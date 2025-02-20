印度 2025 年預算推動金融科技與 AI 發展，投資缺口仍待填補，EBC 金融集團深度解析關鍵趨勢與產業影響。

INDIA, February 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- 印度 2025 年聯邦預算推出多項重大財政措施，旨在促進經濟成長並提升投資者信心。預算內容涵蓋稅收改革、資本支出擴增及各產業的策略性發展計畫。然而，全球貿易的不確定性與通膨管理仍構成挑戰，投資者與交易者需審慎應對。EBC 金融集團 (EBC) 深入剖析這些政策變革及其對金融市場的潛在影響。

稅制改革提振消費需求，帶動關鍵產業成長

本次預算提出對個人所得稅的重大調整，包括對年收入 120 萬盧比（約 14,800 美元）以下者免稅，並下調 240 萬盧比以下收入的稅率。預計這些政策將提升家庭儲蓄率，進一步刺激消費支出，特別是在消費品、房地產與汽車等領域。

儘管這些舉措為相關產業帶來樂觀預期，但市場環境、通膨壓力及全球經濟走勢仍將影響實際成長幅度。EBC 金融集團分析師指出，投資者將密切關注這些稅改對消費驅動型產業的需求變化及企業獲利的影響。

基礎設施投資驅動經濟擴張，助推關鍵產業發展

印度財政部長尼爾瑪拉·西塔拉曼 (Nirmala Sitharaman) 宣布撥款 112.1 億印度盧比（約 1.29 億美元）用於資本支出 (capex)，重點投資於基礎設施項目。這項大規模資金投入預計將創造就業機會，並推動建築、交通及再生能源等關鍵產業的成長。

歷史經驗顯示，此類基礎設施投資通常能帶來強勁的經濟乘數效應，但市場條件、政策執行力度及全球經濟變數仍是影響最終成效的關鍵因素。EBC 金融集團分析師指出，投資者應持續關注相關產業的表現，以評估這些財政支出的實際影響及潛在投資機會。

美印貿易關係演變，投資市場迎來新變數

美國總統川普與印度總理莫迪近期的會談，預示著雙邊貿易關係可能迎來重大變革。莫迪提議降低關稅並擴大美國進口（涵蓋石油、天然氣及軍事裝備），此舉將可能開闢新的經濟途徑。然而，美國對印度出口商品徵收的對等關稅可能對印度出口構成挑戰。

兩國領導人設定了 2030 年雙邊貿易額翻倍的目標，這一戰略舉措將深刻影響投資者情緒與跨國資本流動。然而，市場專家警告，美國 4 月 1 日 可能實施的對等關稅將推高印度進口高科技產品的成本，進而影響該國技術與人工智慧產業的發展路徑。EBC 金融集團分析師建議投資者密切關注地緣政治變化，評估其對印度金融市場與相關產業的長期影響。

推動金融科技與人工智慧 (AI) 前沿發展

印度 2025 年預算凸顯政府對強化金融科技生態系統的承諾，並致力於將該國打造為人工智慧驅動金融服務的全球領導者。然而，EBC 分析師警告，儘管政策推動帶來進展，但印度在基礎人工智慧研究領域仍存在巨大投資缺口。

本次預算的一大亮點是政府對人工智慧與數位轉型的推動。印度總理莫迪在巴黎人工智慧行動高峰會 上重申 開源人工智慧框架與永續發展 的必要性，強調人工智慧在創造就業與促進經濟成長中的關鍵作用。預算亦引入稅收優惠與簡化金融科技新創監管程序，以加速數位支付普及與推動金融包容性。

然而，產業分析師指出，印度的人工智慧投資仍遠落後於全球競爭對手，尤其是中國。數據顯示，中國擁有全球 47% 的頂尖人工智慧人才，而印度僅佔 5%，這主要受人才流動與深度研究基礎設施有限的影響。中國人工智慧顛覆者 DeepSeek 的崛起，更凸顯印度需加速提升自身人工智慧能力。雖然美國新關稅措施可能推高印度進口人工智慧工具與雲端運算基礎設施的成本，但這一變化也為印度提供機會，加快國內人工智慧創新，建立更具自主性的技術生態系統。在全球供應鏈調整的背景下，印度的金融科技與人工智慧產業可透過 增加本地投資、推動自主技術發展，並減少對外國技術的長期依賴 來獲得競爭優勢。

值得注意的是，部分印度企業已意識到深入人工智慧投資的必要性，但整體轉型仍較緩慢。印度的領先 IT 企業長期專注於 低風險、高利潤的外包服務，然而，人工智慧驅動的轉型趨勢正在增強。印度政府此次為人工智慧計畫撥款 12 億美元，雖然這是邁向技術升級的重要一步，但與 240 億美元 的製造業補貼相比，規模仍顯不足。要充分釋放人工智慧的潛力，印度必須強化公私合作夥伴關係，並確保有針對性的資金投入，以實現從人工智慧消費市場轉型為全球創新者的目標。

隨著數位金融與人工智慧產業的發展，監管框架、競爭市場動態與消費者接受度，將在塑造產業未來軌跡方面發揮關鍵作用。儘管金融科技創新帶來廣闊機遇，EBC 分析師指出，印度能否真正崛起為人工智慧強國，將取決於政策制定者與產業領導者如何在 維持經濟穩定 與 深化技術投資 之間取得平衡。

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