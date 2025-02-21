EBC 金融集團首度參展 2025 墨西哥金融博覽會，開拓拉丁美洲市場

EBC 金融集團將於 2025 年 2 月 26 日至 27 日參加在墨西哥城 Centro Citibanamex 舉辦的 2025 年墨西哥金融博覽會。

EBC 金融集團亮相 2025 年墨西哥金融博覽會，剖析金融與經濟新趨勢，助力拉丁美洲貿易商掌握市場先機。

MEXICO, February 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- 隨著快速增長、技術採用加速以及對高端交易解決方案需求的增加，拉丁美洲正成為全球金融市場的重要關鍵地區。基於此趨勢，EBC 金融集團 (EBC) 將於 2 月 26 日至 27 日 參加 2025 年墨西哥金融博覽會（Centro Citibanamex，墨西哥城），不僅展示其創新產品與服務，更進一步深化對該地區金融生態系統的長期承諾。

作為致力於全球交易者賦能的領先金融機構之一，EBC 致力於為交易者提供全方位支持。此次 EBC 於 48 號展位亮相，彰顯其推動拉丁美洲金融市場長期發展的決心。EBC 將與當地貿易商、企業及行業專業人士深入交流，提供專業見解與實用資源，助力客戶在競爭激烈的市場環境中取得優勢。

本屆墨西哥金融博覽會 匯聚業界領袖，聚焦外匯、支付解決方案及市場技術的最新發展，共同探討金融產業的未來趨勢。

金博會：連接全球交易社群的首選平台

金博會以連接全球交易社群而聞名，每年吸引頂級零售外匯經紀商、流動性提供商、支付解決方案供應商、軟件開發商、介紹經紀商（IB）及合作夥伴參與。過去，該峰會多在亞洲與歐洲的主要金融中心舉辦，而今年選址在墨西哥舉行，進一步突顯拉丁美洲在金融創新與市場機遇中的關鍵地位。

隨著全球金融機構將拉丁美洲作為擴張重點，金博會成為產業領袖探索新機遇和市場趨勢的重要平台。

拉丁美洲：EBC 持續創新與發展的戰略核心

作為本次活動的傑出演講嘉賓之一，EBC 金融集團執行長 David Barrett 和 拉丁美洲區域經理 Jose Herrera 將在兩場

備受矚目的會議上分享專業見解。他們的演講將深入剖析墨西哥比索的獨特市場動態，探討當前面臨的挑戰，包括 利率差異、政治與經濟不穩定性，以及該地區在 離岸外包等全球產業變革中的長期發展潛力。兩位講者將為交易員、投資者及金融專業人士提供寶貴洞察，助其在快速變化的市場環境中把握機遇。

David 表示：「拉丁美洲已成為 EBC 金融集團全球成長策略的重要一環，我們參與 2025 年墨西哥金融博覽會，正是對這一承諾的有力體現。該地區充滿活力的市場、蓬勃發展的貿易社群，以及對金融知識與創新解決方案日益增長的需求，使其成為 EBC 重要的發展重點。」我們希望通過這一盛會與交易者和企業直接互動，為拉美交易社群提供在競爭激烈的全球市場中蓬勃發展所需的工具和知識。

墨西哥作為進入拉丁美洲市場的重要橋樑，EBC 深刻洞察該地區的巨大潛力，並致力於建立深具價值的合作夥伴關係，為貿易商提供在競爭激烈的市場中脫穎而出的關鍵知識、專業技能與市場准入機會。

為了支持區域市場的長遠發展，EBC 持續優化交易基礎設施，確保交易者能夠在全球市場中高效運作。憑藉深度流動性、快速執行與優化交易技術，EBC 提供卓越的交易體驗，幫助交易者靈活應對市場變化。

EBC 的獨家交易黑盒技術進一步提升市場准入能力，使 85% 的交易以優於市場的價格完成，而 PAMM 交易系統則確保交易管理流暢且延遲最小化。此外，EBC 在嚴格的全球監管標準下營運，為拉丁美洲快速發展的金融市場提供合規透明、值得信賴的卓越交易環境。

與 EBC 及產業領袖共襄盛會

把握難得機會，與EBC及全球金融業領袖 面對面交流！歡迎蒞臨 48 號展位，與我們的專家團隊會面，探索最前沿的交易解決方案，並獲取來自業界領袖的獨家市場見解。 立即預訂席位 https://moneyexpoglobal.com/México/register/es 或造訪 https://www.ebc.com 了解更多資訊。

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關於EBC金融集團

EBC金融集團（EBC）成立於倫敦這個享有盛譽的金融區，以其金融經紀和資產管理服務聞名。EBC在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等主要金融中心設有辦事處，為零售、專業及機構投資者提供進入全球市場和交易機會的渠道，包括外匯、大宗商品、股票及指數等領域。

EBC金融集團屢獲殊榮，並始終維持高標準的道德準則，嚴格遵守國際法規。EBC的子公司均在當地法規框架下進行監管和註冊。EBC金融集團（英國）有限公司受到英國金融行為監管局（FCA）的監管，EBC金融集團（開曼）有限公司受到開曼群島貨幣管理局（CIMA）的監管，EBC金融集團（澳洲）有限公司及EBC資產管理有限公司則受到澳洲證券與投資委員會（ASIC）的監管。

EBC集團的核心成員擁有超過30年的豐富經驗，曾在主要金融機構中成功應對多次重大經濟周期的挑戰，從廣場協議到2015年瑞士法郎危機，無不顯示出其卓越的專業能力。EBC倡導一種以誠信、尊重和客戶資產安全為核心的文化，確保與每一位投資者的合作都能得到應有的重視和對待。

EBC是巴賽隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，並在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲及大洋洲等地區提供專業服務。此外，EBC 亦為聯合國基金會「聯手擊敗瘧疾」運動的合作夥伴，致力於改善全球健康並推動生活平等。 自2024年2月起，EBC將支持牛津大學經濟學系的「經濟學家做了什麼 」公共參與系列活動，旨在揭開經濟學的神秘面紗，並探討其在解決重大社會挑戰中的應用，從而增進公眾的理解和對話。 https://www.ebc.com/

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