FHOS Bioluminiscente Presenta su Innovadora Línea de Cosmética Nanotecnológica en España

MADRID, SPAIN, February 20, 2025 / EINPresswire.com / -- FHOS BIOLUMINISCENTE presenta una innovadora línea de productos cosméticos nanotecnológicos que se activan a nivel interno mediante energía fotolumínica (luz), revolucionando la industria del cuidado de la piel. Esta tecnología única permite multiplicar los beneficios de los productos y generar resultados incomparables en tan solo 15 minutos.¿Cómo Funciona FHOS?FHOS ha diseñado un proceso de tres pasos para lograr resultados óptimos:- Centro: Un tratamiento semanal en cabina utilizando el equipo FHOS Procyon, que activa los activos bioluminiscentes de manera eficiente.- Casa: Aplicación diaria de los productos cosméticos FHOS (sérum y crema) acompañados de la nueva máscara LED FHOS.- Exterior: La luz natural y artificial complementa el tratamiento, potenciando los efectos de la cosmética bioluminiscente FHOS.Tecnología Bioluminiscente FHOS:Las esferas bioluminiscentes presentes en los productos de FHOS tienen un bajo peso molecular que permite su penetración en las capas más profundas de la piel. Al activarse con la energía fotolumínica, estas esferas aumentan su volumen, implosionan internamente y distribuyen los activos de manera progresiva y eficaz en diferentes capas dérmicas.Proceso de Acción:- Paso 1: Las esferas bioluminiscentes cargadas con activos penetran la piel gracias a su bajo peso molecular.- Paso 2: La corriente lumínica FHOS activa las esferas, dirigiéndolas a niveles profundos de la piel.- Paso 3: Las esferas implosionan, posicionando los ingredientes activos en las capas dérmicas.Bioluminiscencia: El Futuro de la Estética:La bioluminiscencia ha demostrado su capacidad para activar principios activos que recargan de energía las células de la piel, ayudando a su regeneración. Más de 600 estudios científicos publicados en 2023 han confirmado su efectividad en el tratamiento de diversas condiciones de la piel.Resultados Inmediatos en 15 Minutos:FHOS ofrece resultados visibles y duraderos desde la primera sesión, abordando problemas faciales y corporales como:Faciales:- Deshidratación- Sequedad- Sensibilidad- Grasa- Arrugas- Flacidez- ImperfeccionesCorporales:- Reafirmación- Reducción- Piel de naranja- Remodelación- Imperfecciones cutáneasPremios y Certificaciones:- Premio al Mejor Tratamiento/Protocolo 2024 Barcelona- Premio a la Innovación 2021 Francia- Certificación ISO 22716- E.C. Independiente 2023Lo que Dicen los Clientes:- Raúl Pe: "¡Sencillamente los mejores! ¿Por qué? El cliente es fundamental y lo primero. Todo un equipo por y para su clientela. Comparable a las más grandes multinacionales del textil, pero en la estética. Siempre con nuevos productos, nuevas tendencias, nuevas ideas, nuevos conceptos. ¡Nos encanta! Y, como se dice en París, si no existiera, habría que inventarlo."- Adriana Ortiz: "Hace 4 años que trabajo con ellos y lo único que puedo decir son cosas positivas. ¡Excelentes profesionales, buenas formaciones, un trato inmejorable! Estoy encantada y enamorada de BDR. ¡Gracias!"- Pilar Rico: "Sinónimo de profesionalidad y garantía, una empresa líder en su categoría."- Karen Lissette Matamala Vasquez: "Recomiendo los productos FHOS por ser herramientas reales para los profesionales de la estética, siempre innovando y ofreciendo productos de vanguardia."- Rocío Fernández: "Una gran empresa que siempre apoya al profesional, con herramientas innovadoras y productos de alta calidad."Para más información:FHOS BIOLUMINISCENTE- Teléfono: (+34) 902 100 021- Email: info@drv.es- Dirección: Calle Oro, 10 • Colmenar Viejo, Madrid, 28770- Sitio web: https://fhos.es/

