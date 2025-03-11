Kontrox™ LASE 16，尖端边发射激光端面钝化系统，专为工业规模半导体制造设计。

Comptek Solutions发布工业级边发射激光端面钝化一体化设备——Kontrox™ LASE 16，推动半导体制造技术革新。

Kontrox™ LASE 16的工业化发布标志着激光端面钝化技术的重大突破。这一款设备专为满足边发射激光二极管制造商的高标准需求而打造，提供了一种优于传统钝化方法的全新解决方案。 凭借其工业级生产能力、优化设计和卓越的端面稳定性，Kontrox LASE 16 能够大幅提升生产效率，降低工艺复杂性，并赋予制造商更灵活的生产安排和显著的运营优势。” — Comptek Solutions首席执行官兼联合创始人Vicente Calvo Alonso

TURKU, VARSINAIS-SUOMI, FINLAND, March 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- [芬兰图尔库, 2025年3月11日] – 先进半导体钝化技术的领先提供商Comptek Solutions隆重宣布发布其工业级Kontrox™ LASE 16，这一重大突破标志着公司发展历程中的一个重要里程碑。经过多项关键优化， Kontrox LASE 16专为提升边发射激光器的端面钝化效能而设计，旨在彻底革新激光端面处理工艺，为制造商提供更高效、更具成本效益的解决方案，以提升激光二极管的性能。

全球激光二极管市场预计将以 10.94% 的年均复合增长率（CAGR） 增长，到 2034 年市场规模预计将达到 258.4亿美元 （信息来源：Precedence Research，2025）。面对不断增长的市场需求，制造商需要在提升性能、可靠性和可扩展性的同时，保持成本竞争力。在这一变革过程中，灾难性光学镜面损伤（Catastrophic Optical Mirror Damage, COMD）是一个关键挑战。COMD 主要由端面氧化引起的吸收效应导致，是激光二极管失效的关键因素。

工业级Kontrox LASE 16 专为应对这一挑战而设计，集成了 Comptek Solutions 专有的Kontrox™ 钝化技术，通过精确控制化合物半导体材料的氧化过程，在端面形成稳定的晶态原生氧化物屏障，防止进一步氧化，从而显著提升激光二极管的性能。其钝化效果可与ZnSe和E2工艺等行业领先标准相媲美，同时具备更低的成本、更简化的工艺、更高的产能，以及更卓越的端面稳定性。经过Kontrox处理的端面在钝化后仍可长期保持高度稳定，使制造商能够灵活安排后续的镜面镀膜工艺，而无需受时间限制。

Kontrox LASE 16 设计用于高产量的工业级操作，结合了多种先进的处理技术，经过优化和调校，能够有效清洁和钝化激光器端面，是大规模生产的理想一体化解决方案。其紧凑型、用户友好的设计将清洁、钝化和密封集成在同一处理腔室内，极大提高了灵活性、生产效率，并减少了运营复杂性，相比传统钝化方法可节省大量成本和时间。

产品亮点:

• 卓越的钝化质量: 提供可与行业标准媲美的高质量钝化，具备卓越的性价比。

• 优化的多工艺集成腔室: 集清洁、钝化和密封于一体，简化操作流程。

• 高通量生产能力: 每天可处理1,800条激光条，配备8个叠层夹具实现连续生产。

• 增强的端面稳定性: 钝化后的端面可长时间保持稳定，提高镜面镀膜工艺的灵活性，无需担忧时间压力。

• 支持多种工艺配方: 单次设置可兼容不同设计的激光条， 最大化提升设备兼容性与生产效率。

“Kontrox LASE 16 的工业化发布标志着激光端面钝化技术的重大突破。” Comptek Solutions首席执行官兼联合创始人Vicente Calvo Alonso表示， “这一款设备专为满足边发射激光二极管制造商的高标准需求而打造，提供了一种优于传统钝化方法的全新解决方案。 凭借其工业级生产能力、优化设计和卓越的端面稳定性，Kontrox LASE 16 能够大幅提升生产效率，降低工艺复杂性，并赋予制造商更灵活的生产安排和显著的运营优势。这台设备凝聚了团队多年的工程研发与半导体技术创新成果，为行业的持续发展提供了颠覆性的解决方案。”

在与选定客户进行的试点测试期间， Kontrox LASE 16 一体化钝化设备受到了全球激光制造商的广泛关注，并收到了多项概念验证（PoC）和试产请求。 随着该工业级设备正式发布， Comptek Solutions 诚邀全球激光芯片制造商将这一变革性钝化技术纳入其生产线，提升产品性能，共同推动激光端面钝化技术迈向新的行业标准。



关于Comptek Solutions

Comptek Solutions 是一家领先的半导体技术提供商，专注于为化合物半导体行业提供一体化钝化解决方案。从激光器到微型LED，以至功率电子及其他领域，我们的前沿技术帮助制造商提升功率效率并优化生产工艺。

公司核心技术Kontrox™，突破了化合物半导体中的本征氧化难题，能够大幅提升器件的功率效率并优化制造流程。目前，公司拥有38项已授权和待批的专利，覆盖我们技术的多个核心领域。 Comptek Solutions致力于推动可持续创新，并在芬兰图尔库的技术基地不断推进全球半导体技术的未来发展。

欲了解更多信息，请访问 www.comptek-solutions.com。



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Vicente Calvo Alonso

Comptek Solutions 首席执行官兼联合创始人

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