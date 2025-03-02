Bitget 傳遞善意，在齋月期間為有需要人士提供 10 萬份餐食





維多利亞，塞舌爾, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 正與世界知名的人道主義組織合作，包括 UN Refugee Agency、UN World Food Programme、ShareTheMeal 和 One Billion Meals Endowment，在齋月期間向有需要的人士派發多達 10 萬份餐食。 該舉措針對面臨重大挑戰地區的弱勢群體，旨在減輕齋月期間的飢餓問題。

齋月期間，每份餐食將為家庭和個人帶來幫助。 Bitget 社群為這項任務踴躍捐款，令其錦上添花，彰顯集體的關懷行動和同情心。 為了實現籌款目標，Bitget 推出了鼓勵用戶、VIP 客戶和網紅合作夥伴積極參與的舉措。

Bitget 將首先向有需要的人士提供 1 萬份餐食，隨後在杜拜和伊斯坦堡等重要地點舉辦一系列開齋晚宴，以促進團結和慈善事業。 與會者可以透過捐贈來作出貢獻，而 Bitget 則確保所籌集的每筆善款物盡其用。 與 La Liga (西班牙甲組足球聯賽) 合作的紀念品獨家拍賣活動亦將為籌款作出貢獻，Bitget 會把所有收益用於這項善舉， 100% 收益將用於籌款。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 說：「齋月是體現慷慨和團結的節日。 透過 Bitget 的全球網絡，我們力求為面臨逆境的社群帶來有意義的影響。 這項舉措體現了加密貨幣業界的善心，符合我們透過協作努力推動積極變革的使命。」

是次活動包括 Bitget 承諾派發 1 萬份餐食、將捐款物盡其用及舉行獨家拍賣，而且各地團隊亦會大力支持，組織鼓勵社群參與的活動。 此活動將按照伊斯蘭曆，於齋月的第一天啟動。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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