香港著名的邁爾豪園，將透過Sotheby’s Concierge Auctions開拍，拍賣開價為 港元1200萬

HONG KONG, NEW TERRITORIES , HONG KONG, February 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sotheby's Concierge Auctions 今天宣佈，位於香港新界粉錦公路328號的設計師邁爾豪園1號屋這幢設計師住宅是與香港 利斯蘇富比國際房地產 的 Eva Fung 合作，透過網上市場以 2,980 萬港元的價格出售。競投現已透過該公司的線上市場開始，並將於 3 月 13 日截止。

該住宅距離著名的香港高爾夫球會粉嶺球場僅幾步之遙，融合了現代奢華與鬱鬱蔥蔥的鄉村的寧靜。住宅採用高天花板、玻璃牆、天窗和開放式平面圖，充滿自然光線，營造室內外空間的無縫連接。來自全球各地的定制家具、手工燈具和飾面提升了室內設計。

Eva Fung 表示：「定制設計元素的無縫融合，加上邁爾豪園的寧靜私密環境，真正讓這座住宅與眾不同。我們很高興將這座宏偉的房產帶到世界舞台，為眼光敏銳的買家提供難得的機會，確保一個代表香港奢華生活的典範住宅。」

寬敞的客廳和用餐區通向 L 形私人花園，俯瞰著一個寬敞的陽台，為戶外用餐提供了完美的環境。住宅配備兩個最先進的開放式廚房，適合娛樂。住宅的頂層包括主套房，包括一個私人平台、兩個步入式衣櫥和一個希臘風格的水療浴缸。第二間套房卧室還可通往陽台。

其他功能包括一個玻璃圍起來的雜物收納區和一個可容納 1-2 輛汽車的私人車庫。邁爾豪園社區提供 24 小時專業保安、帶園景游泳池的會所和高標準的管理服務，確保隱私和度假式生活。

Sotheby’s Concierge Auctions 業務發展總監 Joyce Lee 補充道：「香港房地產市場競爭激烈，我們很高興能為買家提供一種新方式來獲得如此罕見的瑰寶。邁爾豪園提供無與倫比的生活方式，這次拍賣是獲得真正非凡住宅的難得機會。」

粉嶺位於香港新界，融合了自然美景和現代實用性。該地區四周環繞著鬱鬱蔥蔥的青山，為戶外運動愛好者提供了許多活動，包括靠近粉嶺高爾夫俱樂部。驅車 15 分鐘即可到達中國邊境和迷人的大埔，那裡有海濱餐廳、繁華的當地市場和大埔超級商場。米其林推薦的陳漢記等著名餐廳都近在咫尺，公共交通便利，可輕鬆前往香港市中心，那裡有學校、購物場所和著名的戶外景點。

物業圖片可在此處查看 here。所有照片來源應歸於蘇富比國際房地產香港。

邁爾豪園 – 位於粉錦路328號1號屋可預約私人參觀，包括現場或虛擬參觀。



作為Sotheby’s Concierge Auctions 與 Giveback Homes 合作的 Key For Key® 捐贈計劃的一部分，此次交易的結束將為有需要的家庭建造新房屋提供資金。

物業和機會細節由賣方或其他人提供；買方需驗證。代理商將根據上市協議的條款和條件獲得報酬。詳情請見拍賣條款及細則。

欲了解更多信息，包括物業詳情、審查文件等，請瀏覽 ConciergeAuctions.com 或致電 +1.212.202.2940。

關於 Concierge Auctions

Concierge Auctions是全球頂尖的豪宅拍賣市場，擁有最先進的數碼行銷、房產預覽和競價平台。該公司將獨一無二的住宅賣家與地球上一些最有能力的房產鑑賞家聯繫起來。賣家獲得無與倫比的影響力、速度和確定性。買家獲得精選的機會。代理商在 30 天內賺取佣金。Concierge Auctions 被蘇富比（世界頂級藝術品和奢侈品目的拍賣行）和 Anywhere Real Estate, Inc（紐約證券交易所代碼：HOUS）（美國最大的全方位服務住宅房地產服務公司）收購，繼續獨立運營，與眾多業內領先經紀公司的房地產代理商合作，為客戶舉辦豪華拍賣會。對於蘇富比國際房地產的房源和公司，Concierge Auctions 以Sotheby’s Concierge Auctions 的形式提供蘇富比的品牌獨家經營權。自 2008 年成立以來，該公司已創造了數十億美元的銷售額，打破了拍賣史上最高價住宅的世界紀錄，並在美國 46 個州和 35 個國家銷售了房產。該公司擁有業內最全面、最智能的高淨值房地產買家和賣家數據庫之一，並致力於通過其 Key For Key® 捐贈計劃與 Giveback Homes™ 合作，建造 300 多套住宅，該計劃從公司出售的每一處房產中為有需要的家庭提供新住房資金。欲了解更多信息，請瀏覽 ConciergeAuctions.com。

關於蘇富比國際房地產

蘇富比國際房地產成立於 1976 年，是為蘇富比拍賣行的尊貴客戶提供的房地產服務。今天，該公司的全球足跡遍及全球 83 個國家和地區的 1,100 多個辦事處，包括在主要大都市和度假勝地的 48 個公司擁有的經紀辦事處。2004 年 2 月，Anywhere Real Estate Inc. 與拍賣行運營商蘇富比簽訂了長期戰略聯盟。該協議規定了蘇富比國際房地產名稱的許可和特許經營系統的開發。特許經營系統由一個附屬網絡組成，其中每個辦事處都是獨立擁有和運營的。蘇富比國際房地產為其附屬機構和代理商提供一系列運營、營銷、招聘、教育和業務發展資源。附屬公司和代理商還受益於與成立於 1744 年的歷史悠久蘇富比拍賣行合作。欲了解更多信息，請瀏覽www.sothebysrealty.com。

附屬網絡由 Sotheby’s International Realty Affiliates LLC 運營，公司擁有的經紀公司由 Sotheby's International Realty, Inc. 運營。這兩個實體都是 Anywhere Real Estate Inc.（紐約證券交易所代碼：HOUS）的子公司，Anywhere Real Estate Inc. 是房地產特許經營的全球領導者，也是房地產經紀、搬遷和安置服務的提供商。Sotheby’s International Realty Affiliates LLC 和 Sotheby’s International Realty, Inc. 都完全支持《公平住房法》和《機會均等法》的原則。

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位於香港新界粉錦公路328號1號屋

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