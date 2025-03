SALESmanago presenta AI Sidekick per misurare e trasformare l'efficienza dell'eCommerce con intelligenza proattiva

AI Sidekick è progettato per migliorare il marketing dell'e-commerce, con un'automazione più intelligente e un coinvolgimento ottimizzato dei clienti

ROME, ITALY, March 12, 2025 / EINPresswire.com / -- SALESmanago , una delle piattaforme di Customer Engagement leader in Europa con oltre 3.000 clienti, ha annunciato oggi l'espansione di AI Sidekick , un livello di intelligenza artificiale personalizzato, progettato per migliorare l'efficienza dell'e-commerce, ottimizzare il coinvolgimento dei clienti e aumentare i ricavi.Con l'aumento dell'adozione dell'AI nell'e-commerce, i marketer si trovano spesso di fronte a un paradosso: se da un lato l'AI promette efficienza, dall'altro un'eccessiva complessità può ostacolare l'agilità. Per questo motivo, SALESmanago ha sviluppato AI Sidekick sulla base di una filosofia di AI su misura: semplificare le attività di marketing, offrire esperienze personalizzate ai clienti e ottimizzare il coinvolgimento. Tutti i clienti di SALESmanago beneficiano di AI Sidekick, che è alla base della piattaforma ed è incluso in tutte le versioni del prodotto.Questa innovazione trasformativa si integra perfettamente nella piattaforma di SALESmanago, guidando i marketer in tutte le fasi del customer journey con un'intelligenza adattabile. A differenza dell'automazione standard, AI Sidekick affina continuamente le sue previsioni e raccomandazioni sulla base dei dati in tempo reale, garantendo che le decisioni rimangano guidate dall'operatore e potenziate dall'intelligenza artificiale. Integrato in diverse funzionalità, assiste gli utenti nella creazione di contenuti personalizzati, nell'ottimizzazione dei canali di comunicazione e nel miglioramento delle interazioni con i clienti.Le principali funzionalità includono:- Generazione di contenuti con intelligenza artificiale: Crea contenuti coinvolgenti e ottimizzati per la conversione per e-mail, SMS, pop-up, notifiche Web Push e interazioni in live chat;- Strumenti di elaborazione del linguaggio: Semplificano la segmentazione del pubblico e configurano raccomandazioni intelligenti sui prodotti in base al testo descrittivo;- Supporto migliorato per l'onboarding: Accelera il time-to-value con l'integrazione dei dati XML assistita dall'AI;- Ottimizzazione di campagne e canali: Previsioni basate sull'intelligenza artificiale per determinare il momento e il canale migliori per la messaggistica, garantendo alle campagne il massimo impatto;- Approfondimenti sulla qualità dei contenuti: Lo strumento “Vota la mia e-mail” fornisce un riscontro fattibile sul tono, la chiarezza e il potenziale di coinvolgimento.“Con l'intensificarsi della concorrenza e l'aumento delle aspettative dei consumatori, AI Sidekick offre ai marketer l'adattabilità in tempo reale, anziché una rigida automazione”, ha dichiarato Dariusz Knopiński, VP Product Management di SALESmanago. “Accelera l'onboarding, la creazione automatica di contenuti e consente agli utenti di generare diverse versioni per i test in pochi secondi, non in giorni, senza eliminare l'influenza strategica del marketer”. AI Sidekick trasforma da un giorno all'altro il ruolo dei marketer dell'e-commerce, spostando la loro attenzione dall'esecuzione alle strategie di crescita ad alto impatto”.Per ulteriori informazioni su AI Sidekick, leggete qui

