EBC Financial Group משיקה אתגר מסחר שני של מיליון דולר עם פרס של מיליון דולר

EBC Financial Group (EBC), חברת ברוקראז' פיננסית גלובלית מובילה, מודיעה על חזרתו של אתגר הדגל שלה במסחר מיליון דולר (MDTC) למהדורה השנייה שלו, אחת הגדולות בעולם ואמת מידה עולמית לתחרויות מסחר מבוססות מיומנות, כאשר הביקוש בתעשייה להזדמנויות מסחר מובנות ושקופות ממשיך לגדול.

מהדורת 2025 של MDTC מגיעה בתקופה שבה סוחרים מחפשים אחריות רבה יותר וגישה לאסטרטגיות מוכחות בתוך שווקים תנודתיים יותר ויותר. החל מה-1 במרץ ועד ה-30 במאי 2025, אלפי סוחרים ברחבי העולם יתחרו על חשבון מסחר של מיליון דולר באתגר המשלב שיתוף אסטרטגיה בזמן אמת ומסחר בהעתקות ללא עמלה, ומציב סטנדרט חדש למסחר תחרותי.

לראשונה, סוחרי צמרת יוזמנו לטקס פרסים בלעדי במוזיאון מועדון הכדורגל ברצלונה (Barça Immersive Tour), המציין רגע היסטורי כאשר אירוע סחר עולמי מוכר באחד המוסדות היוקרתיים ביותר של הכדורגל. השותפות משקפת התכנסות הולכת וגוברת בין השווקים הפיננסיים לספורט ההישגי, ומחזקת את המסחר כמקצוע הדורש את אותה רמה של מיומנות, דיוק ומשמעת כמו אתלטיקה ברמה עולמית.

MDTC הראשון בשנת 2023 קבע מספר אמות מידה בתעשייה, כאשר 324 סוחרים השיגו חשבונות רווחיים ועשרת הסוחרים המובילים רשמו תשואה ממוצעת של 3,472.91%. המובילה הניבה תשואה יוצאת דופן של 11,630.98% תוך 30 יום בלבד, והדגימה את הפוטנציאל של מסחר מונחה מיומנות בסביבה תחרותית.

השנה, MDTC II לוקח את זה רחוק יותר - ומאפשר לסוחרים לגשת לאותות מסחר ברמה מקצועית ולשכפל באופן מיידי אסטרטגיות בעלות ביצועים מעולים בחינם באמצעות מסחר בהעתקה. על ידי שילוב תחרות עם שיתוף אסטרטגיות בזמן אמת ומסחר בהעתקות ללא עמלה, EBC מציבה סטנדרט חדש לשקיפות ונגישות במסחר.

מסחר בהעתקות בזמן אמת: שכפל באופן אוטומטי אסטרטגיות של סוחרים מובילים

עליית המסחר הקמעונאי שינתה את השווקים הפיננסיים, אך סוחרים רבים נאבקים לגשת לסביבות למידה שקופות ומובנות המאפשרות להם לפתח מיומנויות אמיתיות. MDTC II נועד לגשר על פער זה - ולתת לסוחרים הזדמנות ייחודית לחדד את האסטרטגיות שלהם על ידי מעורבות פעילה עם סוחרים בעלי הביצועים הטובים ביותר באמצעות מסחר בהעתקה בזמן אמת.

שלא כמו תחרויות מסורתיות המתגמלות ספקולציות בסיכון גבוה, MDTC II מציג מערכת אקולוגית פתוחה לשיתוף אסטרטגיה, שבה סוחרים יכולים לנתח, לעקוב ולשכפל באופן מיידי את העסקאות של משתתפים מובילים ללא עלות. זה מיישר את שדה המשחק, ומאפשר לסוחרים מתחילים ומנוסים כאחד ליהנות מתובנות קולקטיביות תוך שמירה על שליטה אישית על העסקאות שלהם.

"כשאתה חברה בצמיחה, אתה שואף ליצור אירוע שבאמת משקף את הערכים והתשוקה שלך - MDTC הוא שלנו. אנחנו כאן כדי להיות אור בענף, להוכיח שסוחרים יכולים להצליח; סוחרים יכולים להצליח במסחר, זה דורש חינוך וחריצות, וזה לא רק עבור 1%. זה היופי האמיתי של MDTC - כל משתתף חייב להראות את היסטוריית המסחר שלו, להראות לעולם מה הוא עושה. כל אחד יכול להיכנס ולהעיף מבט, ואתה יכול לראות בעצמך במה סוחרים הזוכים.

"ב-EBC אנחנו לא מודדים את זה (או כל פעילות) לפי מספר ההרשמות או ההפקדות שאנחנו מקבלים – אנחנו מודדים את זה לפי השיחות שאנחנו יוצרים. עם האיטרציה השנייה הזו, אנחנו מציגים יותר כלי מסחר ותכונות משופרות, היבט מרכזי נוסף שכולנו מאוד גאים בו, כי ב- EBC, 'מושלם' זה אף פעם לא מספיק", אמר סמואל הרץ (Samuel Hertz), מנהל תפעול ב- EBC Financial Group.

