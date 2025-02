With measles cases rising nationwide, state health officials urge MMR vaccination for Coloradans ahead of spring break travel

Denver (Feb. 27, 2025) — With measles cases increasing across the U.S. and spring break travel approaching, the Colorado Department of Public Health and Environment urges Coloradans to get vaccinated against the highly contagious disease. The best protection against measles infection is the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine.

“We are seeing a concerning increase in measles cases across the country, including in states neighboring Colorado,” said Dr. Rachel Herlihy, state epidemiologist at CDPHE. “As Coloradans prepare for spring break and travel, it's crucial to ensure you and your family are protected against this highly contagious and serious disease.”

Measles is more than a rash. It is a serious respiratory illness that can cause life-long problems like hearing loss and brain damage. In the most serious cases, it can lead to respiratory failure and even death. Measles spreads easily. It can remain in the air for up to two hours and stays on surfaces, too. If one person has it, nine out of 10 people who are unprotected around them will get measles. People who are infected with measles can spread it to others from four days before they get the rash to four days after the rash shows up.

Measles was nearly eliminated from the U.S., but is making a return because fewer people are getting vaccinated. Large measles outbreaks are currently occurring throughout the country, including in Texas and New Mexico. According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, as of Feb. 20, 2025, eight states had reported a total of 93 measles cases. In 2024, the U.S. recorded 16 measles outbreaks and 285 cases. Of the 2024 U.S. measles cases, 89% were among people who were not vaccinated and 40% required hospitalization. The national surge of measles presents a risk to all unprotected people.

The MMR vaccine is highly effective in preventing measles, providing about 93% protection after one dose and about 97% protection after two doses. The MMR vaccine is available for no or low-cost at doctor's offices, community health centers, pharmacies, public health clinics, and some schools.

CDPHE recommends that all children and adults who are not already immune get vaccinated. Children should get two doses of MMR vaccine, starting with the first dose at 12-15 months, and the second dose at 4-6 years. Infants 6-11 months of age should receive an early dose of MMR vaccine before traveling internationally, ideally at least two weeks before travel.

Adults who may need to be vaccinated include:

Adults vaccinated before 1968 who received either inactivated (killed) measles vaccine or measles vaccine of unknown type, as the inactivated measles vaccine wasn't as effective.

Adults who are unsure of their MMR vaccination history. There is no harm in getting a dose of MMR vaccine even if you may be immune already.

There is no recommendation for adults born between 1968 and 1989, who likely received just one dose of the measles vaccine, to receive a second dose of MMR.

CDPHE urges Coloradans to take the following steps:

Get vaccinated :

: Check your travel destination:

Know the symptoms: Measles symptoms typically appear 7-21 days after exposure and include: A high fever (may spike to more than 104°F). Cough. Runny nose. Red, watery eyes. Rash (3-5 days after other symptoms begin). If you develop these symptoms, stay away from others as much as possible and contact your health care provider immediately. Health care providers caring for a patient suspected to have measles should contact the state or local public health agency immediately. CDPHE can be reached at 303-692-2700, or after hours 303-370-9395 (evenings, holidays, weekends).



“Protecting yourself and your community from measles is a simple but important step,” Dr. Herlihy said. “By getting vaccinated, we can prevent the spread of this dangerous disease and keep Coloradans healthy.”

More information about measles and the MMR vaccine is available on the CDPHE website.

###

Denver (27 de febrero de 2025) — En un contexto en que aumentan los casos de sarampión en los Estados Unidos y a medida que se acercan los viajes de vacaciones de primavera, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) insta a los coloradenses a vacunarse contra esta enfermedad altamente contagiosa. La mejor protección contra el sarampión es la vacuna triple vírica, llamada MMR en inglés, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

En palabras de la Dra. Rachel Herlihy, epidemióloga estatal del CDPHE: "Estamos observando un aumento preocupante de casos de sarampión en todo el país, incluso en los Estados vecinos de Colorado. Mientras los coloradenses se preparan para los típicos viajes de las vacaciones de primavera, es crucial asegurarse de que usted y su familia estén protegidos contra esta enfermedad altamente grave y contagiosa".

