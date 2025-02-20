Bitget 推出專為 FTX 債權人而設的獨家活動，最高可獲 2,500 美元獎勵





維多利亞，塞舌爾, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣佈由 2 月 17 日至 3 月 4 日，推出專為 FTX 債權人而設的獨家推廣活動。 因應近期圍繞 FTX 所發生的事件，Bitget 意識到債權人所面對的挑戰，並致力為這個社群提供支援。 這項特別推廣活動旨在提供具吸引力的獎勵，刺激市場氣氛，以及重燃外界對加密貨幣領域的信任。

欲參與此活動，用戶必須首先輸入與 FTX 所用相同的電子郵件地址來註冊 Bitget 帳戶， 這是確認他們 FTX 債權人身份的重要步驟。 身份認證完成後，用戶便可提交其 FTX 債權人資料，並將資金存入他們的 Bitget 帳戶，以獲得高達 2,500 美元的獎勵。 存款淨額是根據推廣活動期間的所有存款和提款而計算的。 用戶只要在推廣活動結束前提交債權人資料，批核前的所有存款淨額仍將被計算在內， 當中約 80% 獎勵將以 USDT 期貨交易獎金的形式發放，餘下 20% 將以 BGB 形式發放。

Bitget 以安全穩健的交易環境為優先考慮，以卓越能力、具透明度方式運作，並且致力一直遵守不斷改變的環球加密貨幣規例。

憑藉其策略舉措和不斷創新，該平台目前擁有超過 1 億用戶，每日成交量超過 200 億美元。 近期，Forbes 將 Bitget 列為全球最值得信賴的加密貨幣交易所之一。 2024 年，Bitget 的用群數目增加 4 倍 (400%)，從 1 月的 2,000 萬上升至 12 月的 1 億用戶， 現貨交易量由第 1 季度的 1,600 億美元飆升至第 4 季度的 6,000 億美元，每日成交量增加一倍至 200 億美元。 通過中心化交易所 (CEX) 的迅速更新及頂尖表現，Bitget 在衍生產品交易中躋身三大交易所之列，同時在現貨交易中亦鞏固其頭五名的地位。

該公司以具透明度的準備金證明 (Proof of Reserves) 和業內規模第二大的 6 億美元保險基金作為強大後盾，提供超過 100% 的資產保障。 Bitget 在全球擁有穩固的基礎，並計劃透過提供世界一流的產品及值得信賴的生態系統以鞏固其優勢。

欲了解更多關於該活動的資訊，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

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