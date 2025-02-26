XS.com 任命 Stelios Pallis 为首席技术官
Business News/ -- 全球知名、屡获殊荣的金融科技及金融服务提供商 XS.com 隆重宣布 Stelios Pallis 出任公司首席技术官（CTO）。这一重要任命彰显了XS.com持续加码技术发展、不断推动创新的战略承诺。
作为系统架构、后端开发及云端解决方案领域的顶尖专家，Stelios Pallis将全面执掌XS.com技术战略布局，引领公司打造创新的金融解决方案。作为技术掌舵人，他将成为驱动前沿创新的关键引擎，持续巩固XS.com的行业领军优势，并打造更流畅、安全、灵活高效的交易体验。
Stelios Pallis 在科技行业深耕十余年，凭借战略级技术视野蜚声业界，擅长将前沿科技与业务目标深度耦合。他在提升系统性能、领导高效团队与打造标杆性实践案例方面卓有建树，更在推动金融行业技术进程方面取得了亮眼的成绩。
“很荣幸能够加入 XS.com，并在行业快速发展的关键时期领导公司的技术创新。” XS.com 首席技术官 Stelios Pallis 表示，“我将着力于优化公司的技术架构，推动创新发展，确保我们为全球交易者提供定义市场新标准的尖端解决方案。”
作为XS.com的首席技术官，Pallis 将主导公司的全球技术基础设施建设，聚焦于开发流畅、安全、创新的交易解决方案。他的战略规划将推动XS.com的技术迭代升级，通过打造以客户为中心的变革性解决方案，持续巩固公司在金融服务行业的领军地位。
XS.com首席执行官 Mohamad Ibrahim 对此次任命充满信心，他表示：
“我们非常欢迎 Stelios Pallis 加入领导团队，对于XS.com 而言，这是一个激动人心的时刻。他深厚的技术积淀、前瞻性的战略思维，以及构建灵活高效的创新解决方案的能力，使他成为推动公司愿景落地的最佳人选。我们期待与Stelios携手突破技术边界，持续践行‘打造真正具有影响力的解决方案’的承诺。”
随着 Stelios Pallis 掌舵XS.com的技术革新，公司将进一步夯实其在金融科技与金融服务行业的领导地位。此次战略人事布局不仅彰显了XS.com对技术卓越的坚定承诺，也为提升客户体验、推动可持续增长奠定了坚实基础。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
XS Editorial Team
作为系统架构、后端开发及云端解决方案领域的顶尖专家，Stelios Pallis将全面执掌XS.com技术战略布局，引领公司打造创新的金融解决方案。作为技术掌舵人，他将成为驱动前沿创新的关键引擎，持续巩固XS.com的行业领军优势，并打造更流畅、安全、灵活高效的交易体验。
Stelios Pallis 在科技行业深耕十余年，凭借战略级技术视野蜚声业界，擅长将前沿科技与业务目标深度耦合。他在提升系统性能、领导高效团队与打造标杆性实践案例方面卓有建树，更在推动金融行业技术进程方面取得了亮眼的成绩。
“很荣幸能够加入 XS.com，并在行业快速发展的关键时期领导公司的技术创新。” XS.com 首席技术官 Stelios Pallis 表示，“我将着力于优化公司的技术架构，推动创新发展，确保我们为全球交易者提供定义市场新标准的尖端解决方案。”
作为XS.com的首席技术官，Pallis 将主导公司的全球技术基础设施建设，聚焦于开发流畅、安全、创新的交易解决方案。他的战略规划将推动XS.com的技术迭代升级，通过打造以客户为中心的变革性解决方案，持续巩固公司在金融服务行业的领军地位。
XS.com首席执行官 Mohamad Ibrahim 对此次任命充满信心，他表示：
“我们非常欢迎 Stelios Pallis 加入领导团队，对于XS.com 而言，这是一个激动人心的时刻。他深厚的技术积淀、前瞻性的战略思维，以及构建灵活高效的创新解决方案的能力，使他成为推动公司愿景落地的最佳人选。我们期待与Stelios携手突破技术边界，持续践行‘打造真正具有影响力的解决方案’的承诺。”
随着 Stelios Pallis 掌舵XS.com的技术革新，公司将进一步夯实其在金融科技与金融服务行业的领导地位。此次战略人事布局不仅彰显了XS.com对技术卓越的坚定承诺，也为提升客户体验、推动可持续增长奠定了坚实基础。
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XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
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