Wael Hammad接受Finance Magnates專訪，暢談XS.com未來願景
Business News/ -- 2月24日，XS.com集團首席商務官（CCO）Wael Hammad在接受Finance Magnates深度專訪時，詳細分享了XS.com取得的重要成就，並展望了2025年的宏偉藍圖。
自2010年成立以來，XS.com在全球多個金融中心取得了重要監管牌照，包括亞洲的LFSA、非洲的FSCA、澳大利亞的ASIC以及歐洲的CySEC，贏得了良好的行業口碑。這些牌照不僅彰顯了XS.com對合規性、透明度和資金安全的承諾，也確保了全球交易者能夠享受安全可靠的交易環境。
XS.com始終聚焦未來發展，不斷擴展業務版圖、推動創新解決方案，並致力於為交易者提供前所未有的支援。
以下是訪談內容的繁體中文譯文：
在本次採訪中，我們採訪了XS.com集團首席商務官（CCO）Wael Hammad。作為多資產交易和金融科技創新領域的資深專家，Wael一直是XS.com成功背後的重要推動力。在採訪中，他分享了XS.com如何在過去一年裡實現快速創新與發展。
從推出先進的交易工具、優化交易平台，到深化合作關係、完善VIP客戶計畫，XS.com始終致力於提升交易體驗。在本次對話中，Wael深入解析了公司如何應對市場挑戰、預判行業趨勢，並持續為客戶創造價值。
採訪者：2024年對XS.com而言是極具變革性的一年，公司在監管合規、技術創新和客戶關係方面均取得了重大突破。能否大致介紹一下公司的重要里程碑？
Wael：的確如此！2024年對XS.com來說確實是轉型之年。我們始終聚焦於擴展合規版圖、提升全球影響力，並推出創新交易工具，以幫助交易者更智慧、更高效地交易。
監管合規是我們的戰略基石。我們始終堅持嚴格遵守全球監管要求，因為我們相信，一個真正卓越的企業需要不斷擴展其監管版圖。透過不斷獲取新的牌照，我們進一步鞏固了在重要金融市場的地位，彰顯了我們對行業最高標準的堅守，同時也確保客戶能夠獲得透明、安全的交易體驗。
2024年，我們的最大里程碑是在多個主要金融中心成功獲得了牌照，確保了公司完全符合國際監管標準。我們目前的監管足跡已遍及多個大洲，包括亞洲的LFSA、非洲的FSCA、澳大利亞的ASIC和歐洲的CySEC。但這只是一個開始。我們相信監管合規是一個持續推進的過程，XS.com仍在積極申請更多金融牌照，以進一步拓展全球影響力，並為客戶提供更高水準的透明度和保護。
採訪者：XS.com近年頻繁亮相國際金融活動，這對公司的發展有何影響？
Wael：親自與交易者、合作夥伴和行業領袖面對面交流，始終是不可替代的體驗。XS.com非常重視全球金融展會，並積極參與各大金融活動、博覽會與行業研討會。我們的全球化佈局使我們能夠深化客戶關係，深入瞭解不斷變化的市場需求，並展示我們的創新技術與服務。
這些活動還為我們提供了與各地交易者直接溝通的機會——瞭解他們喜歡什麼、需要什麼以及如何提升他們的交易體驗。不同地區的交易者需求各異，例如拉美交易者的需求可能與南非、中東及北非或亞洲的交易者有所不同。正因如此，我們希望透過這些活動，傾聽交易者的真實回饋，進而優化我們的定制化服務，確保我們能提供最適合他們的交易體驗。
我們始終致力於建立雙向溝通管道，無論是在展會現場，還是透過其他溝通管道，我們都希望與交易者和合作夥伴保持緊密聯繫。這不僅幫助我們持續提升服務水準，還使我們能夠準確把握行業趨勢，確保為全球交易者創造更優質的交易環境。
採訪者：成功的企業往往離不開強有力的合作夥伴關係。XS.com如何建立和維護長期合作？
Wael：合作夥伴是XS.com業務的核心，我們始終將他們視為公司成功的關鍵驅動力。因此，我們致力於構建以信任、透明度和長期發展為基礎的戰略同盟。
