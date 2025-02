글로벌 게임 산업은 2030년까지 13.1%의 CAGR로 6,657억 7,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

Corporation, Nintendo Co., Ltd., Rovio Entertainment Corporation, Nvidia Corporation 등과 같은 최고의 글로벌 게임 회사.

세계 게임 시장 규모는 2022년 2,495억 5천만 달러로 평가되었으며, 2023년 2,817억 7천만 달러에서 2030년 6,657억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간(2023~2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.” — Fortune Business Insights

PUNE, MAHARAHTRA, INDIA, February 26, 2025 / EINPresswire.com / -- 글로벌 게임 시장 규모는 2022년 2,495억 5,000만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2023년 2,817억 7,000만 달러에서 2030년 6,657억 7,000만 달러로 확장될 준비가 되어 있으며 연구 기간 동안 13.1%의 CAGR을 나타냅니다. 이러한 증가는 급증하는 제품 인기와 홈 엔터테인먼트 시스템에 대한 급증하는 지출 때문입니다.Fortune Business Insights™는 "게임 시장, 2023-2030"이라는 제목의 연구 보고서에서 그의 정보를 제공합니다.➡️ 무료 샘플 연구 PDF 요청 : https://www.fortunebusinessinsights.com/ko/enquiry/request-sample-pdf/gaming-market-105730 ➡️ 에 언급된 주요 선수 목록 보고서:• Microsoft Corporation(미국)• Nintendo Co., Ltd (일본)• Rovio Entertainment Corporation (핀란드)• Nvidia Corporation(미국)• Valve Corporation(미국)• PlayJam Ltd (영국)• Electronic Arts Inc.(미국)• Sony Group Corporation (일본)• Bandai Namco Holdings Inc. (일본)• Tencent Holdings Ltd. (중국)• Activision Blizzard, Inc.(미국)➡️ 보고서 범위 및 세분화:2023년 시장 규모 가치: 2,817억 7,000만 달러2030년까지 시장 규모 가치: 6,657억 7,000만 달러성장률: CAGR 13.1%(2023-2030)기준 연도: 2022과거 데이터: 2019-2021연구 고려 기간: 2019-2030아니요. 보고서 페이지 수: 180➡️ 세분화:슈터 세그먼트는 3D 사실적인 그래픽을 통합하여 인기를 얻었습니다.게임 유형에 따라 시장은 스포츠, 액션, 슈팅, 롤플레잉 등으로 분류됩니다. 슈팅 부문은 압도적인 점유율을 차지할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 놀라운 확장을 보일 것입니다. 이 확장은 대부분의 슈팅 게임에 3D 사실적인 그래픽을 통합함으로써 추진되었습니다.휴대폰 부문은 스마트폰 보급률 증가에 힘입어 선두를 달리고 있습니다.장치 유형에 따라 시장은 PC/MMO, 휴대폰, 태블릿 및 TV/콘솔로 세분화됩니다. 휴대 전화 부문은 연구 기간 동안 상당한 확장을 등록할 것으로 예상됩니다. 이러한 급증은 전 세계적으로 스마트폰의 보급률이 증가함에 따라 추진되고 있습니다.남성 세그먼트는 다양한 게임의 가용성으로 인해 상당한 성장을 등록합니다.최종 사용자를 기준으로 시장은 남성과 여성으로 세분화됩니다. 남성 부문은 예상 기간 동안 상당한 CAGR로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 남성 중심의 디자인을 가진 다양한 게임들의 출시에 힘입어 주도되고 있습니다.지리를 기반으로 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 남미 및 중동 및 아프리카 전역에서 분석되었습니다.사용자 정의 요청 : https://www.fortunebusinessinsights.com/ko/enquiry/ask-for-customization/gaming-market-105730 ➡️ 모바일 게임의 부상모바일 게임은 스마트폰 보급률이 높고 인터넷 속도가 빠른 덕분에 한국 게임 시장을 장악하고 있습니다. 