פרס של מיליון דולר וחוויית VIP של פעם בחיים בברצלונה

בלב MDTC II נמצא אחד הפרסים הגדולים ביותר בתעשייה - חשבון מסחר של מיליון דולר - שנועד לתגמל מיומנות, משמעת וביצוע אסטרטגיה. במקום תשלום חד פעמי במזומן, הפרס הגדול מספק הזדמנות ייחודית לזוכה לנהל הון משמעותי תוך שמירה על 100% מרווחיו, עם הפסד מקסימלי מותר של 200,000 דולר. לחלופין, הזוכה יכול לבחור פרס כספי בסך 200,000 דולר.

MDTC II מובנה כשתי קטגוריות כדי להבטיח נגישות ותחרות הוגנת. קטגוריית הכוכבים העולים פתוחה לסוחרים עם יתרה מינימלית של $500, מדורגת לפי שיעור רווח, ומספקת הזדמנות למי שמחפש לחדד את כישוריהם בסביבה מובנית.

עבור סוחרים מנוסים יותר, קטגוריית Dream Squad מיועדת למשתתפים עם יתרות בין 10,000 ל -200,000 דולר, מדורגים לפי רווח נקי. קטגוריה זו מכירה בסוחרים שיכולים לנווט בתנאי השוק ביעילות תוך ניהול הון גדול יותר.

מעבר לתגמולים כספיים, סוחרים מובילים יזכו להכרה בתעשייה ולחוויה של פעם בחיים במוזיאון מועדון הכדורגל ברצלונה. בטקס פרסים אקסקלוסיבי, הזוכים יחגגו בביתו של אחד ממועדוני הספורט הגדולים בעולם - תוך גישור על הפער בין מסחר לביצועי עילית בספורט המקצועני.

"עבור EBC Financial Group, אתגר המסחר של מיליון דולר הוא דרך נהדרת עבור סוחרים חדשים ומנוסים להיות מעורבים באירוע בזמן אמת. זה מאפשר ללקוחות לראות סוחרים מכל הרמות לעסוק בתנאי שוק חיים, לראות בזמן אמת את העסקאות שבוצעו על ידי כל המתחרים, ונותן לסוחרים מתעוררים את השינוי לעקוב וללמוד מאלה עם ניסיון רב יותר, באופן שמתאים לסגנון המסחר שלהם.

"הזדמנות זו לצפות, ללמוד ולהתפתח בסביבה שקופה לחלוטין לא תסולא בפז, ודרך מצוינת לעודד סוחרים חדשים להבין איזו אסטרטגיה עובדת, מתי ולמה. העסקאות שלא עובדות הן שיעור כמו אלה שכן", אמר דיוויד בארט (David Barrett), מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd.

מקסום הזדמנויות באמצעות ניהול קהילה ופלטפורמות מסחר חדשניות

כדי לעודד עוד יותר השתתפות קהילתית, MDTC II מציג תוכנית הפניות משופרת, המציעה למשתתפים עד $300 לכל הפניה מוצלחת, ללא הגבלה על מספר הפניות. יוזמה זו מעודדת השתתפות קהילתית גדולה יותר, ומאפשרת לסוחרים להרחיב את הרשת שלהם תוך שהם נהנים מהתחרות.

עם התמקדות בהנעת חדשנות בשווקים הפיננסיים, MDTC II מרחיבה את הזדמנויות המסחר על ידי שילוב חוזי הפרשים (CFD) על מניות אמריקאיות בתחרות בפעם הראשונה. מניות אמריקאיות מהוות מעל 65% משווי השוק העולמי, מה שהופך אותן בין הנכסים הנזילים והדינמיים ביותר בתעשיות שונות. תוספת זו מאפשרת למשתתפים לגשת לכמה מהחברות המשפיעות ביותר בעולם, ומספקת הזדמנויות חדשות לנווט בשווקים תנודתיים ומהירים.

התחרות מתקיימת בפלטפורמות MT4 ו-MT5 מובילות בתעשייה, ומאפשרת למשתתפים לסחור במט"ח, סחורות, מדדים ו-CFD על מניות בארה"ב באמצעות כלי גרפים מתקדמים, אסטרטגיות אוטומטיות וביצוע בזמן אמת. על ידי שילוב סוגי נכסים מגוונים, טכנולוגיה חדשנית וגישה מורחבת לשוק, MDTC II ממשיך להגדיר מחדש את הנוף של המסחר התחרותי.