El sarampión es más que una erupción cutánea. Es una enfermedad respiratoria grave que puede causar problemas de por vida tales como la pérdida de la audición y daños cerebrales. En los casos más graves, puede ocurrir insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. El sarampión se propaga fácilmente. Puede quedar flotando en el aire hasta dos horas y también permanece en las superficies. Si una persona lo contrajo, entonces nueve de cada diez personas que están desprotegidas a su alrededor contraerán sarampión. Aquellos que están infectados con sarampión pueden contagiar a otras personas durante este período: desde cuatro días antes de comenzar un sarpullido hasta cuatro días después de que aparezca.

El sarampión había sido casi eliminado de los Estados Unidos, pero dado que menos personas están siendo vacunadas, está volviendo a hacerse presente. En la actualidad, están ocurriendo grandes brotes de sarampión en todo el país, incluso en Texas y Nuevo México. Según los Centros de Control de y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), al 20 de febrero de 2025, ocho Estados han reportado un total de 93 casos de sarampión. En 2024, EE.UU. registró 16 brotes de sarampión y 285 casos. De los 2024 casos de sarampión ocurridos en los Estados Unidos, el 89% de los afectados fueron personas que no estaban vacunadas y el 40% necesitaron hospitalización. La epidemia nacional de sarampión representa un riesgo para todos los que están desprotegidos.

La vacuna MMR es muy eficaz en la prevención del sarampión. Brinda una protección de alrededor del 93% después de una dosis y de aproximadamente el 97% después de dos dosis. Esta vacuna está disponible sin costo o a bajo costo en consultorios médicos, centros de salud comunitarios, farmacias, clínicas públicas y algunas escuelas.

CDPHE recomienda que todos los niños y adultos que aún no son inmunes sean vacunados. Los niños deben aplicarse dos dosis de la vacuna MMR, comenzando con la primera a los 12 a15 meses de edad y la segunda a los 4 a 6 años. Los bebés de 6 a 11 meses de edad deben recibir una dosis temprana de la vacuna MMR antes de viajar internacionalmente, idealmente al menos dos semanas antes del viaje.

Entre los adultos que, en principio, deben ser vacunados se incluyen:

Los adultos vacunados antes de 1968, que recibieron una vacuna contra el sarampión inactivada (muerta) o una vacuna contra el sarampión de tipo desconocido, ya que la vacuna contra el sarampión inactivada no fue tan eficaz.

Los adultos que no conocen bien su historial de vacunas MMR. Cabe señalar que hay ningún daño en aplicarse una dosis de la vacuna MMR, incluso si usted ya tiene inmunidad.

No se recomienda a los adultos nacidos entre 1968 y 1989 —los cuales probablemente recibieron solo una dosis de la vacuna contra el sarampión— aplicarse una segunda dosis de la vacuna MMR.



CDPHE insta a los coloradenses a que tomen las siguientes medidas:

Vacunarse :

: Consulte la situación actual en su destino de viaje :

: Conozca los síntomas : Los síntomas del sarampión aparecen típicamente entre 7 y 21 días después de la exposición e incluyen: Fiebre alta (que puede llegar a más de 104 °F). Tos. Secreción nasal. Ojos rojos y llorosos. Erupción cutánea (entre 3 y 5 días después de que empiecen otros síntomas). Si usted desarrolla estos síntomas, manténgase alejado de los demás en la medida de lo posible y comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato. Los proveedores de atención médica que atienden a un presunto paciente de sarampión deben comunicarse inmediatamente con la agencia estatal o local de salud pública. Nuestro Departamento, el CDPHE, puede ser contactado al 303-692-2700, o después del horario de trabajo al 303-370-9395 (por la noche, durante días festivos y fines de semana).

:

La Dra. Herlihy expresó: "Protegerse a sí mismo y a su comunidad del sarampión es un paso simple pero importante. Al vacunarnos, podemos prevenir la propagación de esta peligrosa enfermedad y salvaguardar la salud de los otros coloradenses".

Usted podrá obtener más información sobre el sarampión y la vacuna MMR en el sitio web del CDPHE.

###