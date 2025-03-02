Bitget 在斋月期间向有需要的人提供 10 万份餐食，传递善意





维多利亚，塞舌尔, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 正携手 UN Refugee Agency、UN World Food Programme、ShareTheMeal 和 One Billion Meals Endowment 等世界知名的人道主义组织，在斋月期间向有需要的人分发多达 10 万份餐食。 这一举措旨在帮助面临重大挑战地区的弱势群体，缓解斋月期间的饥饿问题。

每份餐食都将在斋月期间为家庭和个人提供支持。 Bitget 社区的积极参与更是为这项善举增添助力，彰显集体行动与人文关怀的力量。 为了实现筹款目标，Bitget 推出了一系列举措，鼓励用户、VIP 客户和有影响力的合作伙伴积极参与。

Bitget 将首先承诺向有需要的人提供 1 万份餐食，随后在迪拜和伊斯坦布尔等主要地点举办一系列开斋晚宴，以此促进团结并弘扬慈善精神。 参加晚宴的人士可通过捐款助力善举，Bitget 将对筹集到的每一美元进行等额配捐。 与西甲联赛合作的纪念品独家拍卖活动也将助力筹款，Bitget 会将所有收益用于这项慈善事业。 所有收益将全数用于此次公益项目。

“斋月象征着慷慨与团结，”Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示。 “我们希望借助我们全球网络的力量，为身处困境的社群带来切实影响。 这一举措不仅展现了加密货币行业的向善力量，也契合我们通过协同合作推动积极变革的使命。”

本次活动包括 Bitget 承诺提供的 1 万份餐食、捐款配捐和独家拍卖，并将得到组织社区参与活动的当地团队的支持。 活动将在斋月的第一天启动，与伊斯兰历保持一致。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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