無論是經紀商、金融機構還是聯盟夥伴，我們都提供量身定制的合作模式，確保他們能夠充分受益於XS.com不斷擴展的交易產品矩陣、行業領先的交易條件以及專屬忠誠計畫。我們特別重視價值共創，確保每項合作都能實現互利共贏與可持續發展。
與此同時，我們不斷優化分潤架構、深化戰略合作，並提供定制化支持方案，助力我們的合作夥伴與XS.com共同成長。透過與合作夥伴的緊密協作，我們正在構建一個交易者和合作夥伴共生共贏的金融生態系統，確保所有參與者都能在這一體系中蓬勃發展。
採訪者：長期使用 XS.com 的交易者可享受專屬權益。公司如何回饋長期忠誠的客戶群體？
Wael ：我們透過專屬權益體系彰顯對忠誠客戶的珍視。XS VIP計畫正是我們為長期忠誠客戶量身打造的尊享服務體系，今年我們對其進行了特別升級，其中包括定制化交易條件、一對一專家諮詢、專業市場洞察等。
除了交易特權，XS VIP客戶還可享受尊享生活禮遇、獨家活動邀約，以及與公司高層團隊的直接互動機會。我們目前已在全球範圍內舉辦了多場VIP專屬研討會和博覽會，確保我們的VIP客戶能夠獲得無與倫比的交流與學習機會。
XS VIP的核心競爭力在於個性化服務深度。我們深入分析每位交易者的投資目標，精准提供市場工具與發展機遇。更值得期待的是，我們即將推出更多忠誠度計畫，進一步提升合作夥伴關係與客戶參與度。
展望2025年，我們將推出更多專屬忠誠計畫，持續強化對客戶的承諾，確保他們獲得頂級的交易體驗。
採訪者：交易者對提升交易表現的工具需求極大。XS.com在這方面有哪些創新？
Wael：技術創新始終是XS.com的核心競爭力。其中最值得一提的是我們推出的AI Insights智慧分析工具，由Hoc-Trade提供技術支援。這款革命性工具利用人工智慧幫助交易者識別認知偏差並優化其決策。該系統透過分析交易行為，在交易時機、交易策略與風險管理等維度提供個性化回饋，最終提升投資組合管理水準與盈利能力。
另一重大創新是我們還推出了高達1:2000的動態槓桿，為交易者提供更靈活的風險管理方案。不同於傳統固定槓桿，我們的動態槓桿模型可根據交易量和市場環境自動調整，使交易者能夠更靈活地即時制定交易策略。例如，在主要貨幣對和黃金交易中，槓桿最高可達1:2000，大幅提升了交易者的資金利用率，充分釋放交易潛能。
我們還在不斷優化交易環境——例如提升訂單執行速度、增強市場流動性，並拓展可交易資產範圍，致力於打造流暢且強大的交易體驗。
採訪者：作為正在重塑交易行業格局的全球領軍者，XS.com憑藉開創性創新與日益擴大的市場影響力，將如何在未來數年間為行業樹立黃金標杆？
Wael：XS.com的願景是在創新力、可信度與適應力方面樹立行業新標杆。
我們將不斷推出全新產品、優化交易條件，並獲取更多金融牌照，以進一步擴大市場覆蓋範圍。我們不僅要提供頂尖交易工具，更要構建360度全方位的支援體系，以幫助客戶取得成功。
在鞏固成熟市場領導地位的同時，我們將重點佈局新興市場。透過對技術研發、客戶服務與合規佈局的持續投入，我們的目標是讓XS.com始終成為全球交易者的首選平台。
XS.com始終專注於賦能交易者、加強合作關係，並以創新和以客戶為中心的理念引領行業發展。未來，我們還將推出更多產品升級、擴展忠誠計畫，並持續拓展全球業務，對於XS.com與合作夥伴的共同未來，我們充滿信心與期待。
採訪者：感謝Wael先生今日撥冗接受採訪，您所分享的見解可謂字字珠璣，令人獲益匪淺。
Wael：榮幸之至。
如需閱讀採訪原文，請訪問Finance Magnates官網：
https://www.financemagnates.com/thought-leadership/xscoms-wael-hammad-discusses-how-company-has-become-a-global-leader-in-trading/
