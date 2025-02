Người Việt ngày càng coi thú cưng là thành viên gia đình–Mạng xã hội trở thành nguồn tư vấn hàng đầu, theo TGM Research

Attitude towards Pets Pet Owners Kinds of pets owned

SINGAPORE, February 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Thị trường thú cưng tại Việt Nam đang chứng kiến một sự chuyển mình mạnh mẽ. Thú cưng không còn chỉ là vật nuôi – chúng đang dần trở thành một phần quan trọng trong gia đình, dẫn đến những thay đổi đáng kể trong hành vi chăm sóc và tiêu dùng. Theo Báo Cáo Thị Trường Chăm Sóc Thú Cưng tại Việt Nam 2024 do TGM Research công bố, hơn một nửa chủ nuôi thú cưng tại Việt Nam tìm kiếm lời khuyên chăm sóc trên mạng xã hội, phản ánh xu hướng nhân hóa thú cưng ngày càng rõ nét.Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ nghiên cứu toàn cầu của TGM về ngành thú cưng, với sự tham gia của 35 quốc gia và 19.181 người được khảo sát. Dữ liệu thu thập cho thấy thị trường thú cưng tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, khi chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tính tiện lợi ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên hàng đầu.Ông Greg Laski, Tổng Giám đốc TGM Research, chia sẻ:“Ngành thú cưng tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, với nhu cầu chăm sóc thú cưng ngày càng gia tăng. Để bắt kịp sự thay đổi này, các doanh nghiệp cần thấu hiểu xu hướng mới và điều chỉnh chiến lược phù hợp. Báo cáo của chúng tôi mang đến góc nhìn toàn diện, giúp thương hiệu kết nối tốt hơn với khách hàng và đáp ứng nhu cầu thị trường.”Xu hướng nổi bật từ Khảo Sát Thị Trường Thú Cưng Việt Nam 2024• Mạng xã hội trở thành nguồn tư vấn chính – Ngày càng nhiều chủ nuôi tìm kiếm thông tin từ cộng đồng trực tuyến, KOLs và chuyên gia trên mạng xã hội để cập nhật xu hướng và lời khuyên chăm sóc thú cưng.• Sức khỏe thú cưng được chú trọng hơn, đặc biệt là tiêu hóa – Các vấn đề tiêu hóa tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của chủ nuôi, làm gia tăng nhu cầu thực phẩm dinh dưỡng chuyên biệt và tư vấn thú y.• Bùng nổ dịch vụ spa và làm đẹp thú cưng – Không chỉ dừng lại ở các nhu cầu cơ bản, dịch vụ chăm sóc lông, vệ sinh chuyên sâu và làm đẹp chuyên nghiệp đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.• Thương mại điện tử thay đổi thói quen mua sắm – Hành vi tiêu dùng của chủ nuôi đang thay đổi nhanh chóng khi thương mại điện tử mang đến sự tiện lợi, đa dạng sản phẩm và mức giá cạnh tranh.• Bác sĩ thú y có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng – Dù mạng xã hội là nguồn tham khảo phổ biến, chủ nuôi vẫn đặc biệt tin tưởng khuyến nghị từ bác sĩ thú y khi lựa chọn thực phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho thú cưng.• Chất lượng và minh bạch quan trọng hơn giá cả – Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng khắt khe hơn, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao thay vì chỉ tập trung vào giá thành.Để xem đầy đủ Báo Cáo Thị Trường Chăm Sóc Thú Cưng 2024 và các xu hướng tiêu dùng nổi bật, vui lòng truy cập TGM Global Pet Care Survey 2024 hoặc liên hệ với chúng tôi qua email contact@tgmresearch.com VỀ BÁO CÁOTừ xu hướng sở hữu thú cưng đến thói quen mua sắm, Báo cáo Toàn cầu về Chăm sóc Thú cưng 2024 của TGM cung cấp những hiểu biết sâu sắc về hành vi chăm sóc thú cưng, giúp các thương hiệu và chuyên gia trong ngành nắm bắt cơ hội và xu hướng thị trường. Khám phá toàn bộ kết quả trong thị trường chăm sóc thú cưng tại đây: https://tgmresearch.com/pet-care-insights-2024.html PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUTGM Research đã thực hiện 19.181 cuộc phỏng vấn trực tuyến (CAWI) tại 35 quốc gia, với đối tượng khảo sát là người trưởng thành từ 18 đến 55+ tuổi. Quá trình khảo sát được thực hiện trên mẫu đại diện quốc gia theo độ tuổi và giới tính tại mỗi quốc gia.Các quốc gia tham gia khảo sát bao gồm: Argentina, Úc, Áo, Bỉ, Brazil, Chile, Colombia, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ireland, Ý, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Nigeria, Peru, Philippines, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Ả Rập Xê Út, Serbia, Singapore, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Anh, Ukraine, Việt Nam và Mỹ.Dữ liệu cuối cùng phản ánh chính xác cơ cấu dân số trưởng thành của từng quốc gia.