인구의 70% 이상이 게임을 즐기고 있으며, 모바일 게임이 전체 시장 점유율의 약 60%를 차지하고 있습니다. Battlegrounds Mobile과 Among Us와 같은 인기 있는 모바일 게임은 특히 젊은 세대에서 상호 작용적이고 사회적인 특성으로 인해 성공을 거두고 있습니다.모바일 게임의 성공은 또한 많은 젊은 플레이어가 친구와 교류하는 방법으로 보기 때문에 사회적 참여와 관련이 있습니다. 멀티플레이어 및 협력 게임 경험은 업계의 성장을 계속 주도하고 있으며, 모바일 게임은 가장 수익성이 높은 부문이 되었습니다.➡️ e스포츠와 정부 지원e스포츠는 한국 게임 생태계의 중요한 부분입니다. 한국은 특히 League of Legends, StarCraft, Overwatch와 같은 게임에서 세계에서 가장 성공적인 e스포츠 팀과 선수를 보유하고 있습니다. 한국 e스포츠 협회와 같은 정부 기관은 토너먼트를 조직하고 선수에게 리소스를 제공하여 업계를 적극적으로 홍보하고 지원합니다.e스포츠의 경제적 영향은 상당합니다. 한국에서 개최되는 주요 국제 토너먼트는 수백만 달러의 수익을 창출하고 전 세계 관객을 유치합니다. 서울에서 열리는 2023년 리그 오브 레전드 월드 챔피언십과 같은 이벤트는 한국이 글로벌 e스포츠 허브라는 지위를 강조하여 상당한 관광과 투자를 유치했습니다.➡️ 게임 수출과 글로벌 확장게임은 한국의 수출 경제의 핵심 원동력으로, 콘텐츠 수출에서 K팝을 앞지르고 있습니다. 한국 게임은 전 세계적으로 수요가 많으며, 중국이 가장 큰 수입국이고 그 뒤를 동남아시아와 유럽이 따릅니다. 과거의 정치적 긴장이 수출에 영향을 미쳤지만, 최근 중국에서 한국 게임이 승인되면서 이 중요한 시장이 활성화되고 있음을 시사합니다.또한, 한국 게임 회사는 유럽 시장으로 진출하여 Gamescom과 같은 이벤트에서 입지를 확대하고 있습니다. 이러한 회사는 콘솔과 PC 게임에 대한 글로벌 선호도에 적응하여 모바일 게임 너머로 영역을 다각화하고 있습니다.➡️ 보고서 적용 범위:이 보고서는 예측 기간 동안 글로벌 산업 시나리오를 향상시키는 주요 동향에 대한 포괄적인 범위를 제공합니다. 또한 향후 몇 년 동안 시장 확장을 추진하는 핵심 요인에 대한 통찰력을 제공합니다. 보고서의 추가 측면은 주요 시장 참가자가 업계 기반을 강화하기 위해 수행한 중추적인 단계에 대한 개요로 구성됩니다.➡️ 운전자 및 구속 장치:게임 산업에 대한 젊은이들의 경향이 커지면서 산업 확장이 촉진되고 있습니다.게임 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나는 비디오 게임에 대한 젊은이들의 급증입니다. 산업 확장은 실내 게임 및 기타 여가 활동에 대한 젊은이들의 탐닉이 증가함에 따라 더욱 추진됩니다.그러나 산업 성장은 강렬한 게이머 수의 증가에 영향을 받을 수 있으며, 이는 중독으로 변질되거나 사회적 불안 문제로 이어질 수 있습니다.➡️ 지역 인사이트:아시아 태평양 지역, 도시 인구의 급속한 증가에 힘입어 두각을 나타내고 있습니다.아시아 태평양 게임 시장 점유율은 예측 기간 동안 상당한 확장을 등록할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 시장에서 비디오 게임 출시에 대한 인식이 높아지고 있기 때문입니다.유럽 시장은 연구 기간 동안 수익성 있는 속도로 확장될 준비가 되어 있습니다. 이러한 급증은 게임 부문 개발에 대한 정부 투자 증가에 의해 주도되었습니다.➡️ 견적 요청 : https://www.fortunebusinessinsights.com/ko/enquiry/get-a-quote/gaming-market-105730 ➡️ 경쟁 구도:주요 기업들, 업계 입지를 강화하기 위한 파트너십 계약 체결많은 업계 관계자들이 시장에서의 입지를 강화하기 위해 신제품을 설계하고 출시하고 있습니다. 이는 지리적 입지를 확장하기 위한 몇 가지 전략적 단계를 채택하는 것과 함께 합니다. 다른 이니셔티브 중 일부는 우수한 솔루션의 출시를 가능하게 하기 위한 연구 활동의 급증으로 구성됩니다.➡️ 주요 산업 발전:2021년 4월 – Electronic Arts Inc.가 Glu Mobile Inc.를 인수하기 위한 계약을 체결했습니다. 이러한 움직임은 모바일 게임 부문에서 회사의 입지를 확대하는 것을 목표로 했습니다.➡️ 관련 보고서: 비디오 게임 시장 규모, 점유율, 산업 분석, 개요, 보고서, 2032 소비자 가전 시장, 성장 보고서, 규모, 점유율, 수요, 2032우리에 대해 :Fortune Business Insights™는 전문적인 기업 분석과 정확한 데이터를 제공하여 모든 규모의 조직이 적시에 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