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
XS Editorial Team
自2010年成立以來，XS.com在全球多個金融中心取得了重要監管牌照，包括亞洲的LFSA、非洲的FSCA、澳大利亞的ASIC以及歐洲的CySEC，贏得了良好的行業口碑。這些牌照不僅彰顯了XS.com對合規性、透明度和資金安全的承諾，也確保了全球交易者能夠享受安全可靠的交易環境。
XS.com始終聚焦未來發展，不斷擴展業務版圖、推動創新解決方案，並致力於為交易者提供前所未有的支援。
以下是訪談內容的繁體中文譯文：
在本次採訪中，我們採訪了XS.com集團首席商務官（CCO）Wael Hammad。作為多資產交易和金融科技創新領域的資深專家，Wael一直是XS.com成功背後的重要推動力。在採訪中，他分享了XS.com如何在過去一年裡實現快速創新與發展。
從推出先進的交易工具、優化交易平台，到深化合作關係、完善VIP客戶計畫，XS.com始終致力於提升交易體驗。在本次對話中，Wael深入解析了公司如何應對市場挑戰、預判行業趨勢，並持續為客戶創造價值。
採訪者：2024年對XS.com而言是極具變革性的一年，公司在監管合規、技術創新和客戶關係方面均取得了重大突破。能否大致介紹一下公司的重要里程碑？
Wael：的確如此！2024年對XS.com來說確實是轉型之年。我們始終聚焦於擴展合規版圖、提升全球影響力，並推出創新交易工具，以幫助交易者更智慧、更高效地交易。
監管合規是我們的戰略基石。我們始終堅持嚴格遵守全球監管要求，因為我們相信，一個真正卓越的企業需要不斷擴展其監管版圖。透過不斷獲取新的牌照，我們進一步鞏固了在重要金融市場的地位，彰顯了我們對行業最高標準的堅守，同時也確保客戶能夠獲得透明、安全的交易體驗。
2024年，我們的最大里程碑是在多個主要金融中心成功獲得了牌照，確保了公司完全符合國際監管標準。我們目前的監管足跡已遍及多個大洲，包括亞洲的LFSA、非洲的FSCA、澳大利亞的ASIC和歐洲的CySEC。但這只是一個開始。我們相信監管合規是一個持續推進的過程，XS.com仍在積極申請更多金融牌照，以進一步拓展全球影響力，並為客戶提供更高水準的透明度和保護。
採訪者：XS.com近年頻繁亮相國際金融活動，這對公司的發展有何影響？
Wael：親自與交易者、合作夥伴和行業領袖面對面交流，始終是不可替代的體驗。XS.com非常重視全球金融展會，並積極參與各大金融活動、博覽會與行業研討會。我們的全球化佈局使我們能夠深化客戶關係，深入瞭解不斷變化的市場需求，並展示我們的創新技術與服務。
這些活動還為我們提供了與各地交易者直接溝通的機會——瞭解他們喜歡什麼、需要什麼以及如何提升他們的交易體驗。不同地區的交易者需求各異，例如拉美交易者的需求可能與南非、中東及北非或亞洲的交易者有所不同。正因如此，我們希望透過這些活動，傾聽交易者的真實回饋，進而優化我們的定制化服務，確保我們能提供最適合他們的交易體驗。
我們始終致力於建立雙向溝通管道，無論是在展會現場，還是透過其他溝通管道，我們都希望與交易者和合作夥伴保持緊密聯繫。這不僅幫助我們持續提升服務水準，還使我們能夠準確把握行業趨勢，確保為全球交易者創造更優質的交易環境。
採訪者：成功的企業往往離不開強有力的合作夥伴關係。XS.com如何建立和維護長期合作？
Wael：合作夥伴是XS.com業務的核心，我們始終將他們視為公司成功的關鍵驅動力。因此，我們致力於構建以信任、透明度和長期發展為基礎的戰略同盟。
無論是經紀商、金融機構還是聯盟夥伴，我們都提供量身定制的合作模式，確保他們能夠充分受益於XS.com不斷擴展的交易產品矩陣、行業領先的交易條件以及專屬忠誠計畫。我們特別重視價值共創，確保每項合作都能實現互利共贏與可持續發展。
