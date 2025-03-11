Bitget 任命 Intae Song 为首席销售官，旨在开拓全新发展机遇

维多利亚，塞舌尔, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所及 Web3 公司 Bitget 近日宣布任命 Intae Song 为首席销售官，标志着后者在公司任期中的一个重要里程碑。 作为 Bitget 初创时期的员工，Song 在塑造交易所发展战略方面发挥了关键作用。如今，他已成为公司的商业合作伙伴之一。 他被任命为首席销售官，正值 Bitget 成为发展最快的中心化交易所之际。

2017 年，Song 以个人投资者的身份踏足加密货币领域。凭借深厚的投资背景，他在这片新兴数字资产领域成功开辟出一片天地。 Song 于 2020 年加入 Bitget 并担任销售职位。凭借精湛的市场专业知识和卓越的战略眼光，他为公司拓展做出了重要贡献。 多年来，他先后担任多个领导职务，2021 年起任销售负责人，随后于 2023 年转任商业合作伙伴。 2025 年，他被任命为首席销售官，标志着 Bitget 再次蓄力，旨在进一步巩固全球布局，提升在期货市场的竞争优势，并拓展加密交易的新兴领域。

“多年来，Intae 在塑造公司战略和推动拓展方面发挥了举足轻重的作用。 他一直是公司发展的中流砥柱。凭借持之以恒的努力和对公司的坚定承诺，他在同行中独树一帜，卓然出众。 我们对他履新首席销售官一职充满期待，深信他将助力我们进一步拓展规模，带领 Bitget 再攀新高峰。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 评价道。

在他的新职位中，首要任务之一是将期货交易提升为 Bitget 的关键投资战略。 该交易所在这一领域已树立卓越声誉，Song 的目标是进一步巩固其主导地位，将其打造成行业的中坚力量。 除期货交易外，他还计划开辟全新发展机遇，聚焦于机构级交易解决方案、高级风险管理工具，以及为专业和零售用户量身定制的智能化交易体验。 他还将专注于深化 Bitget 在全球重要市场的布局，确保交易所在应对日益变化的监管环境和日新月异的用户需求时，始终保持敏捷应变、从容应对。

“当我最初加盟 Bitget 时，它正处于快速崛起之际，蕴藏着无穷的潜力。 如今，Bitget 已积累了超过 1 亿用户，成为业内举足轻重的中坚力量。唯有创新、精准与不懈的突破精神，方能助其迈向下一个发展高峰，持续推动行业向前发展。”Bitget 首席销售官 Intae Song 表示。 他补充道：“期货市场始终是我们最坚实的支柱，我的目标是将其打造为无可争议的行业领袖。 与此同时，在拓展机构交易服务、优化流动性解决方案和打造更具活力的交易环境方面，我们蕴藏着巨大的潜力。 这不仅关乎发展，更是重新定义加密货币交易的无限可能。”

在 Song 的引领下，Bitget 的销售战略必将步入全新拓展阶段，进一步巩固其在加密货币交易所领域的重要地位，同时开辟数字资产交易的崭新天地。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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