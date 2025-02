¡El nuevo juego XR de “NEON GENESIS EVANGELION” está en desarrollo

Anunciado el desarrollo del juego NEON GENESIS EVANGELION XR

Pixelity Inc. está desarrollando una trilogía de juegos de Neon Genesis Evangelion XR, que se lanzará en 2026 con misiones, batallas y personajes conocidos.

GYEONGGI, SOUTH KOREA, February 21, 2025 / EINPresswire.com / -- El 21 de febrero de 2025, el desarrollador de juegos XR Pixelity Inc. anunció oficialmente el desarrollo de un juego XR basado en “NEON GENESIS EVANGELION”.Pixelity Inc. ha firmado un acuerdo de licencia con khara, inc. para diseñar y desarrollar el título.El juego está planeado como una trilogía basada en el mundo y los eventos de los 26 episodios de “NEON GENESIS EVANGELION”, con el primer lanzamiento previsto para 2026.Los jugadores experimentarán la narrativa a través de los ojos de un personaje original, explorando el mundo de “NEON GENESIS EVANGELION”, completando misiones y participando en emocionantes batallas, todo mientras siguen la línea temporal y los eventos clave del anime.El juego contará con una jugabilidad interactiva y cooperativa con personajes conocidos, lo que lo hará especialmente atractivo para los fanáticos de toda la vida. El objetivo es ofrecer una experiencia de acción y aventura única y dinámica.Estén atentos para más actualizaciones y adelantos del juego, que se publicarán gradualmente en el sitio web y las redes sociales de Pixelity Inc.Sobre “NEON GENESIS EVANGELION”“NEON GENESIS EVANGELION”, originalmente escrito y dirigido por Hideaki Anno, es una legendaria serie de anime de gran éxito que se emitió en 1995 (con un total de 26 episodios) y fue seguida por estrenos cinematográficos a partir de 1997. Sigue siendo amada por innumerables fanáticos y este año celebra su 30º aniversario.La historia tiene lugar en el año 2015, cuando misteriosas entidades conocidas como “Ángeles”, cada una con amenazas únicas, comienzan la invasión de Tokio-3. Shinji Ikari, el protagonista, es elegido para pilotar el Evangelion, un arma humanoide definitiva, y enfrentarse a los Ángeles en una batalla que determinará el destino de la humanidad. A medida que la lucha se intensifica, el misterio detrás de los Ángeles y el destino de los jóvenes pilotos cobran protagonismo.En la década de 1990, “NEON GENESIS EVANGELION” se convirtió en un fenómeno cultural masivo en Japón. Ha influenciado a numerosos animes hasta la actualidad y batió récords en ventas de música y videos. Hoy en día, es reconocido como un ejemplo revolucionario de la expansión de franquicias de medios.