與此同時，我們不斷優化分潤架構、深化戰略合作，並提供定制化支持方案，助力我們的合作夥伴與XS.com共同成長。透過與合作夥伴的緊密協作，我們正在構建一個交易者和合作夥伴共生共贏的金融生態系統，確保所有參與者都能在這一體系中蓬勃發展。
採訪者：長期使用 XS.com 的交易者可享受專屬權益。公司如何回饋長期忠誠的客戶群體？
Wael ：我們透過專屬權益體系彰顯對忠誠客戶的珍視。XS VIP計畫正是我們為長期忠誠客戶量身打造的尊享服務體系，今年我們對其進行了特別升級，其中包括定制化交易條件、一對一專家諮詢、專業市場洞察等。
除了交易特權，XS VIP客戶還可享受尊享生活禮遇、獨家活動邀約，以及與公司高層團隊的直接互動機會。我們目前已在全球範圍內舉辦了多場VIP專屬研討會和博覽會，確保我們的VIP客戶能夠獲得無與倫比的交流與學習機會。
XS VIP的核心競爭力在於個性化服務深度。我們深入分析每位交易者的投資目標，精准提供市場工具與發展機遇。更值得期待的是，我們即將推出更多忠誠度計畫，進一步提升合作夥伴關係與客戶參與度。
展望2025年，我們將推出更多專屬忠誠計畫，持續強化對客戶的承諾，確保他們獲得頂級的交易體驗。
採訪者：交易者對提升交易表現的工具需求極大。XS.com在這方面有哪些創新？
Wael：技術創新始終是XS.com的核心競爭力。其中最值得一提的是我們推出的AI Insights智慧分析工具，由Hoc-Trade提供技術支援。這款革命性工具利用人工智慧幫助交易者識別認知偏差並優化其決策。該系統透過分析交易行為，在交易時機、交易策略與風險管理等維度提供個性化回饋，最終提升投資組合管理水準與盈利能力。
另一重大創新是我們還推出了高達1:2000的動態槓桿，為交易者提供更靈活的風險管理方案。不同於傳統固定槓桿，我們的動態槓桿模型可根據交易量和市場環境自動調整，使交易者能夠更靈活地即時制定交易策略。例如，在主要貨幣對和黃金交易中，槓桿最高可達1:2000，大幅提升了交易者的資金利用率，充分釋放交易潛能。
我們還在不斷優化交易環境——例如提升訂單執行速度、增強市場流動性，並拓展可交易資產範圍，致力於打造流暢且強大的交易體驗。
採訪者：作為正在重塑交易行業格局的全球領軍者，XS.com憑藉開創性創新與日益擴大的市場影響力，將如何在未來數年間為行業樹立黃金標杆？
Wael：XS.com的願景是在創新力、可信度與適應力方面樹立行業新標杆。
我們將不斷推出全新產品、優化交易條件，並獲取更多金融牌照，以進一步擴大市場覆蓋範圍。我們不僅要提供頂尖交易工具，更要構建360度全方位的支援體系，以幫助客戶取得成功。
在鞏固成熟市場領導地位的同時，我們將重點佈局新興市場。透過對技術研發、客戶服務與合規佈局的持續投入，我們的目標是讓XS.com始終成為全球交易者的首選平台。
XS.com始終專注於賦能交易者、加強合作關係，並以創新和以客戶為中心的理念引領行業發展。未來，我們還將推出更多產品升級、擴展忠誠計畫，並持續拓展全球業務，對於XS.com與合作夥伴的共同未來，我們充滿信心與期待。
採訪者：感謝Wael先生今日撥冗接受採訪，您所分享的見解可謂字字珠璣，令人獲益匪淺。
Wael：榮幸之至。
如需閱讀採訪原文，請訪問Finance Magnates官網：
https://www.financemagnates.com/thought-leadership/xscoms-wael-hammad-discusses-how-company-has-become-a-global-leader-in-trading/
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
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