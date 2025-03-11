Bitget 任命 Intae Song 為銷售總監，以締造新的發展機會

維多利亞，塞舌爾, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 已任命 Intae Song 為銷售總監，見證他在公司任職期間的重要轉折點。 作為 Bitget 最早期的員工之一，Song 對於塑造該交易所的策略發揮了關鍵作用，現在是公司的商務合夥人。 他獲任命為銷售總監之際，恰逢 Bitget 成為發展最快的中心化交易所 (CEX)。

Song 於 2017 年以個人投資者的身份進入加密貨幣行業，結合其投資背景，探索新興的數碼資產領域。 2020 年，他加入 Bitget 擔任銷售職務，以其市場專業知識和策略性視野，為公司的擴張帶來了貢獻。 多年來，他擔任過多個領導職務，於 2021 年擔任銷售主管，隨後於 2023 年轉任商務合夥人。 他於 2025 年獲任新職位，標誌著 Bitget 持續致力於強化其全球影響力、提升在期貨市場的競爭優勢以及擴大在加密貨幣交易新興領域的覆蓋。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「多年來，Intae 在制定公司策略及推動業務擴張方面發揮了巨大作用。 就公司發展而言，他一直是可靠的重要角色，而他一貫以來的辛勤工作及其對公司的奉獻精神確實不可或缺，非常突出。 我們很高興看到他擔任銷售總監這一新職務，我相信他將繼續幫助公司進一步擴大業務規模，並將 Bitget 帶入新境界。」

他上任之後的首要任務是將期貨交易提升為 Bitget 的關鍵投資策略。 該交易所在這一領域建立了良好的聲譽，而 Song 的目標是進一步確立其作為行業主導力量的地位。 除了期貨之外，他還打算在機構級交易解決方案、先進的風險管理工具以及針對專業和零售用戶打造智能交易體驗等方面探索新的發展機會。 他的工作重點亦包括深化 Bitget 在全球主要市場的影響力，確保該交易所能夠適應不斷變化的監管環境和用戶需求。

Bitget 銷售總監 Intae Song 說：「當我最初加入 Bitget 時，這是一個具有巨大潛力的新興平台。 如今，公司已成為業界的重要力量，擁有超過 1 億用戶，而下一階段的發展需要創新、精準度以及不斷突破界限的動力。 期貨市場仍然是我們最強大的支柱，我的目標是令公司成為這個領域無可爭議的領導者。 同時，我們具有巨大潛力，能夠擴大為機構交易者提供的產品組合、優化流動資金解決方案和創造更具活力的交易環境。 這不僅關乎發展，而且還可重塑加密貨幣交易的無限可能。」

在 Song 的銷售策略指導下，Bitget 將進入新一輪擴張階段，鞏固其作為主要加密貨幣交易所的地位，同時擴展至數碼資產交易的新領域。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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