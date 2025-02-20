EBC金融集团将首次亮相2025年墨西哥金融博览会，拓展拉美市场机遇

EBC金融集团将于2025年2月26日至27日参加在墨西哥城Centro Citibanamex举办的2025年墨西哥金融博览会。

EBC金融集团将亮相2025年墨西哥金融博览会，为拉美交易者提供金融经济新趋势下的宝贵洞见

MEXICO, February 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- ）拉丁美洲正迅速崛起为全球金融市场的重要区域，其驱动力包括快速增长的经济、广泛的技术应用，以及对复杂交易解决方案的日益增长的需求。有鉴于此，EBC金融集团（EBC）将于2025年2月26日至27日参加墨西哥城Centro Citibanamex举办的墨西哥金融博览会。EBC不仅将展示其创新产品和服务，更彰显其支持该地区金融生态系统的坚定承诺。

作为全球领先的金融机构之一，EBC致力于赋能全球交易者。此次参展，EBC将在48号展位亮相，重点展示其对拉丁美洲长期增长的关注。EBC旨在与当地交易者、企业及行业专业人士直接互动，提供专业知识、实用见解及资源，帮助他们在当今竞争激烈的市场中脱颖而出。

本次博览会将汇聚行业领袖，共同探讨外汇、支付解决方案及市场技术领域的最新发展

作为连接全球交易社区的顶级平台，墨西哥金融博览会在全球金融界享有盛誉。历届活动吸引了亚洲和欧洲主要金融中心的顶级零售外汇经纪商、流动性提供商、支付解决方案提供商、软件开发商、介绍经纪人（IB）及合作伙伴。今年，博览会首次在墨西哥举办，凸显了拉丁美洲作为金融创新与机遇中心的日益重要地位。随着全球金融机构纷纷将目光投向拉丁美洲，此次活动成为行业领袖探索新机遇和市场趋势的关键平台。



拉丁美洲：EBC持续创新的战略重点

作为本次博览会的特邀演讲嘉宾，EBC金融集团（英国）有限公司首席执行官David Barrett和拉丁美洲区域经理Jose Herrera将在两场备受期待的会议中分享洞见。他们的演讲将深入探讨墨西哥比索的独特动态，分析利率差异、政治经济不稳定等近期挑战，以及在全球产业链转移等趋势下该地区的长期潜力。两位演讲者将为交易者、投资者及金融专业人士提供宝贵的市场洞察，助力他们在当今多变的市场中把握机遇。



EBC金融集团（英国）有限公司首席执行官David Barrett表示：“拉丁美洲已成为EBC金融集团全球增长战略的重要组成部分，有鉴于此，我们决定参加2025年墨西哥金融博览会。拉美地区充满活力的市场、蓬勃发展的交易社区，以及对金融知识和创新解决方案的日益增长的需求，使其成为EBC的重点关注区域。通过此次盛会，我们希望能够直接与交易

者和企业互动，赋能拉丁美洲交易社区，为他们提供在竞争激烈的全球市场中取得成功所需的工具和知识。”



墨西哥作为进入拉丁美洲市场的关键门户，EBC深知该地区的巨大潜力。EBC致力于建立有意义的合作伙伴关系，赋能交易者，为他们提供在当今竞争激烈的市场中取得成功所需的知识、专业能力和市场准入。



为支持这一增长，EBC致力于为交易者提供在当今全球市场中高效交易所需的基础设施。凭借深厚的流动性、快速的执行速度和优化的交易技术，EBC为交易者提供一流的交易体验，使能够自信应对多变的市场环境。EBC的专有Blackbox系统提升了市场准入能力，85%的交易以优于市场的价格完成。而其PAMM交易系统则确保以极低延迟实现无缝交易管理。EBC在全球严格的监管标准下运营，为拉丁美洲不断壮大的金融社区提供基于合规和透明的卓越且值得信赖的交易环境。



不容错过的行业盛会

不要错过与EBC及其他行业领袖面对面交流的机会。欢迎莅临48号展位，与我们的专家会面，探索前沿交易解决方案，并获取来自全球金融领袖的独家洞见。点击此处预约席位：https://moneyexpoglobal.com/mexico/register/es 或访问 https://www.ebc.com/ 了解更多信息。



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关于EBC金融集团

EBC金融集团（EBC）成立于伦敦，以其金融经纪和资产管理服务闻名。EBC在伦敦、悉尼、香港、东京、新加坡、开曼群岛、曼谷、利马索尔等主要金融中心设有办事处，为零售、专业及机构投资者提供进入全球市场和交易机会的渠道，包括外汇、大宗商品、股票及指数等领域。

EBC金融集团屡获殊荣，并始终维持高标准的道德准则，严格遵守国际法规。EBC的子公司均在当地法规框架下进行监管和注册。EBC金融集团（英国）有限公司受到英国金融行为监管局（FCA）的监管，EBC金融集团（开曼）有限公司受到开曼群岛货币管理局（CIMA）的监管，EBC金融集团（澳洲）有限公司及EBC资产管理有限公司则受到澳洲证券与投资委员

会（ASIC）的监管。

EBC集团的核心成员拥有超过30年的丰富经验，曾在主要金融机构中成功应对多次重大经济周期的挑战，从广场协议到2015年瑞士法郎危机，无不显示出其卓越的专业能力。EBC倡导一种以诚信、尊重和客户资产安全为核心的文化，确保与每一位投资者的合作都能得到应有的重视和对待。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇合作伙伴，并在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲及大洋洲等地区提供专业服务。此外，EBC亦为联合国基金会联手击败疟疾运动的合作伙伴，致力于改善全球健康并推动生活平等。自2024年2月起，EBC将支持牛津大学经济学系的“经济学家做了什么”公共参与系列活动，旨在揭开经济学的神秘面纱，并探讨其在解决重大社会挑战中的应用，从而增进公众的理解和对话。 https://www.ebc.com/

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