ליטוש חוויית התחרות: המורשת של MDTC 2023

אתגר המסחר הראשון של מיליון דולר בשנת 2023 ראה השתתפות חזקה, כאשר סוחרים ביצעו 431,827 עסקאות והניבו רווח כולל של $1,096,718.57. האירוע הדגיש את העניין הגובר בתחרויות מסחר מובנות ואת תפקידו של המסחר בהעתקה בשיפור הנגישות לסוחרים ברמות ניסיון שונות.

מעורבות קהילתית הייתה היבט מרכזי של האתגר, כאשר משתתפים רבים השתמשו בתכונות מסחר בהעתקה כדי לעקוב אחר אסטרטגיות מוצלחות ולשכפל אותן. התוצאות הדגישו את הפוטנציאל של תובנות שוק משותפות לעצב את תוצאות המסחר.

עם MDTC II, התחרות ממשיכה להתפתח, תוך שילוב תובנות עבר תוך שמירה על התמקדות בשקיפות, פיתוח אסטרטגיה ומעורבות סוחרים.

למידע נוסף וכדי להיות חלק מהמסע שמעצב מחדש את מה שאפשרי בשווקים הפיננסיים, בקרו באתר https://www.ebc.com/million-dollar-challenge-2.

אודות EBC Financial Group

EBC - Financial Group EBC, שנוסדה ברובע הפיננסי המוערך של לונדון, ידועה בחבילת השירותים המקיפה שלה הכוללת תיווך פיננסי, ניהול נכסים ופתרונות השקעה מקיפים. עם משרדים הממוקמים אסטרטגית במרכזים פיננסיים בולטים כגון לונדון, סידני, הונג קונג, סינגפור, איי קיימן, בנקוק, לימסול ובשווקים מתעוררים באמריקה הלטינית, אסיה ואפריקה, EBC מאפשרת למשקיעים קמעונאיים, מקצועיים ומוסדיים לגשת למגוון רחב של שווקים גלובליים והזדמנויות מסחר, כולל מטבעות, סחורות, מניות ומדדים.

EBC, המוכרת גם בזכות הפרסים הרבים שקיבלה, מתגאה בכך שהיא עומדת ברמות הגבוהות ביותר של סטנדרטים אתיים ורגולציה בינלאומית. חברות הבת של EBC Financial Group מוסדרות ומורשות בתחומי השיפוט המקומיים שלהן. EBC Financial Group (UK) Limited מוסדרת על ידי רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited מוסדרת על ידי הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA) וקבוצת EBC Financial (Australia) Pty Ltd ו- EBC Asset Management Pty Ltd מוסדרים על ידי הוועדה לניירות ערך והשקעות באוסטרליה (ASIC).

בליבת קבוצת EBC נמצאים אנשי מקצוע מנוסים עם למעלה מ -40 שנות ניסיון מעמיק במוסדות פיננסיים גדולים, לאחר שניווטו במיומנות דרך מחזורים כלכליים משמעותיים מהסכם פלאזה למשבר הפרנק השוויצרי בשנת 2015 לתהפוכות השוק של מגיפת COVID-19. אנו דוגלים בתרבות שבה יושרה, כבוד ואבטחת נכסי לקוחות הם בעלי חשיבות עליונה, ומבטיחים שכל מעורבות משקיעים תטופל במלוא הרצינות הראויה.

EBC היא שותפת המט"ח הרשמית של מועדון הכדורגל ברצלונה, המציעה שירותים מיוחדים באזורים כגון אסיה, אמריקה הלטינית LATAM, המזרח התיכון, אפריקה ואוקיאניה. EBC היא גם השותפה של United to Beat Malaria, קמפיין של קרן האו"ם, שמטרתו לשפר את תוצאות הבריאות העולמיות. EBC תומכת בסדרת המעורבות הציבורית "מה כלכלנים באמת עושים" של המחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד, הסרת המסתורין מהכלכלה ויישומה לאתגרים חברתיים מרכזיים כדי לשפר את ההבנה והדיאלוג הציבוריים.

הזוכה הראשון ב-MDTC מקבל גביע ופרס בסך 200,000 דולר בטקס הענקת פרסים רגע ניצחון כאשר הזוכה בפרס כספי בסך 200,000 דולר מוענק בגביע האליפות בטקס פרסי MDTC אשתקד. סמואל הרץ חותם בטקס פרסי MDTC 2023 סמואל הרץ, מנהל תפעול ב-EBC Financial Group, חותם על רקע טקס פרסי MDTC 2023, החוגג רגע היסטורי במצוינות במסחר. אלופי MDTC II יזכו לכבוד במוזיאון מועדון הכדורגל ברצלונה אלופי MDTC II יזכו לכבוד במוזיאון FC ברצלונה היוקרתי, ויציינו אבן דרך חדשה בתחרויות מסחר מבוססות מיומנות. סמואל הרץ נואם בטקס הענקת פרסי MDTC 2023 סמואל הרץ, מנהל תפעול ב-EBC Financial Group, נושא נאום מרכזי בטקס פרסי MDTC 2023, החוגג מצוינות במסחר.

