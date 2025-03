Vector Global Logistics Celebra el Mes B y el Primer Aniversario de su certificación como Empresa B

Vector celebrará la ocasión con episodios especiales en los podcasts Logistics With Purpose® y Supply Chain en Español.

Ser una Empresa B valida la cultura de Vector y creemos que crear un impacto positivo, luchar por la igualdad y proteger nuestro planeta es lo que hacen las empresas inteligentes y exitosas.” — Enrique Alvarez, Co-Founder and Managing Director

MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, March 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Vector Global Logistics, una empresa galardonada de logística con oficinas en varios países, está celebrando no solo el Mes B, sino también el primer aniversario de su reconocida certificación como Empresa B. Uniéndose a más de diez mil empresas globales que también cumplen con estos altos estándares de impacto social y ambiental, Vector ha elegido diversas formas de conmemorar la ocasión, incluyendo episodios especiales con temática B en los podcasts Logistics With Purposey Supply Chain en Español.Actualmente, las Empresas B representan a casi un millón de empleados en todo el mundo. Son empresas con fines de lucro dedicadas a usar los negocios como una fuerza para el bien. Y obtener la certificación como Empresa B no es una tarea fácil. El proceso requiere que una empresa se someta a una evaluación rigurosa y considere el impacto de sus decisiones comerciales en todas las partes interesadas: clientes, empleados, comunidades y el medio ambiente.“Es un hecho que maximizar el valor para los interesados es una poderosa ventaja competitiva y la mejor manera de seguir creciendo nuestra empresa”, dijo Enrique Álvarez, Co-fundador y Director General. “Ser una Empresa B certificada valida la visión y la cultura de Vector, y creemos que crear un impacto positivo, luchar por la igualdad y los derechos humanos, y proteger nuestro planeta es lo que hacen las empresas inteligentes y exitosas.”"Para Vector México, ser una Empresa B significa poner a las personas en el centro de todo lo que hacemos", dijo el Director General Sergio Cervantes. "Desde nuestros empleados hasta las comunidades con las que interactuamos, esta certificación refuerza nuestro compromiso con la empatía, la responsabilidad social y la creación de un legado positivo en la industria logística."Vector tiene varias iniciativas internas planificadas para educar y celebrar el Mes de las Empresas B con su equipo, incluidos entrenamientos, un club de lectura e incluso la oportunidad de ganar premios en el Bingo B Corp. Externamente, una de sus iniciativas más grandes serán los episodios relacionados con B Corp en los podcasts Logistics With Purposey Supply Chain Now en Español.El único podcast enfocado en el impacto positivo de la cadena de suministro, Logistics With Purpose, publica episodios cada dos semanas, y ambos episodios de marzo presentarán a Empresas B. El 13 de marzo, la entrevista destacará a Jorge Fontánez, CEO de B Lab US & Canada. Como líder de la organización certificadora, discutirá la historia, la certificación, los beneficios y los logros del movimiento. Y el 27 de marzo, los presentadores Kristi Porter y Enrique Álvarez entrevistarán a Annie Agle, VP de Sostenibilidad e Impacto de Cotopaxi, quien hablará sobre la misión y el impacto de la muy querida empresa de equipos para actividades al aire libre.Adicionalmente, en colaboración con el podcast Supply Chain Now en Español, la presentadora Sofía Rivas y el coanfitrión Enrique Álvarez entrevistarán a Javier Herrero, Director Ejecutivo de Sistema B México. Debido a que Vector está certificada B Corp™ en EE. UU., México, Chile y Perú, esta entrevista será una excelente exposición adicional para la comunidad B Corp en América Latina. Ambos programas forman parte de la red de podcasts Supply Chain Now, que es una de las voces líderes en la industria.Como se demuestra en esta certificación y en muchos otros factores, Vector ha demostrado que una empresa con fines de lucro puede prosperar mientras prioriza la sostenibilidad, las prácticas laborales justas y la responsabilidad social. Para obtener más información sobre Vector Global Logistics, visite www.vectorgl.com ###Acerca de B Lab:B Lab está transformando la economía global para beneficiar a todas las personas, comunidades y el planeta. Líderes en el cambio de sistemas económicos, su red global crea estándares, políticas, herramientas y programas para las empresas, y certifica a aquellas empresas—conocidas como Empresas B—que están liderando el camino. Para obtener más información y unirse al movimiento, visite www.bcorporation.net Acerca de Vector Global LogisticsVector Global Logistics ofrece servicios logísticos de clase mundial para hacer que sus socios y clientes sean más exitosos, al mismo tiempo que mejora la vida de todas las personas con las que interactúa y crea un impacto social positivo. Los servicios internacional y nacional se proporcionan a través de cuatro servicios clave: logística de proyectos, experiencia en organizaciones sin fines de lucro, regiones complejas y envíos expeditados. Para más información, visite www.vectorgl.com

