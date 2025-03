Nueva academia online busca democratizar el acceso a la inteligencia artificial para chilenos sin conocimientos técnicos

Una nueva academia en línea enseñará a chilenos a utilizar inteligencia artificial sin necesidad de conocimientos en programación.

SANTIAGO, CHILE, March 4, 2025 / EINPresswire.com / -- La inteligencia artificial (IA) está transformando industrias a nivel global, pero su adopción sigue siendo un desafío para muchos profesionales y emprendedores que no cuentan con conocimientos técnicos o dominio del inglés. Para cerrar esta brecha, en abril de 2025 se lanzará la Academia de Inteligencia Artificial , una plataforma educativa en línea diseñada para que cualquier persona, sin necesidad de experiencia previa en programación, pueda aprender a implementar herramientas de IA y automatización en sus negocios y proyectos.La academia ha sido creada por Rodrigo Gutiérrez , experto en automatización, quien actualmente se desempeña como Global CRM and Marketing Automation Manager en Antler, una de las firmas de venture capital más influyentes del mundo, con más de 1.300 startups en su portafolio y un valor combinado que supera los 4.800 millones de dólares. Además, en 2024, fue la firma más activa a nivel mundial en el financiamiento de startups de IA."Soy gerente global en la empresa más activa en inversiones de inteligencia artificial a nivel mundial y puedo afirmar con certeza que este mercado está creciendo a pasos agigantados. Sin embargo, la mayor parte de la educación está en inglés o requiere conocimientos avanzados de programación. Con esta academia, quiero eliminar esas barreras y ofrecer una formación accesible, práctica y asequible para todos", explica Gutiérrez.Acceso práctico a la inteligencia artificial sin conocimientos previosEsta academia ofrecerá un programa modular que abarcará desde los fundamentos básicos hasta la aplicación práctica de herramientas de inteligencia artificial. Los cursos estarán diseñados para ayudar a los participantes a:Automatizar procesos en sus negocios o trabajos con herramientas no-code como Zapier y Make.Optimizar tareas repetitivas con agentes de IA.Crear soluciones basadas en IA sin necesidad de conocimientos en programación.Implementar flujos de trabajo automatizados para mejorar la productividad y reducir costos operativos.Una alternativa asequible para aprender IA en españolUno de los principales objetivos de la Academia de Inteligencia Artificial es hacer que el aprendizaje de IA sea accesible para todos. Por eso, se ha optado por un modelo de suscripción mensual de aproximadamente $20.000 CLP ($22 USD), lo que la convierte también en una de las opciones más económicas del mercado.Además, los participantes tendrán acceso a contenido actualizado a medida que surjan nuevas herramientas y tendencias en el mundo de la inteligencia artificial. Las preinscripciones ya están abiertas en https://academia.rod.run y los primeros inscritos recibirán beneficios exclusivos.Un ecosistema en crecimiento: IA en América Latina y EspañaEl lanzamiento de esta academia llega en un momento clave para el ecosistema de inteligencia artificial en América Latina y España. Según estudios recientes, la adopción de IA en la región está creciendo a un ritmo acelerado, pero la falta de formación y acceso a herramientas sigue siendo un obstáculo para muchas empresas y profesionales.En países como Chile, México, Colombia y Argentina, la inteligencia artificial se está incorporando cada vez más en sectores como el comercio, la educación y la salud. Sin embargo, más del 70% de los recursos educativos en IA están en inglés, lo que limita la capacidad de muchos profesionales para capacitarse en este campo."Afortunadamente, he tenido la oportunidad de trabajar en entornos internacionales donde la IA y la automatización son parte del día a día. Pero sé que para muchas personas, la falta de acceso a estos conocimientos es una gran barrera. Con esta academia, queremos que cualquier emprendedor, trabajador o estudiante pueda aprender a usar IA sin necesidad de conocimientos técnicos previos", comenta Gutiérrez.Hacia un futuro más accesible con inteligencia artificialEl propósito de la Academia de Inteligencia Artificial no es solo enseñar herramientas, sino también fomentar una cultura de innovación y adopción de IA en la comunidad hispanohablante. La meta es que más personas puedan aprovechar estas tecnologías para hacer crecer sus negocios, mejorar su productividad y acceder a nuevas oportunidades laborales.

