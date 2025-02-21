Bitget 有关流动性深度的分析彰显在加密货币交易方面的竞争优势

塞舌尔维多利亚, Feb. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 与 CryptoRank 合作，对全球五大中心化加密货币交易所 (CEX) 的流动性深度进行了深入的比较分析，包括：Binance、Bitget、Bybit、MEXC 和 OKX。 关于每个平台以最小的价格影响处理大额市场订单的能力，该研究提供了宝贵的见解，这对寻求高效执行交易的交易者来说是一个关键因素。

报告的主要调查结果侧重现货和期货市场的流动性。 Bitget 在全球五大交易所中排名第二，在 BTC/USDT、ETH/USDT 等主要交易对中表现出相当强的流动性深度。 因此，对于寻求在高交易量市场中高效执行交易的交易者来说，Bitget 成为极具竞争力的选择。

在期货市场，Bitget 凭借主要货币对的强劲流动性排名第四，反映其在衍生品交易领域的影响力和能力日益提高。

该分析评估了市场中间价 2% 左右价格范围内的流动性深度，这是评估交易所以最小滑点处理大额市场订单的能力的关键指标。 Bitget 在这方面的表现彰显其致力于为用户维持流动和稳定的交易环境。

研究显示，在现货和期货市场中，上述主要中心化加密货币交易所的流动性深度有显著差异。 Binance 在现货市场的主导地位和 MEXC 在期货市场的领导地位彰显这些平台的多元优势。 Bitget 在两个市场的强劲表现与交易所的市场表现一致，得以成为前十名中发展最快的中心化交易所。 这些见解有助于投资者选择最适合其交易活动的交易所，同时将流动性深度和市场焦点等因素纳入考虑。

近期，Forbes 将 Bitget 列为全球最值得信赖的加密货币交易所之一。 2024 年，Bitget 的用户群实现了 400% 的增长，从 1 月的 2000 万跃升至 12 月的 1 亿。 现货交易量从第一季度的 1600 亿美元激增至第四季度的 6000 亿美元；日交易量翻倍，达到 200 亿美元。 凭借快速的更新迭代和在中心化交易所 (CEX) 中的卓越表现，Bitget 现已跻身衍生品交易所前三甲，并在现货交易中稳居前五。 Bitget 保持这一势头，持续扩大其产品范围并改善平台功能，保持高流动性，以支持其庞大用户群进行顺畅交易。

如需了解更多信息，请在此处查看 Cryptorank 报告。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队队员) 的全球合作伙伴，以鼓励全球用户拥抱加密货币的未来。

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