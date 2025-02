Tekoäly osaksi yrityksen strategiaa – AI-Silta tarjoaa tuoreen lähestymistavan

Jukka Katja

Tekoäly on ennen kaikkea liiketoiminnan kehittämisen työkalu

Yrityksen on hyvä määritellä heti alussa tekoälyn käyttösäännöt. Näin varmistetaan, että tekoälyä käytetään turvallisesti, tehokkaasti ja liiketoimintaa tukevalla tavalla.” — Jukka Ikonen

LAHTI, FINLAND, February 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Tekoälyn nopea kehitys muuttaa liiketoimintaa ennennäkemättömällä tavalla. PK-yritykset etsivät nyt keinoja hyödyntää teknologiaa kilpailuedun saavuttamiseksi, mutta pelkkä tekoälyn käyttöönotto ei riitä – tarvitaan myös strateginen suunnitelma ja koko organisaation sitoutuminen.Uusi AI-Silta-palvelu tarjoaa yrityksille selkeän ja inhimillisen reitin tekoälyaikakauteen. Sen avulla tekoäly integroidaan liiketoimintaprosesseihin hallitusti, ja muutosjohtamisen avulla varmistetaan, että henkilöstö ymmärtää ja hyödyntää tekoälyä osana arkea.💡 Tekoäly on ennen kaikkea liiketoiminnan kehittämisen työkaluPerinteinen tapa ottaa tekoäly käyttöön painottuu usein teknologiaan ja IT-projekteihin. AI-Silta lähestyy asiaa toisin: se yhdistää strategian, teknologian ja ihmiset yhdeksi kokonaisuudeksi, joka tuo yritykselle mitattavia tuloksia.– Tekoälyn käyttöönotto ei saa olla vain IT-hanke, vaan sen täytyy olla osa yrityksen strategiaa ja kulttuuria. AI-Silta auttaa varmistamaan, että tekoälyn mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti ja organisaatio omaksuu muutoksen, sanoo Jukka Ikonen , AI-Silta-palvelun kehittäjä ja Digitoimisto Somafy Oy :n perustaja.AI-Silta-palvelun hyödyt yrityksille:✅ Selkeä tekoälystrategia, joka tukee liiketoiminnan kasvua ja kehitystä✅ Henkilöstön osallistava muutosjohtaminen, joka varmistaa sitoutumisen ja innostuksen✅ Konkreettiset ja mitattavat tulokset – tehokkuus, kasvu ja kilpailuetu📈 Tekoäly tuo kilpailuetua – mutta vain, jos se otetaan käyttöön oikeinAI-Silta hyödyntää WSI:ssä kehitettyä AI Adoption Frameworkia, joka sisältää monipuolisia työkaluja ja se on suunniteltu tukemaan yrityksiä tekoälyn hallitussa käyttöönotossa. Palvelu sisältää analyysin nykytilasta, strategisen suunnitelman, käytännön toteutuksen sekä organisaation koulutuksen ja sparrauksen.Tavoitteena ei ole vain teknologian käyttöönotto, vaan koko organisaation valmiuden ja osaamisen kehittäminen.Muutosjohtaminen – inhimillinen ja osallistava lähestymistapaTekoälyn käyttöönotto haastaa teknisen muutoksen lisäksi totuttuja toimintatapoja, prosesseja ja arjen käytäntöjä ja herättää monenlaisia tunteita. Siksi AI-Silta sisältää muutosjohtamisen jatkuvana prosessina, joka alkaa heti projektin alussa ja jatkuu koko matkan ajan.– Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara. Henkilöstön huomioiva, tuettu muutosprosessi mahdollistaa yhteisen näkemyksen syntymisen. Samalla voidaan löytää tekoälyn myötä vapautuva ihmisten osaamisen resurssi ja luovuus parhaaseen käyttöön, toteaa muutosvalmentaja, business coach Katja Tuulari, AI-Silta-palvelun toinen kehittäjä. Katjan yritys on nimeltään Työnohjapalvelut tukenasi Muutosjohtamisen tuki AI-Silta-palvelussa sisältää:✔ Henkilöstön koutsauksen ja valmennuksen, jotta kaikki ymmärtävät tekoälyn merkityksen ja oppivat käyttämään sitä luontevasti✔ Empaattisen ja osallistavan lähestymistavan, joka tukee työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista✔ Selkeän viestinnän ja avoimen dialogin, jotta tekoälyn tuomat muutokset koetaan mahdollisuutena, ei uhkana✔ Työkulttuurin kehittämisen, jossa tekoäly tukee ihmisiä, eikä korvaa heitäAI-Silta tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden hyödyntää tekoälyä liiketoiminnan kasvun tukena ja innostaa henkilöstö sen tueksi. Yritykset, jotka haluavat rakentaa kilpailuetua tekoälyn avulla ja varmistaa henkilöstön sitoutumisen muutokseen, voivat nyt hyödyntää AI-Silta-palvelua.

