)โ€ข EssilorLuxottica (France)โ€ข Carl Zeiss Meditec AG (Germany)โžก๏ธ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ๐’๐ฎ๐ซ๐ ๐ข๐ง๐ ๐‚๐š๐ฌ๐ž๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ซ๐š๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐„๐ซ๐ซ๐จ๐ซ๐ฌ ๐ญ๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ๐ž๐ฅ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ข๐ง ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐šNorth America held the dominant contact lenses market share and was valued at USD 3.60 billion in 2023. The growth is attributed to the surging incidences of refractive errors, propelling the demand for advanced lenses in Canada and the U.S.Asia Pacific is anticipated to grow at the fastest CAGR during the projected period with the increasing number of new technologies launched by manufacturing companies to develop contact lenses.โžก๏ธ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ ๐จ๐œ๐ฎ๐ฌ ๐จ๐ง ๐๐ž๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐‹๐š๐ฎ๐ง๐œ๐ก๐ž๐ฌ ๐ญ๐จ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐„๐ฑ๐ฉ๐š๐ง๐ฌ๐ข๐จ๐งIn terms of the competitive landscape, the contact lenses market consists of key players, including Menicon Co., Ltd, EssilorLuxottica, and others. In terms of the competitive landscape, the contact lenses market consists of key players, including Menicon Co., Ltd, EssilorLuxottica, and others. The surging focus of key players on new product launches to expand their product offerings globally drives market expansion.๐€๐ฌ๐ค ๐ ๐จ๐ซ ๐‚๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/ask-for-customization/contact-lenses-market-101775 โžก๏ธ ๐Š๐ž๐ฒ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐Ž๐œ๐ญ๐จ๐›๐ž๐ซ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ': Alcon introduced TOTAL30 Multifocal Lenses for presbyopia patients, available in the U.S. and select international markets.๐‰๐ฎ๐ง๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ': Bausch + Lomb launched Bausch + Lomb INFUSE Multifocal Silicone Hydrogel Lenses in the U.S., providing clear vision for presbyopia with daily disposables.๐Œ๐š๐ซ๐œ๐ก ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ': The Cooper Companies Inc. released CooperVision MyDay Energys Lenses in the U.S., designed to alleviate symptoms of digital eye strain.February 2023: Alcon expanded its portfolio with a new total toric lens for astigmatic patients, offering high-performance daily disposable and reusable options.

